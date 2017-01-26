Ален Перрен: Звезды в Китае играют сами по себе

Француз Аллен Перрен тренировал сборную Китая два года – 2014-16. В интервью SO FOOT.com он определяет местный чемпионат как весьма среднего уровня, но считает, что у футбола Китая большое будущее.

- Какое место футбол занимает в жизни китайцев?

- В Китае футбол очень популярен, все смотрят Лигу чемпионов, английскую премьер-лигу, матчи лучших испанских и итальянских клубов. Конечно, чемпионат мира, хотя китайцы туда не попадают (единственный раз сборной Китая это удалось в 2002 году- прим. ред.). Здесь всегда на особом счету звезды футбола. Их здесь становится все больше, и именно легионеры – в основном из Южной Америки поднимают уровень чемпионата. Здесь много клубов, со средней посещаемостью на домашних матчах более 40 000 зрителей - клубы Пекина, Гуанчжоу ... Но даже в городах, с небогатыми клубами (но это все-таки районные центры с населением больше миллиона человек) на матчи ходят больше 20 000 зрителей.

- Лушембурго, Луис Фелипе Сколари, Мануэль Пеллегрини, Фабио Каннаваро, Феликс Магат, Пойет, Андре Виллаш-Боаш... Какие имена! Они ведь тоже влияют на уровень китайского футбола?

- Нет, не думаю. Лучшие китайские футболисты сосредоточены в нескольких лучших клубах и у них часто проблемы с этими знаменитыми тренерами. А местные то тренеры имеют дело с остаточным материалом. Вот, к примеру, «Шанхай Шэньхуа», который купил недавно Тевеса, это богатый клуб, там играл Дрогба, Анелька... Они делают ставку на иностранцев, а на местных им плевать. А результат: в моей сборной не было ни одного игрока этой команды. Очень мало в Китае клубов, которые работают на сборную. Поэтому то в ней есть 3-4 классных футболиста, а остальные – средненькие.

- Но ведь местные игроки должны чему-то учиться у зарубежных звезд?

- Да, но есть одна проблема – общение. Китайские игроки не знают английский. Со мной постоянно был переводчик. В раздевалке иностранцы общаются только между собой, держатся обособленной кучкой и их влияние на остальную команду минимально. В Европе же все хоть немного но понимают по-английски. Да, кое-чего местные могут почерпнуть у иностранных звезд, но настоящих звезд то на самом деле не так много. Всего человека четыре, и все по своей психологии не могут быть капитанами. Делают свое дело, такие наемные работники, и во время матчей особенно высвечивается эта проблема - общения. Звезды играют сами по себе, а тех, кто способен вести за собой команду - единицы.

- Почему, если приглашают в Китай иностранцев из Европы и Южной Америки, то исключительно нападающих?

- Клубы имеют право купить четырех легионеров, из них, так уж повелось, обязательно будет один азиат – чаще всего из Южной Кореи - или австралиец. Так что для европейцев и южноамериканцев остается три места. Клубы сейчас приглашают не тех, кто заканчивает (уже обжигались на таких ветеранах – 38-39 лет, снизили потолок до 32-33 лет), и действительно, в основном нападающих. Это создавало мне как тренеру огромную проблему на 18 команд набиралось, дай бог, десяток нападающих из местных, тех, кто имел игровую практику.

- Значит, вы полагаете, приглашение мега звезд из Европы контпродуктивно для китайского футбола?

- Нет, за ними все-таки тянутся другие игроки, пресса уделяет больше внимания футболу. Больше народа приходит на стадионы, футбол становится популярнее, больше мальчишек будут им заниматься.

-Но окупаются ли звезды? Ведь сколько получает тот же Оскар (480 000 евро в неделю, куплен за 70 миллионов евро)! Всем западным игрокам явно переплачивают...

- Не думаю. Кто хочет действовать себе в убыток! И китайский инвестор тоже, но, к сожалению, многие плохо разбираются в футболе. Покупают возрастных звезд, не могут потом их перепродать, к тому же доход от ТВ минимальный, и от Лиги азиатских чемпионов не получишь столько, как от европейской. Но они на этот счет не очень заморачиваются, считают, что выигрывают в плане имиджа.

