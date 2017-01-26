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Евгений Бушманов: Не хочу разбираться, что было с командой в прошлом отборе

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Молодежная сборная России в прошлом отборочном цикле заняла предпоследнее место в группе
Молодежная сборная России в прошлом отборочном цикле заняла предпоследнее место в группеИсточник: РФС

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал корреспонденту «Советского спорта» итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2019 и заявил, что не хочет разбираться в неудачах прошлого отбора.

Напомним, сборная России сыграет в группе с Сербией, Австрией, Арменией, Македонией и Гибралтаром.

- Считаю, что это удачный жребий для нас, - сказал Евгений Бушманов корреспонденту «Советского спорта». - Понятно, что есть Сербия, Австрия, у которых традиционно на юношеском и молодежном уровне хорошие команды. Но при этом нам не попались Испания, Германия, Португалия. Сейчас важно проанализировать соперников. Календарь составили без проблем. Теперь надо изучить соперников и – главное – быть готовым самим.

- С Гибралтаром сборные России еще не играли. Этот соперник – футбольная экзотика?
- Пожалуй, да.

- Первый официальный матч – 31 августа с Арменией. Вы уже составили для себя план действий?
- Нужно планировать мартовский сбор. Подобрать спарринг-партнеров. Еще есть дата ФИФА в июне. А осенью – уже официальные матчи.

- Мартовские матчи сыграете в России, Турции или где-то еще?
- Пока не готов сказать. 

- Последние результаты «молодежки» были, мягко говоря, неудачными. Можно сказать, что вы приходите на свой пост в критической ситуации?
- Нет. Каждый отборочный цикл – новая история. Верю, что у нас хорошая молодежь. Надо собрать лучших, объединить одной целью и двигаться к ней.

- Но вы же наблюдали за тем, что происходило в прошлом отборе. Сборная оказалась ниже Азербайджана. Смогли обойти только Фареры. Что это было вообще?
- Не хотел бы разбираться в этом. Это уже было, этого не изменишь. Проанализировать, наверное, стоит. Но, повторюсь, у нас перспективные и талантливые игроки. Важно их правильно подготовить.

- Просматривается ли костяк вашей команды?
- Костяк существует – это команда 1996 года рождения, которая выигрывала чемпионат Европы до 17 лет, потом занимала второе место на Евро среди сборных 19-летних. Эти ребята добивались хороших результатов. Понятно, что время идет – кто то добавляется, кто-то выбывает. Но конкретные фамилии сейчас называть не хочу. 

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