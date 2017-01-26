«Это позор для команды Клоппа». Эксперты обсуждают матч «Ливерпуля» и «Суонси»

Юрген Клопп на матче с "Суонси" Источник: Reuters

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель, Александр Елагин и Роман Гутцайт проанализировали матч 22-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Суонси» (2:3).



– «Красные» сыграли очень плохо, – говорит Гутцайт. – Не так много матчей в этом сезоне было у команды Юргена Клоппа, когда у нее возникали проблемы с настроем. «Ливерпуль» был медленнее, чем обычно, «Ливерпуль» ошибался больше, чем обычно. При чем, было это в простых ситуациях.

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– Но ведь состав оптимальный, если не считать отсутствие Садио Мане, который отправился на Кубок африканских наций, – говорит Журавель.

– Да, – продолжает Роман. – Более того, это отдохнувший состав, потому что в Кубке играли совершенно другие люди, и жаловаться на девять матчей за январь Клоппу просто нельзя, потому что он проводит очень активную ротацию. Тут дело не в усталости, а в том, что немецкий специалист не сумел настроить своих подопечных. Когда «Ливерпуль» не бежит, у него возникают проблемы. Ни одного удара в створ для такой команды за тайм – позорный результат. Тем более на домашней арене, – считает Гутцайт.

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– Александр, – обращается к Елагину Журавель, – здесь действительно вопрос настроя?

– Парень по имени Том Кэрролл «сделал» игру, и только присутствие Кристиана Эриксена не позволило ему закрепиться в основе «шпор». Но, конечно, я согласен с Романом. К тому же, хотел бы добавить, что матч против «Суонси» проиграла полузащита «Ливерпуля», и защитники, которые, как мне кажется, впервые проиграли в этом сезоне верховую борьбу.

– Клопп – один из самых зажигательных тренеров АПЛ. Кажется, что у него никогда не будет проблем с настроем своих подопечных. Как мы можем говорить об этом? – задается вопросом Журавель.

– Не стоит говорить только о настрое. Посмотрите, сколько моментов не использовал «Ливерпуль». Два-три шанса забить у команды Клоппа было точно. К тому же, посмотрите, кто является главным тренером «Суонси» – это Пол Клемент. Человек, довольно известный в футбольных кругах, который долгое время работал в тренерском штабе Карло Анчелотти. Он прекрасно знает английский футбол. К тому же, в составе «лебедей» есть такие великолепные игроки, как Фернандес, Льоренте и другие.

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– Да, – вступает в диалог Роман, – Но они шли на последнем месте. Согласен, такому «Суонси» было трудно забить, особенно, когда у тебя не получается игра. К тому же, гости оборонялись всей командой, и смело убегали в контратаки. «Суонси» заслужил шанс забить третий мяч «Ливерпулю», а «красные» должны винить именно себя.

– Вот скажите, коллеги, это чье поражение? – спрашивает Журавель.

– На мой взгляд, – отвечает Гутцайт, – здесь можно сказать, что это поражение Клоппа, который не сумел настроить свою команду, а если у тебя не получается это сделать, то ты должен как-то изменить ход игры, но Юрген этого сделать не смог.

– Думаю, – говорит Елагин, – это поражение всего «Ливерпуля»: и футболистов, и тренерского штаба, но валить все только на Клоппа я бы не стал, – заключил Александр Елагин в эфире программы «Английский акцент» на телеканале «Футбол-1».