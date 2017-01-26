Дотанцевалась до драк. Девушка дня: Юлия Фирсова

«Советский спорт» рассказывает о талантливой 21-летней спортсменке из Москвы, которая из модельного бизнеса и танцевального мира перешла в единоборства.

Юлия Фирсова - тренер и обладательница 6 кхан по тайскому боксу. Проходила практику и тренировалась в Таиланде, в лагерях Sityodtong, Tiger, Sinbi, Dragon, top team, в тренировочных кэмпах в Ayutthaya, Poptheeratham gym (Samarta Payakaroon'a). Основатель женского клуба Nak Muay Nangfas (Ангелы Муай Тая).

@stromae song never gets too old 💃🏼 Песне столько времени,а меня все прет😅 @df_one Видео опубликовано Juli Firso (@julifirso) Окт 10 2016 в 3:03 PDT

«Я занималась танцами и была тренером в России, - рассказывает Юлия в интервью популярному сайту о единоборствах Flocombat.com. - Мне удалось повидать весь мир и провести много семинаров и мастер-классов. К тому же я была консультантом моды и красоты. Вела блоги. Когда я побывала в Тайланде, мне предложили позаниматься этим видом спорта. Я сразу же влюбилась в тренировки, но никогда не думала, что буду заниматься этим профессионально и стану бойцом. В конце концов, дело дошло до того, что я приняла вызов — провела первый поединок. Это случилось неожиданно. В первом поединке я была полностью разгромлена. Мое лицо было разбито. Бой состоялся через три дня после того, как я согласилась».

Такой вот день в @df_one ,моя первая тренировка из трёх сегодня😉погода ты не можешь мне испортить настроение!!👊🏼 1st of 3trainings for today😬💪nothing can ruin my day,even temperature of the worst weather in Russia 💪 Видео опубликовано Juli Firso (@julifirso) Дек 5 2016 в 7:42 PST

На данный момент Юлия тренируется в зале АКА в США.

«Здесь все очень сильно отличается от России. Люди, стиль, погода… Мой менталитет значительно поменялся. В России, конечно, есть хорошие методики тренировок, но они отличаются от американских. В России занятия очень интенсивные, можно получить травму. В США более умный подход. Все тренинги разбиты на сеансы. Сейчас я занимаюсь тайским боксом, кикбоксингом, но в будущем хочу попробовать себя в ММА», - сказала Фирсова.

That's me bloated in the pic😅American food is tasty,but differs from what I got used to eat in Russia,that always happens with me when I change food👍🏻and when I start doing some workouts with weights I get bigger at once🙈I feel good but,need my abs back Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Янв 20 2017 в 1:19 PST

No relaxation at all if you go to the beach with @mikeyrod_att_boxing #shadowboxingeverywhere Video by @romanhamed Видео опубликовано Juli Firso (@julifirso) Янв 23 2017 в 9:18 PST

Me and this beautiful😊someday I'll get more money and buy it for my academy @nakmuaynangfas seems like it's made for my height 👊🏻 Когда нибудь обязательно куплю такую штуковину в академию для моих девочек @nakmuaynangfas ,она прям сделана под мой рост😅👌 Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Янв 18 2017 в 9:26 PST

Summer pic😭soon gonna be enjoying -26 in Russia🙈 Guys,do I have any friends from Miami here?coconut creek or boca raton? Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Янв 5 2017 в 5:41 PST

Утренняя воскресная треня😊праздники не повод терять форму☝️ Morning Sunday training👊🏼in shape even on holidays☝️ Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Дек 27 2016 в 3:28 PST

Спасибо большое моей @napasech что вытащила меня 😅👊🏼круто побоксировали,поварились и заскрабились😅боевое спа👊🏼 Thanks to @napasech for this awesome spa-training day 😊 Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Дек 25 2016 в 5:58 PST

Особенный день с особенными людьми😊честь для меня тренировать такого маленького спортсмена🙏такие фестивали должны проводиться чаще,спасибо #onewavefest за такую возможность и опыт Special day with special people🙏an honor for me to be the 1st coach of this little lady😌thank you @reebok for this opportunity and new experience Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Ноя 26 2016 в 12:44 PST

Женская академия боевых искусств @nakmuaynangfas ждёт представительниц прекрасного пола на тренировку☝️😏сегодня в 18.30 по адресу:м.Бауманская,спартаковская 24(1мин от метро),#ludusbaza Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Ноя 19 2016 в 6:05 PST

Knee😎колено на 😎 Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Авг 29 2016 в 12:34 PDT

Someday I'll have the same badass kid😅little Julio😊gonna be his best friend and trainer😊 Когда нибудь у меня будет такой же мелкий боец,и не один)я буду для него лучшим другом и тренером😊🙏 Фото опубликовано Juli Firso (@julifirso) Июл 31 2016 в 4:27 PDT