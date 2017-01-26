Россию снова лишают медалей. Теперь Кривошапка?

Сегодня российские СМИ получили информацию о том, что некая хакерская группа Fancy Bear получила информацию, что следующей после прыгуньи Татьяны Лебедевой «допинговой» жертвой станет российская женская эстафетная команда на дистанции 4х400 метров.

Речь идет уже не об Олимпиаде в Пекине-2008, как в случае с Татьяной Лебедевой, а о предпоследней Олимпиаде - в Лондоне-2012.

Напомним, что на Летних Играх 2012 года россиянки Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх провели свой серебряный забег. Тройка на пьедестале: США – Россия – Ямайка.

Обогнать ямаек – это была немыслимая сенсация.

Вот как это было:





Как якобы свидетельствуют внутренние документы WADA, запрещённый препарат (скорее всего это тот самый туринабол, который российская сторона использовала в «допинговом коктейле») после перепроверки допинг-проб нашли у Антонины Кривоша пки.

Тот же самый туринабол обнаружили у Лебедевой.

Под угрозой оказывается и результат от чемпионат мира-2013. Тогда россиянки (всё с той же Кривошапкой) сенсационно обогнали сборную США. Тогда мы даже обошли американцев в общем медальном зачете, что уж совсем невиданная сенсация!

Российские СМИ нагнетают: судя по всему, также потерей медали закончится дело тяжёлоатлетки Светланы Царукаевой. У неё уже находили в лондонских допинг-пробах стероиды, но официального решения МОК о лишении наград пока нет. Сами соревнования в Лондоне она завершила второй, но после найденного допинга у победительницы Майи Манезы