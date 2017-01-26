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Игорь Захаркин: Все время приходится оправдываться. А надо быть оптимистом!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Захаркин: Все время приходится оправдываться. А надо быть оптимистом!

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин ищет и находит причины поражения уфимцев в последних матчах.

«Витязю» уфимцы уступили по буллитам – 3:4. А в Москве и вовсе оказались разгромленными, попав под разбушевавшееся в последних матчах «Динамо» - 2:6.

- Сейчас такой период, что мне все время приходится оправдываться и объяснять – почему мы проиграли, - вздохнул после поражения Игорь Захаркин. – И эти причины на поверхности. Если одно звено проигрывает матч со счетом 0:4… Чего уж тут искать? Но на самом деле у нас еще был шанс в третьем периоде, когда мы полторы минуты играли «3 на 5». Можно было вернуться в игру. И мы должны были это сделать! Потому что я видел – игроки сегодня настроены бороться. Даже быстрые голы из-за тактических ошибок защитников нас не сломили. Сумели соперника догнать.

- И сами снова пропустили.

- Когда у команды идет такая неудачная череда… Уже естественно, что любой бросок становится опасным. Поэтому мы пропустили гол в раздевалку, когда шайба влетела в ворота от ноги нашего защитника. Можно объяснить и четвертый гол, когда наш юный хоккеист поменялся не вовремя. А динамовский форвард сумел воспользоваться этой ситуацией. Но это… Это всего лишь оправдания того, что мы в двух периодах сыграли неудачно.

Я должен быть оптимистичным. И найти что-то положительное в своей команде. Думаю, что на следующий матч мы возьмем свой командный дух. И уверенность игроков друг в друге. Ну а мы, тренеры, будем работать со звеном, которое сегодня стало причиной нашего сокрушительного поражения. «Динамо» - с победой. У москвичей на матче все красиво было. Они сыграли очень прилично.

- Традиционный уже для «Салавата» вопрос – что скажете о Сведберге. Шесть шайб пропущено.

- Нам важно, чтобы вратарь поймал свою игру. Чтоб он даже пропуская шайбы, почувствовал уверенность в себе. За счет того, что в других эпизодах он выручил команду. Поэтому мы сейчас усиленно работаем над взаимодействием голкипера и защитников. Пока это не получается. И именно поэтому мы часто уступаем в матчах. Но мы плотно работаем с тренером вратарей. Надо сделать все, чтобы именно Сведберг был к началу плей-офф в полном порядке.

- И все же к кому больше претензий – вратарю или обороне?

- Претензии не к Сведбергу. Первый гол – явный провал наших защитников. Второй – тоже. Потом динамовцу бросок удался. Там не многие бы вратари в мире выручить смогли бы. Это не вратарский гол. Потом шайба вообще от штанги в ворота залетела… У нас вся система обороны страдает. Здесь проблема. Нет плотности и насыщенности в средней зоне… Опять же можно сослаться на то, что провалившее матч звено играло без центрального нападающего. У нас их сейчас просто нет, поэтому пришлось поставить в центр Лисина. Но это слабые оправдания. Важно, что это мы не сумели этим звеном выстроить оборону ни в средней зоне, ни в своей.

- Кстати, как себя чувствует Евгений Бодров, получивший травму в матче с «Витязем»?

- Женя выбыл ориентировочно на две недели. Но мы сейчас хотим придумать с нашими врачами такой ход, чтоб вернуть его в строй пораньше – уже к матчу с «Северсталью».

Матч

Динамо - Салават Юлаев - 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Голы:

Кашпар (Карсумс, Вишневский), 0:24 (1:0). Галимов (Хиетанен, Цветков), 3:26 (2:0). Капризов (Умарк, Лепистё), 8:08 (2:1 - бол.). Григоренко (Гончаров, Капризов), 10:18 (2:2). Брюквин (Хиетанен), 19:16 (3:2). Кашпар (Терещенко, Карсумс), 23:17 (4:2). Карсумс 52:33 (5:2). Фёдоров (Цветков), 58:12 (6:2 - бол.).

Место и дата

25 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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