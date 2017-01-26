Кошмарная ошибка Задорова, которая может обойтись ему дорого (видео)

Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».

ЗАМЕНА

Вчера мы рассказывали о забавном ролике, который сняла НХЛ для разогрева «Матча звезд», который пройдет в Лос-Анджелесе (28-29 января). По сюжету игроки НХЛ проходят собеседование в Голливуде. И вот когда режиссер с ассистенткой начинают морочить всем голову, Евгений Малкин заявляет: «Я не разговариваю по-английски! Я ухожу отсюда».

И представляете, он в самом деле ушел! «Питтсбург» объявил, что Джино получил травму нижней части тела и теперь пропустит не только ближайший матч в Бостоне, но и звездный уик-энд в Staples Center.

Когда же Малкин мог получить травму? Видимо, когда в последнем матче (0:3) попал под силовой прием защитника «Сент-Луиса» Джоэла Эдмунсона. В тот момент Евгению было больно, он не мог подняться на левую ногу. Но матч смог доиграть.

Наверное, повреждение не самое серьезное. Однако в клубе решили, что Малкину стоит минимум неделю отдохнуть. И поскольку он пропускает официальный поединок в Бостоне, ему не влепят дисквалификацию за прогул «Матча звезд».

Теперь в Лос-Анджелес приедут не пятеро, а четверо россиян – Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский, Никита Кучеров. Кстати, там ведь будет еще и Павел Дацюк в качестве почетного гостя. Может, его раздеть на игру?

ГОЛ





«Торонто» уверенно обыграл «Детройт» (4:0), а в составе «Мэйпл Лифс» отличился форвард Никита Сошников. Его гол примечателен тем, что Сошников забил впервые за 34 матча.

«Я увидел, что Сош открыт – вот и отдал ему передачу от борта. Это срабатывает не всегда, но на этот раз получилось», - цитата принадлежит вратарю «Торонто» Фредерику Андерсену, который не только сделал второй «сухарь» подряд, но еще отметился и голевой передачей.

«Детройт» в этом сезоне совсем плох – четвертое поражение подряд. Хотя как и «Салават Юлаев», команда цепляет по очку в овертаймах, но команда уже скатилась на последнее место в Восточной конференции. Хотя там уникальный случай – по 49 очков, кроме «Детройта», набрали «Айлендерс», «Каролина», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Тампа». Каждый из этих клубов еще имеет шанс выстрелить во второй половине сезона и зацепиться за плей-офф.

ОШИБКА





И только с «Колорадо» все понятно. 28 очков – абсолютно худший клуб лиги, меньше всего забитых голов. Вот куда нужно отправить болельщиков, чтобы поговорили со своими хоккеистами в раздевалке!

На этот раз «лавина» проиграла «Ванкуверу». Семена Варламова в воротах не было, он как всегда травмирован. Никита Задоров вроде бы отметился голевой передачей, но допустил кошмарную ошибку за своими воротами, когда потерял шайбу – ее отобрал Маркус Гранлунд и забил.

Не удивимся, если следующий матч Задоров будет смотреть из ложи прессы. Хотя если изучить, как играет «Колорадо», туда надо сажать всех защитников.

ПЕРЕДАЧА





Форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев отметился голевой передачей в игре с «Анахаймом». Тут главный показатель в том, что россиянин провел уже седьмой матч подряд. То есть Слепышев понемногу закрепляется в составе «Ойлерз». Уже во втором поединке подряд он набирает по очку. За эти два матча нанес 7 бросков по воротам, у него подросло игровое время до 11-12 минут в среднем.

Контракт у Слепышева ($0,925 млн в год) будет действовать и в следующем сезоне. Там уже он должен стать полноценным игроком основы.

ГОНКА

20-летний Коннор Макдэвид, получающий как и Слепышев - $0,925 млн в год, может существенно поднять свою зарплату, если выиграет «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги. Макдэвид набрал еще одно очко и оторвался от преследователей уже на три балла (57).

Кто его может достать? Теоретически – Евгений Малкин (54), но он из-за травмы сбавил темп, и мы не знаем, когда вернется Джино. Брент Бернс (51) очень хорош, но это все-таки защитник. Если Бернс победит, то вернет нас во времена Бобби Орра.

Патрик Кейн (48) имеет шанс второй раз подряд взять этот приз, но у него приличное отставание, и «Чикаго» не показывает стабильный хоккей.

В общем, после травмы Малкина, гонку за «Арт Росс Трофи» мы сведем к дуэли «Макдэвид против Кросби (54)». Настоящее канадского хоккея против его будущего.

Какая эпоха победит?

ЦИТАТА

«Будет здорово набрать 1000 очков за карьеру в НХЛ. Но это говорит о том, как быстро летит время. Вообще конкуренция в лиге растет, и это заставляет нас быть еще лучше».

Сидни КРОСБИ, капитан «Питтсбурга», 992 (366+626) очка

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Никита СОШНИКОВ (Торонто)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Детройтом» (4:0)

2** –Антон СЛЕПЫШЕВ (Эдмонтон)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Анахаймом» (4:0)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Детройтом» (4:0)

ТАБЛО

Колорадо – Ванкувер – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Рантанен (ЗАДОРОВ), Нието – Бартши (2), Гранлунд

К: Тютин (0+0; -1, 0, 1, 19.23)

Задоров (0+1; 0, 0, 2, 19.59)

Григоренко (0+0; +1, 0, 1, 17.54)

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 1, 17.06)

Рейнджерс – Филадельфия – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Симмондс, Ворачек

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 14.42)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 7.32)

Проворов (0+0; 0, 0, 0, 24.40)

Детройт – Торонто – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Мэттьюз, Полак, ван Римсдайк (ЗАЙЦЕВ), СОШНИКОВ

Т: Зайцев (0+1; +1, 0, 0, 22.42)

Сошников (1+0; +1, 0, 1, 10.13)

Анахайм – Эдмонтон – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Драйзайтль (2), Нюджент-Хопкинс (СЛЕПЫШЕВ), Кассиан

Э: Слепышев (0+1; +1, 0, 4, 13.16)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.