Дотанцевалась до драк. Девушка дня: Юлия Фирсова
«Советский спорт» рассказывает о талантливой 21-летней спортсменке из Москвы, которая из модельного бизнеса и танцевального мира перешла в единоборства.
Юлия Фирсова - тренер и обладательница 6 кхан по тайскому боксу. Проходила практику и тренировалась в Таиланде, в лагерях Sityodtong, Tiger, Sinbi, Dragon, top team, в тренировочных кэмпах в Ayutthaya, Poptheeratham gym (Samarta Payakaroon'a).
Основатель женского клуба Nak Muay Nangfas (Ангелы Муай Тая).
«Я занималась танцами и была тренером в России, - рассказывает Юлия в интервью популярному сайту о единоборствах Flocombat.com. - Мне удалось повидать весь мир и провести много семинаров и мастер-классов. К тому же я была консультантом моды и красоты. Вела блоги. Когда я побывала в Тайланде, мне предложили позаниматься этим видом спорта. Я сразу же влюбилась в тренировки, но никогда не думала, что буду заниматься этим профессионально и стану бойцом. В конце концов, дело дошло до того, что я приняла вызов — провела первый поединок. Это случилось неожиданно. В первом поединке я была полностью разгромлена. Мое лицо было разбито. Бой состоялся через три дня после того, как я согласилась».
На данный момент Юлия тренируется в зале АКА в США.
«Здесь все очень сильно отличается от России. Люди, стиль, погода… Мой менталитет значительно поменялся. В России, конечно, есть хорошие методики тренировок, но они отличаются от американских. В России занятия очень интенсивные, можно получить травму. В США более умный подход. Все тренинги разбиты на сеансы. Сейчас я занимаюсь тайским боксом, кикбоксингом, но в будущем хочу попробовать себя в ММА», - сказала Фирсова.
Cheating weekend in 🇺🇸 fixing my schedule and coordinate my gym in Russia,preparing some fitness programes for my girls while doing this behind the camera 😅👍🏻but don't tell anybody,just between you and me🙊 Никому не говори,что я поедаю,пока составляю фитнес программы для девочек и координирую моих @nakmuaynangfas на расстоянии 😅только между нами 🙊☝️️тсссс
Скоро я сделаю небольшой конкурс и наберу себе девочек,которых я бесплатно буду тренировать в Москве в #ludusbaza ☝️я как то уже делала такой,но по городу Сергиев Посад,он был пробный и не рекламный,так что многое осталось за кадром ,но я обязательно скину отчёт проекта,до того как запускать следующий.я многое усвоила после прошлого набора группы и набралась опыта.Так вот программа будет включать в себя "радикальный фитнес" и боевые искусства,тренировки в мини группах и в общих группах с моими @nakmuaynangfas Будем делать кучу кардио и прокачивать зады👊🏼бороться с дряблой кожей и унылым восприятием себя)мы же богини и принцессы,так что будем этому соответствовать👊🏼на фото я,лето и прокачка задницы по моей домашней программе(без железа),чтоб держать зад в форме одного муай тая и бжж мало,т к мы знаем что жопа шарообразнее и аппетитнее не становится,так что еслиб вы хотя бы 50 раз в день приседали,как проснулись,вреда бы не было☝️ Все из бойцов,кто не доволен задницей моей в своей ленте,извольте отписываться, а не писать мне зачем я что то выкладываю☝️это посыл к девочкам и труду над нашим телом,а если у вас что то бомбит,то сами поприседайте,может отпустит) всем добра и зада крепкого)👍
(Для особо дерзких ненавистников рекламы)➡️Внимание Реклама😅 Впервые попробовала доставку еды от @elementaree_food ☝️я ко всему такому не очень относилась и отклоняла все предложения о сотрудничестве ранее,пока не попробовала сама:) Что имеем на деле: 1.Рацион на день на 1600к(выбрала сама) 2.Порции оказались такими большими,что делюсь с мамой (собака тоже в плюсе идёт,ибо ест всегда с нами) 3.Никогда бы не подумала,что мне ТАК понравится готовить,рецепты такие простые и рука набивается так,что за 10 мин вы сможете сделать шедевр)порадовать друзей и любимого😅ну или маму и собачку😅 4.Да,вы скажите,что не понятно где покупаются эти продукты и сам я выберу лучше,но покупая в магазине продукты вы сами не всегда знаете,что берете;) 5.Курьер ни разу ко мне не опоздал☝️и все чётко по минутам доставили в зал Короче мой первый опыт прошёл на ура и если у вас есть какие то вопросы,я обязательно отвечу.Если вы хотите тоже попробовать такую еду,то на сайте действует мой % код : JULIFIRSO ,который даёт скидку в 1000р(лишними не будут)☝️
Особенный день с особенными людьми😊честь для меня тренировать такого маленького спортсмена🙏такие фестивали должны проводиться чаще,спасибо #onewavefest за такую возможность и опыт Special day with special people🙏an honor for me to be the 1st coach of this little lady😌thank you @reebok for this opportunity and new experience
Вчера очень круто поснимали для @heavymetalsport ,после соревнований у меня была возможность поесть конкретно,попробовала впервые бигмак😅начинаем обратно приводить тело в порядок👊🏼кое что про еду я буду отписывать на своей 2 странице @jf_care 👊🏼всем супер дня,а я на трени,девушек и детишек жду сегодня в @df_one English: Had a great shooting for @heavymetalsport 👍after competition I had some time to eat(not talking about relaxing,bcz I'm more busy than I was),but I tried big Mack 1st time ever,some unhealthy things and now returning my shape again👊🏼some things about my food I'll post in stories and my 2nd page @jf_care
😑when u're tired as hell and still trying to drill smth after the training😤cyborg leggings from @fierceedge give me power👊#ludusbaza Когда устал как черт и все ещё пытаешься там что-то отрабатывать на мешке😅мешок на мешке работает 😤киборг леггинсы от @fierceedge придают сил 👊на трене с командой @ludusteambjj