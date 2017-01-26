Джокер «Ювентуса». Как празднование гола вдруг стало помешательством и загадкой
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала забивает и сводит мир с ума необычным жестом.
12 января «Ювентус» играл с «Аталантой» (3:2). Счет открыл 23-летний
форвард туринцев Пауло Дибала, он отпраздновал свой гол, приложив разведенные большой и указательный палец к лицу.
– Что это значит? Сейчас не скажу. Может быть, позже. Так интереснее,
– сказал журналистам аргентинец, которым, по слухам, интересуется мадридский «Реал».
Жест понравился фанатам «Ювентуса» во всем мире, его начали
называть «маска Дибалы». И в инстаграме стали появляться фотографии
болельщиков, которые этот жест показывают.
Дальше всех пошла учительница из Индонезии, которая, судя по
снимкам в соцсетях, невероятно любит «Ювентус». Ей показалось недостаточным разместить только свое фото с хэштегом #Dybalamask, и она привлекла своих маленьких воспитанников. Затем она записала видео, и о ней написали во многих итальянских газетах.
Ее порыв оценил Пауло и решил вывести флэшмоб на новый
уровень: во вторник он написал, что раскроет секрет жеста, если в инстаграме появится две
тысячи снимков «маски Дибалы». Не прошло и восьми часов, как количество постов
перевалило за 1500. А на момент написания заметки, кадров уже больше пяти
тысяч.
Люди развлекаются как могут: «маску Дибалы» показывают дети, собаки, болельщики других команд и даже супергерои. Почти у всех фотографий есть лайк от футболиста.
Дибала, кстати, повторил свое празднование 22 января в игре с «Лацио» и 25 января – с «Миланом». После мяча в ворота «Милана» он продолжил игру и дал подписчикам сутки, чтобы угадать значение жеста. На кону – футболка с автографом. Фанаты футболиста предполагали, что он показывает Бэтмена, Зорро, букву V как Джампаоло Паццини. Но самый популярный вариант: Дибала изображает Джокера из «Отряда самоубийц».