Раноккиа нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?

Как уже сообщал «Советский спорт», московский «Спартак» может увести из под носа у «Зенита» защитника сборной Италии и миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

В поисках центра

К Андреа Раноккиа «Спартак» проявлял интерес еще прошлым летом. Тогда красно-белые рассматривали его наравне с голландцем, рожденным в Португалии, Бруну Мартинсом Инди. В итоге «Интер» отказался продавать своего защитника кому бы то ни было, а Инди отправился в Англию – в аренду в «Сток Сити».

Летом «Спартак» так и не смог найти достаточно качественного центрального защитника, чтобы утолить потребности будущего главного тренера команды Массимо Карреры, тогда, как раз отвечавшего за действия обороны.

Поиски продолжились в зимнее трансферное окно. На данный момент наиболее вероятной трансферной целью «народной» команды является французский защитник Мамаду Сако, который выступает за английский «Ливерпуль». В 2013 году мерсисайдцы купили его у «ПСЖ» за 19 миллионов евро и рассматривали как основного центрального защитника. Но с приходом в команду Юргена Клоппа приоритеты клуба сменились.

Теперь «Ливерпуль» готов расстаться с мощным и быстрым защитником, великолепно играющим головой. Вот только ценник на игрока никак не может устроить прижимистого президента «Спартака» Леонида Федуна – порядка 20-22 миллионов евро. Учитывая высокие требования футболиста по зарплате, сделка получается слишком рискованной.

Плюсом к Сако идет неприятная история с допингом, которая не позволила игроку поехать на домашний для его сборной чемпионат Европы, где Франция заняла второе место. Позже игрок, который не заметил наличие запрещенного эфедрина в жиросжигателе, был оправдан. Однако на Евро-2016 он так и не поехал – во Франции решили не рисковать. Пятно же на его карьере теперь не смыть ничем.

По информации «Советского спорта», если и после закрытия трансферного окна в Европе Сако останется в «Ливерпуле», а ценник на игрока так и не упадет, «Спартак» может вернуться к кандидатуре Раноккиа, раз уж теперь «Интер» готов рассматривать предложения.

Зачем Раноккиа «Спартаку»?

Начнем с того, что «Спартак» ищет качественного центрального защитника, коим, безусловно, и является человек, проведший в составе сборной Италии 21 матч. Даже по сравнению с Мамаду Сако у Раноккиа есть сразу несколько неоспоримых преимуществ.

Во-первых, Раноккиа стоит заметно дешевле француза. Если за Сако «Ливерпуль» требует порядка 20-22 миллионов евро, то Раноккиа можно приобрести за 8 миллионов евро, за которые «Интер» был готов отпустить игрока в «Зенит». Да и зарплата у итальянца будет меньше, чем у представителя чемпионата Англии, избалованного завышенными зарплатами Туманного Альбиона.

Во-вторых, Раноккиа в центре защиты «Спартака» будет смотреться более органично, чем француз. Он и выше, и более опытен, и с требованиями Массимо Карреры уже успел познакомиться в сборной Италии.

В-третьих, в отличие от Сако, Раноккиа говорит на итальянском языке. Для «Спартака» это очень важно. Это взаимопонимание и с тренером-итальян цем, и с партнером по обороне Сальваторе Бокетти, который продлил контракт с красно-белыми и решил задержаться в команде еще на несколько лет.

Зачем «Спартак» Раноккиа?

Этот вопрос сложнее первого. Ответить на него может только сам игрок. Учитывая, что он не смог найти правильного ответа, когда вместо «Спартака» был «Зенит» (http://www.sovsp ort.ru/news/text -item/955172), шансы на положительный ответ в адрес красно-белого клуба на данный момент стремятся к нуля. Но в «Спартаке» все же есть плюсы и для Андреа.

Первый плюс – главный тренер. Да, Мирча Луческу из «Зенита» свободно говорит на итальянском языке. Но он не итальянец. Да и с молодым тренером, таким, как Каррера, игроку куда легче находить общий язык, чем с требовательным и умудренным сединами наставником.

Второй плюс – партнеры по команде. В «Спартаке» сразу несколько игроков, говорящих на итальянском языке, которые без проблем помогут Андреа адаптироваться в московском клубе. В «Зените», конечно, есть Доменико Кришито, но он каждое трансферное окно порывается куда-то сбежать. Оставаться же одному в незнакомом городе никто не хочет.

Третий плюс «Спартака» по сравнению с тем же «Интером» - гарантированная игровая практика. В Милане в Серии А игрок за полгода провел всего 5 неполных матча. Вряд ли его это радует.

Четвертый плюс – перспектива в следующем году играть в Лиге чемпионов. У лидирующего в чемпионате России «Спартака» на это куда больше шансов, чем у идущего пятым в Серии А «Интера», который так пока и не нащупал свою игру.

Вывод: единственное, что может помешать Раноккиа оказаться в «Спартаке» - интерес со стороны английских клубов. Его ведут сразу несколько команд, готовых, как купить футболиста, так и взять его в аренду до окончания сезона с правом выкупа. Если же после закрытия трансферного окна в Европе в ночь с 31 января на 1 февраля Раноккиа так и останется в «Интере», его шансы оказаться в «Спартаке» увеличатся в разы.