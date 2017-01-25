Ярослав Дыбленко: Судьи надели майки СКА

После матча в раздевалке защитник хозяев Ярослав Дыбленко раскритиковал судей. Обеспокоен был и наставник СКА Олег Знарок. Главным образом травмами ведущих игроков.

- Что с той девочкой лет шести, которой шайба попала в лицо? – интересуюсь у представителей пресс-службы «Спартака».

- Ее увезли в больницу. Разбит кончик губы, надо швы наложить. Подарили ей ту самую шайбу. Слава богу, все обошлось. Она болельщица СКА, рикошет был от питерской клюшки. Мы не виноваты.

- Константин, ответьте на вопросы, - просим в раздевалке нападающего красно-белых Константина Глазачева. – Вы после гола в ворота ЦСКА подъехали к фан-сектору, оттопырив ромбик на свитере. А в игре со СКА, выйдя на ударную позицию, переложили ответственность на партнера, хотя напрашивался бросок.

- Я вас уважаю, но отвечать не буду. Вот если б мы после интервью победили…

- Так давайте испытаем эту схему.

- Нет, - Глазачев удаляется принимать душ.

- После поражения от СКА ваша команда потеряла даже теоретические шансы прорваться в плей-офф. Как жить дальше? – интересуюсь у защитника Ярослава Дыбленко, когда-то приглашавшегося в сборную.

- Биться, сражаться, выходить и играть. Для себя и для болельщиков.

- С трибуны показалось, что в этот вечер лидер не выглядел непроходимым…

- То же самое можно сказать и о предыдущих девяти матчах, которые мы проиграли. Сегодня нужно сказать судьи хорошо сработали. Надели майки СКА, ездили по льду, записывали какие-то колющие удары. С таким подходом ничего нельзя было сделать.

- Прокомментируйте свое удаление до конца игры за фол против московского армейца Джеффа Плэтта.

- Если человек боится и за два метра до меня подгибает ножки – с этим я ничего поделать не могу. Ведь шел применять силовой прием…

- Тяжелая игра для нас, - слово на пресс-конференции берет Олег Знарок. – Кроме третьего периода и выделить нечего. Не в свою игру стали играть.

- В первом и втором периодах имели хорошие моменты, которые не реализовали, нахватали удаления, что со СКА делать нельзя, - рассказывает исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин.

- Почему сбавили в третьем периоде?

- Потому что, во-первых, соперник добавил. А во-вторых, долго пришлось обороняться. Силами одних и тех же игроков.

- Олег Валерьевич, что с Вадимом Шипачевым? Шайба после броска Антона Белова попала ему в ногу, и он, хромая, ухитрился забить гол…

- Не знаю. Увезли в больницу после второго периода. У нас вообще пошли травмы. К тому же Паша сейчас уезжает (Дацюк едет в Лос-Анджелес на Матч звезд НХЛ. – Прим. Ред.). Это беспокоит. Осталось четыре

- Есть кем заменить Шипачева?

- У нас есть Коски…

- Коскинен?

- Коскиранта! – ха-ха. - У нас два Коски.

- Кстати, в последнее время в основном ворота защищает финн. Вы им довольны?

- Выручал нас сегодня. У нас есть график игры вратарей. Мы ему следуем.

- Олег Валерьевич, раздевалкой в Лужниках не ошиблись? Ведь много для вас приятного связано с этой ареной.

- Не ошибся, наверное, - повеселел Знарок.