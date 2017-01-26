Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3Вавринка
Хоккей  Куньлунь0 : 0Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Раноккиа нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Раноккиа нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?
Источник: Associated Press

Как уже сообщал «Советский спорт», московский «Спартак» может увести из под носа у «Зенита» защитника сборной Италии и миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

В поисках центра

К Андреа Раноккиа «Спартак» проявлял интерес еще прошлым летом. Тогда красно-белые рассматривали его наравне с голландцем, рожденным в Португалии, Бруну Мартинсом Инди. В итоге «Интер» отказался продавать своего защитника кому бы то ни было, а Инди отправился в Англию – в аренду в «Сток Сити».

Летом «Спартак» так и не смог найти достаточно качественного центрального защитника, чтобы утолить потребности будущего главного тренера команды Массимо Карреры, тогда, как раз отвечавшего за действия обороны.

Поиски продолжились в зимнее трансферное окно. На данный момент наиболее вероятной трансферной целью «народной» команды является французский защитник Мамаду Сако, который выступает за английский «Ливерпуль». В 2013 году мерсисайдцы купили его у «ПСЖ» за 19 миллионов евро и рассматривали как основного центрального защитника. Но с приходом в команду Юргена Клоппа приоритеты клуба сменились.

Теперь «Ливерпуль» готов расстаться с мощным и быстрым защитником, великолепно играющим головой. Вот только ценник на игрока никак не может устроить прижимистого президента «Спартака» Леонида Федуна – порядка 20-22 миллионов евро. Учитывая высокие требования футболиста по зарплате, сделка получается слишком рискованной.

Плюсом к Сако идет неприятная история с допингом, которая не позволила игроку поехать на домашний для его сборной чемпионат Европы, где Франция заняла второе место. Позже игрок, который не заметил наличие запрещенного эфедрина в жиросжигателе, был оправдан. Однако на Евро-2016 он так и не поехал – во Франции решили не рисковать. Пятно же на его карьере теперь не смыть ничем.

По информации «Советского спорта», если и после закрытия трансферного окна в Европе Сако останется в «Ливерпуле», а ценник на игрока так и не упадет, «Спартак» может вернуться к кандидатуре Раноккиа, раз уж теперь «Интер» готов рассматривать предложения.

Зачем Раноккиа «Спартаку»?

Начнем с того, что «Спартак» ищет качественного центрального защитника, коим, безусловно, и является человек, проведший в составе сборной Италии 21 матч. Даже по сравнению с Мамаду Сако у Раноккиа есть сразу несколько неоспоримых преимуществ.

Во-первых, Раноккиа стоит заметно дешевле француза. Если за Сако «Ливерпуль» требует порядка 20-22 миллионов евро, то Раноккиа можно приобрести за 8 миллионов евро, за которые «Интер» был готов отпустить игрока в «Зенит». Да и зарплата у итальянца будет меньше, чем у представителя чемпионата Англии, избалованного завышенными зарплатами Туманного Альбиона.

Во-вторых, Раноккиа в центре защиты «Спартака» будет смотреться более органично, чем француз. Он и выше, и более опытен, и с требованиями Массимо Карреры уже успел познакомиться в сборной Италии.

В-третьих, в отличие от Сако, Раноккиа говорит на итальянском языке. Для «Спартака» это очень важно. Это взаимопонимание и с тренером-итальянцем, и с партнером по обороне Сальваторе Бокетти, который продлил контракт с красно-белыми и решил задержаться в команде еще на несколько лет.

Зачем «Спартак» Раноккиа?

Этот вопрос сложнее первого. Ответить на него может только сам игрок. Учитывая, что он не смог найти правильного ответа, когда вместо «Спартака» был «Зенит» (http://www.sovsport.ru/news/text-item/955172), шансы на положительный ответ в адрес красно-белого клуба на данный момент стремятся к нуля. Но в «Спартаке» все же есть плюсы и для Андреа.

Первый плюс – главный тренер. Да, Мирча Луческу из «Зенита» свободно говорит на итальянском языке. Но он не итальянец. Да и с молодым тренером, таким, как Каррера, игроку куда легче находить общий язык, чем с требовательным и умудренным сединами наставником.

Второй плюс – партнеры по команде. В «Спартаке» сразу несколько игроков, говорящих на итальянском языке, которые без проблем помогут Андреа адаптироваться в московском клубе. В «Зените», конечно, есть Доменико Кришито, но он каждое трансферное окно порывается куда-то сбежать. Оставаться же одному в незнакомом городе никто не хочет.

Третий плюс «Спартака» по сравнению с тем же «Интером» - гарантированная игровая практика. В Милане в Серии А игрок за полгода провел всего 5 неполных матча. Вряд ли его это радует.

