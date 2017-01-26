Евгений Бушманов: Не хочу разбираться, что было с командой в прошлом отборе
Главный тренер молодежной
сборной России Евгений Бушманов прокомментировал корреспонденту «Советского
спорта» итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2019 и заявил, что не хочет
разбираться в неудачах прошлого отбора.
Напомним,
сборная России сыграет в группе с Сербией, Австрией, Арменией, Македонией и
Гибралтаром.
- Считаю,
что это удачный жребий для нас, - сказал Евгений Бушманов корреспонденту «Советского
спорта». - Понятно, что есть Сербия, Австрия, у которых традиционно на юношеском
и молодежном уровне хорошие команды. Но при этом нам не попались Испания, Германия,
Португалия. Сейчас важно проанализировать соперников. Календарь составили без
проблем. Теперь надо изучить соперников и – главное – быть готовым самим.
- С Гибралтаром сборные России
еще не играли. Этот соперник – футбольная экзотика?
- Пожалуй, да.
- Первый официальный матч – 31 августа
с Арменией. Вы уже составили для себя план действий?
- Нужно планировать мартовский сбор. Подобрать спарринг-партнеров. Еще есть дата ФИФА в июне. А осенью – уже официальные матчи.
- Мартовские матчи сыграете в России,
Турции или где-то еще?
- Пока не готов сказать.
- Последние результаты «молодежки»
были, мягко говоря, неудачными. Можно сказать, что вы приходите на свой пост в
критической ситуации?
- Нет. Каждый отборочный цикл – новая история. Верю, что у нас хорошая молодежь. Надо собрать лучших, объединить одной целью и двигаться к ней.
- Но вы же наблюдали за тем, что
происходило в прошлом отборе. Сборная оказалась ниже Азербайджана. Смогли обойти
только Фареры. Что это было вообще?
- Не хотел бы разбираться в этом. Это уже было, этого не изменишь. Проанализировать, наверное, стоит. Но, повторюсь, у нас перспективные и талантливые игроки. Важно их правильно подготовить.
- Просматривается ли костяк
вашей команды?
- Костяк существует – это команда 1996 года рождения, которая выигрывала чемпионат Европы до 17 лет, потом занимала второе место на Евро среди сборных 19-летних. Эти ребята добивались хороших результатов. Понятно, что время идет – кто то добавляется, кто-то выбывает. Но конкретные фамилии сейчас называть не хочу.