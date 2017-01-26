Молодец Ковальчук! Илья попросил врачей помочь девочке, в которую попала шайба

Форвард СКА Илья Ковальчук во время матча обратился к «Спартаку» с просьбой помочь ребенку, пострадавшему от вылетевшей на трибуны шайбы.

Как уже сообщал «Советский спорт», на вчерашнем матче «Спартака» со СКА в Москве произошел очень неприятный эпизод. Вылетевшая с площадки шайба спикировала на трибуну. И в кровь разбила лицо маленькой девочке.

Увы, статистика показывает, что в таких ситуациях страдают чаще дети и женщины. Просто потому что они не полностью сфокусированы на игре и часто отвлекаются на то, что окружает хоккейный поединок.

Призывать родителей быть более бдительными смысла нет. Если на шайбу не всегда голкипер-профи может среагировать, что требовать от зрителей? Еще более глупо винить в таких эксцессах хоккеистов – это просто несчастный случай на хоккее, от которого не спасает заградительное стекло.

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После вчерашнего эпизода выяснился любопытный факт. Одним из первых кто обратил внимание на то, что на трибуне пострадала маленькая девочка, оказался лидер атак СКА Илья Ковальчук.

Как слышно из разговора комментаторов «Матч ТВ», именно он обратился сперва сам к врачам на скамейке «Спартака», которая находилась ближе к происшествию, с просьбой помочь ребенку. А когда его не услышали, попросил работавшего у скамейки игроков корреспондента передать эту информацию доктору «Спартака».

В суматохе комментаторы решили, что «Спартак» не обратил внимание на эту просьбу. Но это не так. На видео видно, что первым к пострадавшей девочке подходит как раз человек в красной спартаковской куртке с медицинской сумкой.

Затем диктор арены просит бригаду «Скорой помощи» пройти к выходу с трибуны «С». И там они все встречаются.

Я уж не знаю, по своей инициативе врач «Спартака» отправился помочь ребенку или по просьбе Ковальчука…

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Это не важно. Потому что помощь девочки после несчастного случая была оказана. А Илья в любом случае достоин благодарности – за внимание к чужому несчастью и заботу о детях.

Согласитесь, находясь на площадке в пылу хоккейного матча, не так легко заметить происшествие на трибуне. Тем более, быстро принять решение о том, как ему конкретно помочь.

Надо учесть и то, что поединок складывался напряженно. Я уж не говорю о том, что Ковальчука на встречах со «Спартаком» занудно и регулярно освистывают. Возможно, после этого случая фанаты красно-белых изменят отношение к известному нападающему. Даже несмотря на то, что в итоге именно он вчера забил решающий гол в ворота «Спартака».

Меня же Илья в очередной раз удивил своим неравнодушием к окружающим. В семье Ковальчука четверо детей, две дочки… Наверное, это влияет на психологию человека, на его отношение к миру.

В общем, спасибо Илье за этот поступок. Очень надеемся, что девочка поправится и не перестанет ходить со своими родителями на хоккейные матчи.