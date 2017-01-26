«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборах

На этот раз невнятный арбитр судил матч «Амкара» против румынского «Ботошани».



«Советский спорт в Санкт-Петербурге» уже рассказывал о том, как кипрский судья решил заработать на товарищеском матче «Уфы» против ЧФР из Клужа. После того матча «Уфа» приняла решение больше не приглашать судей с Кипра.

Теперь похожая ситуация случилась на сборах пермского «Амкара».

Уже в начале тайма Александр Салугин сфолил за пределами штрафной, но судья поставил пенальти. Эту ошибку можно объяснить тем, что главный арбитр и его ассистенты просто не успели к моменту нарушения. Игрок «Ботошани» пенальти реализовал.

В добавленное к первому тайму время произошел еще один странный эпизод. Игрок румынской команды ногой ударил вратаря «Амкара» Дмитрия Хомича, но свистка не последовало. Голкипер пермской команды отмахнулся от соперника, за что моментально получил пенальти в свои ворота. Хомич отбил удар, но судья заставил игрока румынской команды исполнить его заново. Сразу же после удачно реализованного одиннадцатиметрового на 51-й минуте арбитр дал свисток на перерыв.

Во втором тайме пермяки пропустили еще один гол и уступили 0:3.

– При таком судействе можно было и с поля уходить, – сказал после матча Гаджи Гаджиев. – При назначении первого пенальти Салугин действительно фолил, но это было за пределами штрафной площади. Во втором случае – нарушение и вовсе было со стороны игроков румынской команды, которые опасно атаковали Хомича. Он отмахнулся – и судья поставил на «точку». Эта тема, какой-то предмет для обсуждения или просто информация для болельщиков. В команде мы на судействе не концентрируемся. Для нас самое главное – увидеть игроков, потенциально способных играть в премьер-лиге, найти варианты или резервы для усиления игры команды, то есть получить ответы на вопросы, которые нас интересовали. В этом смысле, считаю, что игра была полезной.