А.Мостовой: Поможет ли Иванович «Зениту»? Не знаю, «Спартак» тоже усилился

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой порассуждал на тему возможного трансфера Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

– Переход такого высококлассного игрока поможет питерскому клубу решить проблемы в обороне?

– Вы знаете, Иванович был высококлассным защитником, – говорит Мостовой, – другое дело, остался ли? Я, конечно, на это надеюсь. В этом сезоне он практически не появляется на поле. Возможно, Бранислав просто потерял место в стартовом составе.

Сложно сказать, в каком состоянии Иванович перейдет в «Зенит», поскольку ему уже 32 года, а это немаловажный фактор. С другой стороны, если учитывать уровень его игры, то, конечно, он поможет питерской команде. «Зенит» нуждается в приобретении защитника.

Иванович переходит в питерскую команду, которая стабильно занимает высокие места в чемпионате России. Вообще, всегда проще переходить в клуб, который является одним из лидеров.

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– Может, Иванович потерял место в основе, потому «Челси» перешел на игру в три центральных защитника?

– Не думаю. Скорее всего, те, кто сейчас выступают за основу «синих», просто лучше справляются со своими обязанностями. Они превосходят его, в первую очередь, в скорости, видении игры, и т.д. У Жозе Моуринью Бранислав играл, у Антонио Конте – нет. У каждого тренера свой взгляд.

Мы опять возвращаемся к тому, о чем всегда говорим: богатые клубы могут позволить себе купить кого угодно, поэтому делать из того шоу, как это делают в Англии с участием Моуринью, который тратит по 200 млн евро, а потом результата нет, не вижу смысла. Вообще, пишут, что «Манчестер» опять намеревается потратить сумасшедшие деньги. Поэтому покупай, или не покупай, люди от этого ничего не получают.

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Ну, придет Иванович, и что? Тем более в нашей стране, где не такие налоги, как, например, в Италии или Испании. Да, он хороший защитник, который отлично играет в воздухе, но это не тот футболист, который делает игру, забивая по десять голов. Для защитника вообще особого ума не нужно: взял, выбил мяч и все (смеется).

– Известно, что «Челси» сейчас борется за титул АПЛ. Почему Конте так просто отпускает опытного игрока, который еще пригодится?

– Не думаю, что итальянский специалист чем-то рискует. Иванович играл в несерьезных матчах, во-первых, во-вторых, у Антонио, судя по всему, есть достойная замена. К тому же, не забывайте, что сейчас открыто зимнее трансферное окно. Возможно, «синие» кого-то купят.

– С приходом Ивановича у «Зенита» увеличиваются шансы на победу в РФПЛ?

– Трудно сказать, московский «Спартак» ведь тоже усилился. Повторюсь, нам пока неизвестно в каком состоянии находится сербский игрок. К тому же, Иванович приходит не в чемпионат Италии или Испании… Иванович приходит в команду, которая претендует на титул. Увеличатся ли шансы команды? Сложно сказать, но в «Зенит» пришел не Луис Суарес или Андреа Пирло в лучшие годы. Приходит защитник, не забывайте, еще и посреди сезона.

– Почему Бранислав выбрал «Зенит»? СМИ писали об интересе со стороны «Барселоны», а также «Интера»…

– Очевидно, здесь сыграли свою роль деньги. Мы видим, что люди готовы идти пешком в чемпионат Китая ради таких выгодных предложений. Я бы и сам отправился пешком в Азию ради таких сумм. Уже давно все решают деньги, это факт.

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– В «Барселоне» платили бы меньше?

– Конечно, вы не забывайте про налоги в чемпионате Испании. Получая, например, 6 млн евро, три вы отдадите в руки государства. А кто, например, в Серии А получает такие деньги из защитников? Никто. Наверное, даже Паоло Мальдини в лучшие годы получал меньше. Предложили бы ему контракт в Китае – Иванович бы туда и поехал.

– То есть трофеи его уже не интересуют?

–Скорее всего, да. С другой стороны, человеку 32 года, но он идет в отличную команду, переезжает жить в красивый и шикарный город. Такие условия – мечта каждого. Тем более, Иванович не чужой нам человек, он ведь выступал за московский «Локомотив», – заключил Александр Мостовой.

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