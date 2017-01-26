«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Рейтинг Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал. На этой неделе он отмечает в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА четвертая серия – «Краснодар».

«Зе Луиш – фигура номер один». Часть 1

«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Часть 2

«Дзагоев должен стать хозяином атаки ЦСКА». Часть 3



1. Федор СМОЛОВ

Гражданство: Россия

Амплуа: нападающий

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 12 матчей, 10 голов

– Сначала не о Смолове – о Галицком, который строит клуб шаг за шагом. И команду тоже строит – играющую. Владелец «Краснодара» не из тех, для кого клуб или команда – игрушка. Ему важно все вплоть до стиля игры. Потому и подбор тренеров соответствующий, и игроков. Это у губернаторов и некоторых олигархов может пропасть желание финансировать клуб, когда они свои задачи выполнили. В одном фильме была фраза: «Мэры приходят и уходят, а футбол остается».

Сейчас у меня впечатление, что этот состав все вычерпал. И борьба за четвертое место его удел. Владелец много средств потратил на стадион, поэтому усиления, которое нужно для борьбы за чемпионство, нет. И вот в данной ситуации переживаю, как бы у Галицкого, как у Керимова охота к футболу не пропала.

Ведь это в клубе Галицкого Смолов превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Потому что «Краснодар» именно играет в футбол. Благодаря этому Смолов всем доказал, что он – игрок. Ведь ни о ком, коме него, да, пожалуй, Дзагоева, из российских футболистах не говорят применительно к Европе. Поэтому буду следить, как сейчас покажет себя Смолов.

2. Кристиан РАМИРЕС

Гражданство: Эквадор

Амплуа: защитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: не играл

– В центральной зоне после ухода Сигурдссона у «Краснодара» все-таки что-то сломалось. И это при том, что Гранквист остался. Не случайно они берут этого эевадорца. Мне интересно, что это за игрок и как он впишется в этот центр. Но, повторюсь, чтобы «Краснодару» сделать следующий шаг, позволяющий бороться за первые места, нужны не такие одиночные приобретения. Пока это выглядит, как затыкание дыр.

3. ЖОАОЗИНЬО

Гражданство: Россия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 13 матчей, 1 гол

– Красота «Краснодара» начиналась с Жоаозиньо, этого моторчика. У него была серьезная трава, он после нее восстановился и стал возвращаться на свой уровень. Это важная фигура в «Краснодаре». Жоаозиньо быстр, активен, он голевой, с обводкой. Среди краснодарских бразильцев – лучший. Говорю же – у хозяина команды хороший вкус на игроков. Об этом можно говорить не только, упоминая Жоаозиньо, но и Широкова, и Измайлова.

4. Марат ИЗМАЙЛОВ

Гражданство: Россия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 7 матчей, 1 гол

– Измайлов, это известно, неординарный футболист. Когда он в порядке, может творить красоту. Через него игра ведется, потому что команда Марату доверяет. Измайлов уже легенда российского футбола.

Важно, в каком состоянии Марат подойдет ко второй части сезона. Он все-таки предрасположен к травмам. Сейчас Марату надо закачать, набегать мышцы, чтобы крепко стоять на ногах.

5. Павел МАМАЕВ

Гражданство: Россия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 4 матча, 0 голов

– Это игрок из компании Жоаозиньо, Измайлова – не носящийся по полю, а игрок думающий, играющий в симпатичный футбол. Если эти ребята в центре поля да впереди Смолов – это очень хорошая атака. Сейчас манера игры «Краснодара» несколько изменилась – часто Смолова ищут длинными передачами. Но важно вернуться к стилю, когда идет не заброс, а точный пас. Возможно, это произойдет после возвращения Мамаева, который много не играл из-за травмы.

И главное для Мамаева. Футболиста помнят по тому, что он сделал на поле, а не по тому, что сотворил в барах, где-то на отдыхе. Вот Смолов это понял. А Мамаеву, видимо, надо еще созреть для этого. Вот и посмотрю, созрел ли.