- Какие зарплаты у китайских футболистов?

- Игроки первого и второго дивизиона считаются профессионалами. Есть еще третий дивизион – там играют дублирующие составы. Вот что интересно - в Китае нет любительских клубов. Местные игроки получают несравненно меньше легионеров. Зарплата лучших, тех, кто играет в сборной, еще более менее – 20-30 тысяч евро в месяц, для Китая - огромная, ведь стоимость жизни здесь весьма низкая. Тем не менее, в Азии, китайская лига считается самой богатой, не случайно сюда едет так много футболистов из Южной Кореи.

- Что из себя представляет китайский чемпионат? Вы как-то сказали: «Лучшие команды из китайской Супер-лиги по уровню где-то как клубы нижней части таблицы французской Лиги 1…»

- Китайский футбол – наступательный, все стремятся атаковать. Матчи довольно зрелищные, особенно первые таймы. В начале то матча все игроки очень дисциплинированы, но в концовках, когда устанут, даже если команда ведет 2:0, вполне может пропустить три года и проиграть – потому что начинается анархия. Игрокам не хватает какой-то солидности что ли, плохо читают игру. Судейство относительно строгое, поэтому футбол не очень контактный. В общем, уровень мастерства средненький. Есть четкая иерархия: наверху – «Гуанчжоу Эвергранд», затем 4-5 клубов борются за место в тройке, а остальные - за выживание.

- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай станет футбольной страной к 2050-му году.

- Вполне вероятно, ведь количество со временем переходит в качество. Они уже сократили разрыв от Японии и Кореи, но когда посмотришь, как азиатские команды сыграли на последнем ЧМ в своих группах (Австралия, Иран, Южная Корея, Япония – прим. ред.), становится ясно, что работы китайцам еще непочатый край. Надо воспитывать своих игроков, чтобы на них был спрос за границей. А вот когда появятся футболисты с опытом, которые поиграли, к примеру, в Европе в Лиге чемпионов, тогда будет и другая сборная.

- Что в настоящее время не хватает китайскому футболу?

- Побольше бы юношеских и молодежных соревнований. В конце сезона там отмечают лучших, но в тот год, когда я приехал в Китай, приз лучшему молодому игроку просто не было кому вручать – в командах не было ни одного футболиста младше 22-х лет! А если молодые не играют, то не развиваются ни физически, ни тактически.

- Почему китайский президент делает такую ставку на футбол?

- Спорт – отличное средство для поднятия имиджа страны. Они начали с олимпийских видов спорта, заявили: «У нас будут олимпийские медали!» Сказано – сделано! Вложились в эти виды спорта, и сейчас для них медаль на Олимпиаде – это плевое дело. Теперь можно ставить другую цель – уже в футболе.

- Несколько лет назад в китайском футболе правила мафия. А сейчас как там обстоят дела с коррупцией?

- Коррупция была лет пятнадцать назад. Потом государство запустила операцию «чистые руки», и теперь, думаю, в футболе нет организованной преступности. Но как негатив для футбола надо еще отметить государственную политику «в каждой семье - один ребенок» - это был тормоз для развития детского футбола. Родители готовы были все сделать для своего чада, для его продвижения по социальной лестнице, но профессия футболиста не считалась престижной. Теперь же произошло изменение в умах и за счет футбола люди стремятся достичь успеха в жизни.

- А как удалось китайцам побороть коррупцию в футболе?

- Создана новая шкала ценностей, система, нацеленная на воспитание собственных звезд, на раскрутку игроков сборной. Взять, к примеру, учебно-тренировочный центр Гуанчжоу, у которого договор о сотрудничестве с мадридским «Реалом» - это 60 полей, 3 000 ребят, 150 тренеров! Обучение там платное, не как в Европе, но родителей это не останавливает - все стремятся устроить туда ребенка, даже если таланта не хватает. В надежде, что завтра, возможно, из него сделают звезду.

ДОРОГИЕ ЛЕГИОНЕРЫ В ЧЕМПИОНАТЕ КИТАЯ