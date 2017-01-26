Раноккиа нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?
Как уже сообщал «Советский спорт», московский «Спартак» может увести из под носа у «Зенита» защитника сборной Италии и миланского «Интера» Андреа Раноккиа.
В поисках центра
К Андреа Раноккиа «Спартак» проявлял интерес еще прошлым летом. Тогда красно-белые рассматривали его наравне с голландцем, рожденным в Португалии, Бруну Мартинсом Инди. В итоге «Интер» отказался продавать своего защитника кому бы то ни было, а Инди отправился в Англию – в аренду в «Сток Сити».
Летом «Спартак» так и не смог найти достаточно качественного центрального защитника, чтобы утолить потребности будущего главного тренера команды Массимо Карреры, тогда, как раз отвечавшего за действия обороны.
Поиски продолжились в зимнее трансферное окно. На данный момент наиболее вероятной трансферной целью «народной» команды является французский защитник Мамаду Сако, который выступает за английский «Ливерпуль». В 2013 году мерсисайдцы купили его у «ПСЖ» за 19 миллионов евро и рассматривали как основного центрального защитника. Но с приходом в команду Юргена Клоппа приоритеты клуба сменились.
Теперь «Ливерпуль» готов расстаться с мощным и быстрым защитником, великолепно играющим головой. Вот только ценник на игрока никак не может устроить прижимистого президента «Спартака» Леонида Федуна – порядка 20-22 миллионов евро. Учитывая высокие требования футболиста по зарплате, сделка получается слишком рискованной.
Плюсом к Сако идет неприятная история с допингом, которая не позволила игроку поехать на домашний для его сборной чемпионат Европы, где Франция заняла второе место. Позже игрок, который не заметил наличие запрещенного эфедрина в жиросжигателе, был оправдан. Однако на Евро-2016 он так и не поехал – во Франции решили не рисковать. Пятно же на его карьере теперь не смыть ничем.
По информации «Советского спорта», если и после закрытия трансферного окна в Европе Сако останется в «Ливерпуле», а ценник на игрока так и не упадет, «Спартак» может вернуться к кандидатуре Раноккиа, раз уж теперь «Интер» готов рассматривать предложения.
Зачем Раноккиа «Спартаку»?
Начнем с того, что «Спартак» ищет качественного центрального защитника, коим, безусловно, и является человек, проведший в составе сборной Италии 21 матч. Даже по сравнению с Мамаду Сако у Раноккиа есть сразу несколько неоспоримых преимуществ.
Во-первых, Раноккиа стоит заметно дешевле француза. Если за Сако «Ливерпуль» требует порядка 20-22 миллионов евро, то Раноккиа можно приобрести за 8 миллионов евро, за которые «Интер» был готов отпустить игрока в «Зенит». Да и зарплата у итальянца будет меньше, чем у представителя чемпионата Англии, избалованного завышенными зарплатами Туманного Альбиона.
Во-вторых, Раноккиа в центре защиты «Спартака» будет смотреться более органично, чем француз. Он и выше, и более опытен, и с требованиями Массимо Карреры уже успел познакомиться в сборной Италии.
В-третьих, в отличие от Сако, Раноккиа говорит на итальянском языке. Для «Спартака» это очень важно. Это взаимопонимание и с тренером-итальян
Зачем «Спартак» Раноккиа?
Этот вопрос сложнее первого. Ответить на него может только сам игрок. Учитывая, что он не смог найти правильного ответа, когда вместо «Спартака» был «Зенит» (http://www.sovsp
Первый плюс – главный тренер. Да, Мирча Луческу из «Зенита» свободно говорит на итальянском языке. Но он не итальянец. Да и с молодым тренером, таким, как Каррера, игроку куда легче находить общий язык, чем с требовательным и умудренным сединами наставником.
Второй плюс – партнеры по команде. В «Спартаке» сразу несколько игроков, говорящих на итальянском языке, которые без проблем помогут Андреа адаптироваться в московском клубе. В «Зените», конечно, есть Доменико Кришито, но он каждое трансферное окно порывается куда-то сбежать. Оставаться же одному в незнакомом городе никто не хочет.
Третий плюс «Спартака» по сравнению с тем же «Интером» - гарантированная игровая практика. В Милане в Серии А игрок за полгода провел всего 5 неполных матча. Вряд ли его это радует.
Четвертый плюс – перспектива в следующем году играть в Лиге чемпионов. У лидирующего в чемпионате России «Спартака» на это куда больше шансов, чем у идущего пятым в Серии А «Интера», который так пока и не нащупал свою игру.
Вывод: единственное, что может помешать Раноккиа оказаться в «Спартаке» - интерес со стороны английских клубов. Его ведут сразу несколько команд, готовых, как купить футболиста, так и взять его в аренду до окончания сезона с правом выкупа. Если же после закрытия трансферного окна в Европе в ночь с 31 января на 1 февраля Раноккиа так и останется в «Интере», его шансы оказаться в «Спартаке» увеличатся в разы.