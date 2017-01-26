Иванович идет в «Зенит» на огромную зарплату. Свежие трансферные новости и слухи

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

МИРАНЧУК ПЕРЕЙДЕТ В «РУБИН»?

Издание «Лайф» сообщает о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может стать игроком «Рубина» до 10 февраля. Казанцы готовы заплатить за трансфер футболиста 5 миллионов евро.

Напомним, что контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает в конце 2017 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о новом соглашении.

ИВАНОВИЧ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

Иностранные СМИ утверждают, что защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». Игрок обороны недоволен тем, что редко выходит на поле составе английского клуба и готов вернуться в Россию.

«Зенит» предложил Ивановичу контракт, по которому футболист сможет получать 5 миллионов евро в год. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

ЯКОВЛЕВ ВЕРНУЛСЯ В «АНЖИ»

Нападающий Павел Яковлев согласился на понижение зарплаты и вернулся в «Анжи», с которым расторг контракт на прошлой неделе. Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

- Возникло некоторое недопонимание, и стороны объявили о расторжении контракта. Но получилось так, что Павел уже заигран за два клуба, и игроку пришлось выбирать между «Спартаком-2» и «Анжи». Думаю, Павел поступил правильно, вернувшись к нам, - приводит слова представителя пресс-службы «Анжи» издание «Чемпионат».

Что касается очередных потерь махачкалинского клуба, то полузащитник Иван Маевский продолжит карьеру в «Астане».

ГРОЗАВ ПОКИНЕТ «ТЕРЕК»

Румынский полузащитник «Терека» Георге Грозав во время зимнего трансферного окна может покинуть грозненский клуб. Об этом заявил агент футболиста Лучиана Маринеску.

- Контракт Грозава истекает через шесть месяцев. Есть команды, которые заинтересованы в его услугах, посмотрим, что произойдёт. Где он продолжит карьеру? Не хочу говорить, пока контракт не будет подписан, — цитирует агента издание Digi Sport.

Напомним, что Грозав играет в «Тереке» с 2013 года.

«РОСТОВ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОСМАТРИВАТЬ ЗАЩИТНИКА ИЗ ЛИТВЫ

На втором сборе «Ростова», который вчера начался в Белеке присутствует 22-летний защитник «Атлантаса» Витас Гашпуйтис. Донской клуб продолжает просмотр игрока обороны.

Напомним, что Гашпуйтис прошел с «Ростовом» первый сбор в ОАЭ.