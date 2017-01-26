«Ребята в «Спартаке» кусаются…» О чем говорили хоккеисты СКА после матча (видео)

В составе победителей (2:1) ответ перед прессой держали форварды СКА Павел Дацюк и Евгений Дадонов, а также защитник Егор Яковлев.

ДАЦЮК: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ О КХЛ

- «Спартак» сегодня играл хорошо, - заметил капитан Дацюк. – Хотел реабилитироваться за поражение от ЦСКА (1:6). Вратарь у них действовал отлично.

- Соответствует команда тому месту, на котором находится?

- А я не знаю, где они в таблице. Но ребята молодые, здорово играли в пас. Хорошо бежали. Понятно, что на них оказывается большое давление. Может, просто нужна поддержка.

- Вы сейчас летите на «Матч звезд» НХЛ, как сказал на пресс-конференции Олег Знарок.

- Но вы же из КХЛ. Давайте о КХЛ разговаривать.

- У вас в звене нет травмированного Сергея Плотникова. Как оцените игру Александра Барабанова?

- Он очень молодой и перспективный игрок. Два Евротура у него вычерпали много сил, так что эмоционально он чуть опустошен. Но через это пройдет и поднимется на свой уровень.

- Никогда еще команда, победившая в регулярке, не брала Кубок Гагарина. Можно сказать, что СКА не боится этих суеверий?

- Если в это верить – то что, всем тогда специально проигрывать? Мы в каждом матче сражаемся за победу.

ЯКОВЛЕВ: БЕЛОВ ПОПАЛ В ВАДИКА





- Тяжело для нас складывался матч, - признался Дадонов. – Мы много сил потратили. Уступали 0:1 по ходу игры, соперник показал вязкий хоккей, уделял много внимания защите.

- Интересно, кто займет первое место в регулярке – вы или ЦСКА.

- Мы хотели бы стать первыми. В каждом матче нужно побеждать. Обязаны ли мы при таком составе брать Кубок Гагарина? Идем к этой цели поступательно.





…А вот что сказал Егор Яковлев, когда вышел из раздевалки. Кстати, автор победного гола Илья Ковальчук говорить с прессой не захотел. Может, примета какая-то?

- «Спартак» - хорошая команда, ребята кусаются, стараются победить в каждом матче. Надо отдать должное сопернику, он играл хорошо, - заметил Яковлев.

- Но ведь у них 10 поражений подряд.

- Ну не знаю. Мы сами начали плохо, но хорошо собрались на третий период. А так два периода действовали неважно.

- Как сломался Вадим Шипачев?

- Антон Белов бросал по воротам и попал в Вадика. Но после этого Шипачев забил. Вообще то двойное большинство стало для нас подарком. В тот момент мы должны были решать исход игры.

- Следите за гонкой с ЦСКА?

- Да, конечно. Для нас важно выиграть чемпионат. Даже обсуждать нечего. Не думаем ни о каких суевериях. Играй на победу, а там будет как будет.

- Почему СКА был так нестабилен в январе?

- Потому что каждый клуб на нас очень серьезно настраивается.

- Нам в каждом матче приходится полностью выкладываться. Нет проходных игр. Против нас выходят заряженными на 150 процентов. А мы ведь тоже люди, и у нас есть спады.