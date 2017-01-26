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Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Йо-йо» тест «Спартака»

Вчера утром игроки «Спартака» прошли непростое испытание – так называемый «йо-йо тест». Это бег на короткие отрезки с постоянным ускорением: чем меньше у тебя сил, тем быстрее ты должен преодолевать каждый следующий отрезок. Футболисты вообще не любят беговые упражнения, в отличие от занятий с мячом. А «йо-йо» тест – ненавидят. Лучшим стал Глушаков, и это не удивляет: в нынешнем сезоне Денис демонстрирует невероятную физическую готовность. Да и кому выигрывать тесты на выносливость как не выносливым опорникам?


С мячом спартаковцы работали вечером. А заодно занимались тактикой. Двухразовые тренировки продолжаются. Пошла вторая неделя сбора. Вы, наверное, уже соскучились по матчам «Спартака» и хотите посмотреть на новичков? Потерпите еще чуть-чуть. Первый спарринг – в субботу.

Викинг для «быков»

А вот «Краснодар», работающий здесь же, в Абу-Даби, накануне провел второй спарринг – 2:0 с ташкентским «Пахтакором». Хотя правильнее сказать не работающий, а работавший. Все, программа первого сбора выполнена. Раньше, чем у «Спартака». И позже, чем у ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Ростова».


Игорь Шалимов положительно оценил и вчерашнюю игру, и сбор в целом. И отметил важный для «Краснодара» момент – обошлось без травм.


К слову, на матче «Краснодара» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он в Абу-Даби задержится еще на какое-то время – видимо, будет наблюдать за «Спартаком».


Вчера же «Краснодар» объявил о трансфере шведского полузащитника Виктора Клаэссона. Контракт заключен на 3,5 года. Новобранец присоединится к команде 29 января, когда стартует второй сбор «быков» в Испании.


Привилегированный «Зенит»

Выходные «Зенита» завершились. Вчера команда занималась в Удельном парке: утром – в тренажерном зале, вечером – на искусственном газоне тренировочного центра. Завтра питерцы отправятся на второй сбор в Испанию, где запланировано пять контрольных матчей: с «Волеренгой», «Легией», «Оддом», «Спартой» и «Оденсе». То есть за какие-то три недели «Зенит» сыграет 11 контрольных матчей. Впечатляет.


Как впечатляет и то, что четыре из пяти спаррингов покажет «Матч ТВ». Сказочная привилегия. Остальные, наверное, не заслуживают такого внимания. Хотя нет, один спарринг – «Локомотива» с «Базелем» – федеральный канал показал. Но как быть с другими клубами? Разве не интересно, как «Краснодар» готовится к плей-офф Лиги Европы? Или как ЦСКА меняется при Викторе Гончаренко? А еще можно рейтинг срубить на «Спартаке». Но в программе на субботу матч красно-белых с «Жилиной» не значится.

«Томь» и звезда

А не все так плохо у «Томи»! Команда сейчас работает в Турции. А весной за нее может дебютировать Риера, бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании. Откуда? Наверное, от сырости завелся. Или это Богом посланный спаситель. На самом деле ответ на вопрос, каким образом такого футболиста занесло в Сибирь, довольно прост. Читайте материалы о нем на нашем сайте.

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Ближайшие матчи
26.01. «Терек» – «Стяуа», Румыния
26.01. «Рубин» – ЦСКА, Болгария
27.01. «Зенит» – «Волеренга», Норвегия
28.01. «Амкар» – «Вардар», Македония
28.01. «Ростов» – «Аустрия», Австрия
28.01. «Зенит» – «Легия», Польша
28.01. «Урал» – «Погонь», Польша
28.01. «Урал» – «Арис», Греция
28.01. «Спартак» – «Жилина», Словакия

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Михаил Борзыкин
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