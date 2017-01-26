Зачем нам смотреть чемпионат Китая?

«Советский спорт» не видит в показе китайской лиги на российском ТВ ничего хорошего.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, по ее словам, хотела бы показывать чемпионат Китая в России. Насколько велика дистанция между абстрактным «хотела бы» и реальными поползновениями в этом вопросе, пока неясно, но причины понятны: звезды пачками переезжают в атмосферную Азию, медийный интерес к китайскому футболу растет, упускать тренд нежелательно.

Есть, однако, и контрдоводы.

Да, теперь Халк получает 20 миллионов - как Месси. Зарплата Грационо Пелле такая же, как у Златана Ибрагимовчиа. Но в чем телевизионный плюс? И есть ли он вообще?

Многое меняется, если за показ китайского чемпионата готовы платить сами китайцы. А с них станется. Отказываться от миллионных дивидендов порядочный бизнес не будет. За деньги «Матч ТВ» вряд ли откажется транслировать чемпионат Китая вне зависимости от того, смотрят его или нет.

А смотреть, скорее всего, не захотят. Потому что из 22 двух человек на поле шесть будут узнаваемыми, а шестнадцать – из ларца, одинаковы с лица. С такими же фамилиями и отсутствующими регалиями. На кого смотреть?

Можно перекроить эфирную сетку, воткнуть в прайм-тайм проплаченный матч «Шаньдун Лунэн» - «Шанхай СИПГ», но станет ли это по-настоящему выгодным решением? Зритель воспримет такой жест как неуважение, а не подарок небес. А зрителя нужно ценить. Китайские деньги, про которые, правда, пока не слышно, сработают «в короткую». Авторитет канала – история, работающая «вдолгую».

Мне стала интересна реакция своего товарища, болельщика с 15-летним стажем (в том числе телевизионным). Что он скажет на китайское развитие событий на «Матч ТВ»?

- Китай? Ты издеваешься? Игры «Барсы» и «Реала» они, значит, не показали, а этот Китай врубят?

- Ну на Испанию нет денег.

- Друг, это дно. Лучше я посмотрю ФНЛ.

Безусловно, это частное мнение одного болельщика, он может быть в чем-то неправ, но какова возможность имиджевой потери «Матча» в глазах аудитории? В скольких квартирах охладеют к каналу после такой «новинки»?

Рейтинг – штука капризная. От него напрямую зависит реклама и вырученные с ее продажи деньги. Либо Китай предлагает астрономическую сумму, с запасом перекрывающую все риски, либо холдинг оказывается в проигрыше.

Зритель «Матч ТВ» еще помнит историю с «показательными боями» детей в Чечне. А продюсеры помнят шумиху, поднявшуюся после трансляции 4 октября, и тонны антипиара, последовавшие за ней. Возможно, китайский чемпионат – бойкое соревнование с массой понаехавших звезд, но подходить к его показу стоит с большой опаской.

Тамошние футбольные чиновники чтут лимит на легионеров, согласно которому в заявку на матч могут быть включены только пять иностранцев, но на поле могут появиться только три. Не самая вкусная конфета, пусть и в золотой обертке.

В итоге «Матч ТВ» окажется в роли продавца, предложившего зрителю эрзац. Вместо Ла Лиги – Китай. Грустно и невкусно.