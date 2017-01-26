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«Рыжики» идут. Тарасова и Морозов на пути к победе на чемпионате Европы

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Евгения Тарасова и Владимир МорозовИсточник: «Советский спорт»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов близки к победе во втором подряд престижном турнире. После триумфа в финале Гран-при они захватили настолько безоговорочное лидерство на чемпионате Европы, что потерять его они могут, скорее всего, только из-за своих ошибок.

Еще год назад они только стучались в двери. На чемпионате Европы в Братиславе Тарасова и Морозов получали оценку за компоненты на уровне чуть большем, чем у середнячков и на то, чтобы бросить вызов лидерам (тогда ими на чемпионат приехали Татьяна Волосожар и Максим Траньков), даже не претендовали. Более того, как-то даже не было ощущения, что смена караула может произойти так скоро.

Но обстоятельства ускорили смену поколений в российском парном катании. Волосожар и Траньков взяли паузу с целью пополнения семьи. На Ксению Столбову и Федора Климова обрушились травмы - во второй половине прошлого сезона мучился партнер, в первой половине сезона нынешнего партнерша. И уже на первых турнирах осени 2017-го процесс, что называется, пошел. Два этапа Гран-при на раскачку - Тарасова и Морозов и на «Скейт Америка», и в Париже были готовы захватить вершину, но спотыкались из-за своих ошибок. Зато в финале триумф - победа над канадцами Меган Дюамель и Эриком Редфордом, обладателями золота двух последних чемпионатов мира.

Это вовсе не означает, что в Остраву Тарасова и Морозов приехали фаворитами. На чемпионате России в Челябинске они чуть-чуть, но уступили наконец-то вернувшимся в строй Столбовой и Климову. И Алену Савченко с Брюно Массо тоже нельзя было сбрасывать со счетов - в финале Гран-при немецкая пара не выступала. Шансы этих трех дуэтов на золото чемпионата Европы выглядели примерно равными.

Но конкуренты Тарасовой и Морозова в короткой программе сбросили себя со счетов сами. Савченко и Массо для начала отказались от сверхсложного выброса, уменьшив количество оборотов с 3,5 до 2,5, а затем партнерша упала на дорожке шагов. Слегка удивило, что при этом эта дорожка все равно получила наивысший уровень сложности, но, видимо, техническая бригада нашла в правилах нюансы, позволившие это сделать. Да и некоторые судьи решили прикрыть глаза и заминусовать падение не так категорично, как могли бы.

Ну а Столбова и Климов, исполняющие в нынешнем сезоне очень несвойственную им лирическую короткую программу, падением партнерши с выброса нанесли удар и по технической оценке, и по артистической. Потому что хорошо известно - лирика смотрится органично только когда фигуристы исполняют элементы чисто. Увы, после того, как Ксения оказалась на льду в горизонтальном положении уже на первой минуте программы, все художественное впечатление исчезло, не успев возникнуть.

- Я думаю, лидеры еще не выступали, - заметил Климов в смешанной зоне, отвечая сразу после проката на вопрос одного из журналистов, критично ли отставание в шесть сотых балла в борьбе с немцами за золото. И был прав - причем обошли их не только Тарасова и Морозов, которые с безупречным исполнением впервые в карьере преодолели отметку в 80 баллов за короткую программу, но и французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Только один нюанс останавливает меня от того, чтобы написать о фактически досрочной победе Евгении и Владимира на чемпионате Европы. Это воспоминания о совершенно магическом прокате произвольной программы Столбовой и Климова в финале Гран-при 2015 года в Барселоне. Тогда Ксения и Федор без всяких четверных элементов набрали сумму, практически равную мировому рекорду. Если олимпийским чемпионам удастся повторить нечто подобное в Остраве - произойти может всякое. Но есть ощущение, что «Рыжики», если не совершат грубых ошибок, золото не упустят. Кажется, это их сезон. 

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