Четвертый плюс – перспектива в следующем году играть в Лиге чемпионов. У лидирующего в чемпионате России «Спартака» на это куда больше шансов, чем у идущего пятым в Серии А «Интера», который так пока и не нащупал свою игру.

Вывод: единственное, что может помешать Раноккиа оказаться в «Спартаке» - интерес со стороны английских клубов. Его ведут сразу несколько команд, готовых, как купить футболиста, так и взять его в аренду до окончания сезона с правом выкупа. Если же после закрытия трансферного окна в Европе в ночь с 31 января на 1 февраля Раноккиа так и останется в «Интере», его шансы оказаться в «Спартаке» увеличатся в разы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший полузащитник «Анжи» Маевский подписал контракт с «Астаной»Защитник Иван Маевский, недавно покинувший «Анжи», заключил соглашение с «Астаной», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.Переход Ивановича в «Зенит» может состояться до конца неделиПредставители защитника «Челси» Бронислава Ивановича ведут переговоры о переходе игрока в «Зенит». Сделка может быть завершена до конца нынешней недели, сообщает Daily Mail.Иванович идет в «Зенит» на огромную зарплату. Свежие трансферные новости и слухиИванович идет в «Зенит» на огромную зарплату. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Спартак» может увести Раноккиа из-под носа у «Зенита»В случае провала сделки по приобретению Мамаду Сако красно-белые могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника.Сеск Фабрегас: Мне нужно показать тренеру, что я заслуживаю место в составеПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды в последних матчах.«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборах«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборахНа этот раз невнятный арбитр судил матч «Амкара» против румынского «Ботошани».«Мидлсбро» возьмет Хесе в аренду до конца сезонаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес продолжит сезон в «Мидлсбро». В ближайшее время клубы оформят аренду 23-летнего испанца до лета 2017 года.Соскучились по РФПЛ? А насколько внимательно вы следили за этим сезоном? (Тест)Соскучились по РФПЛ? А насколько внимательно вы следили за этим сезоном? (Тест)Тест от «Советского спорта» о самых интересных фактах первой половины сезона 2016/17.«Анжи» сыграет с «Ботевом», «Вардаром» и «Дуклой» на сборе в ТурцииСтали известны соперники «Анжи» на втором учебном сборе.Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаецКомментатор Василий Уткин порассуждал на тему того, зачем китайским клубам нападающий «Зенита» Артем Дзюба.Луис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономЛуис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономНовый нападающий «Спартака» дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Станислав Черчесов: Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потому еду в Турцию, потом – в ИспаниюГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча «Краснодар» – «Пахтакор» (2:0) рассказал, с какой целью приехал в ОАЭ.«Краснодар» сыграет с «Рубином» на сборе в ИспанииСтали известны соперники «Краснодара» по товарищеским матчам на втором сборе в Испании.«Уфа» сыграет с болгарскими клубами «Берое» и «Левски» на сборе на Кипре«Уфа» продолжает подготовку к весенней стадии чемпионата России, сообщает официальный сайт.Пабло Фонтанелло: Я всегда играл против «Терека» честноБывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло прокомментировал слова полузащитника Чисамбы Лунгу, который заявил, что в матче 12-го тура с «Тереком» (1:4) «увидел странные голы и специально попросил замену».18-летний Хосонов отправился вместе с основой ЦСКА на сбор в ИспаниюФутболисты ЦСКА отправились на второй сбор в Испанию, сообщает пресс-служба клуба.Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Артур Смольянинов: Тезис о багаже Аленичева - несерьезный!Актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Артур Смольянинов дал интервью еженедельнику «Советский спорт - Футбол», в котором, в частности, высказал свое отношение к увольнению Дмитрия Аленичева.Футболисты «Локомотива» отправились на второй сбор в МалагуФутболисты «Локомотива» отправились в Малагу на второй предсезонный сбор, сообщает официальный твиттер железнодорожников.«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Рейтинг Евгения Ловчева«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.
Главные новости
Футбол
Бывший полузащитник «Анжи» Маевский подписал контракт с «Астаной»
Футбол
Переход Ивановича в «Зенит» может состояться до конца недели
Легкая атлетика
Татьяна Лебедева: Только в одной моей пробе из трех с ОИ-2008 нашли запрещенный препарат
Формула-1
Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию
Футбол
«Спартак» может увести Раноккиа из-под носа у «Зенита»
Олимпиада
«Советский спорт» поддержал проект «Несломленные», организованный Паралимпийским комитетом России
Олимпиада
Александр Жуков: Для ОКР 2016 год был очень тяжелым в финансовом плане
Футбол
Молодежная сборная России узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019
MMA
Федор Емельяненко в четверг начнет проводить спарринги перед боем в США
MMA
Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Андреа Раноккиа
Андреа Раноккиавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы