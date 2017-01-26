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«Нас тренировала мама». История участника Кубка Конфедераций Чарлеса Арангиса

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Нас тренировала мама». История участника Кубка Конфедераций Чарлеса Арангиса
Источник: Global Look Press

«Советский спорт» рассказывает о полузащитнике сборной Чили» и «Байера» Чарлесе Арангисе, который с детства брал пример с Алексиса Санчеса.

«Однажды неудачно упал и повредил колено»

Чилийский «принц Чарльз», второй успешный проект клуба «Кобрелоа» после Алексиса Санчеса, - так говорили об Арангисе, когда тому было всего 16 лет. Футболист родом из городка Пуэнте-Альто, что располагается всего в 18 километрах от столицы Сантьяго. Тем не менее Арангис с детства мечтал поскорее выбраться оттуда и увезти с собой всю семью.

До 11 лет Чарлес играл в местной команде «Нуэва Эсперанса». Но неожиданно его выгнали. И причина была вовсе не в нарушении дисциплины. «Я с детства ездил на просмотр в школы разных известных команд. Был в «Коло-Коло» и «Универсидад де Чили». Но продолжал тренироваться в «Нуэва Эсперанса». В какой-то момент нас всех попросили не играть с ребятами со двора. Но я не видел в этом ничего страшного и продолжал гонять мяч на улице. Однажды неудачно упал и повредил колено. И пошел на тренировку в клуб. Там соврал, что упал в школе. Но тренер ответил: «Нет, ты повредил колено, так как играл в футбол на улице». А потом мне сообщили, что не могу продолжать тренироваться в команде», - рассказывал полузащитник в интервью официальному сайту ФИФА.

Арангис хотел перебраться в Европу до того, как ему исполнится 20 лет. И был так очарован примером быстрого прогресса Алексиса Санчеса (прямо из Кобрелоа» нападающий отправился в «Удинезе»), что хотел последовать по его стопам. «Моя мечта — к 20 годам играть в Европе. Это самая главная вещь для меня и всей семьи. Мы из тех мест, где ресурсы очень ограничены. Надеюсь покинуть страну как можно быстрее, так как хочу перевезти всю семью в место получше», - рассказывал футболист в интервью чилийскому изданию mercuriocalama.

Тем не менее, осуществить мечту полузащитнику удалось лишь в 25 лет, в 2015 году он подписал контракт с «Байером».

«Мама сказала, что займется нами»

В детстве Чарлеса тренировал...нет, не отец, и не братья, его тренировала мама. Как рассказывает футболист, она по сей день приходит смотреть матчи детских команд «Нуэва Эсперанса». И все потому, что теперь входит в число руководителей этого клуба. «Как-то раз клуб набрал группу детей, но команду маленьких никто из тренеров не хотел брать. И мама сказала, что займется нами», - говорит Арангис.

Дона Мариана Сандоваль в качестве наставника Арангиса сумела превзойти даже Хорхе Сампаоли, тренера сборной и «Универсидад де Чили». При этом специалисте полузащитник получил полную свободу действий на поле и был признан лучшим игроком Чили в 2012 году. Затем перебрался в Бразилию, в «Интернасьонал», где за сезон вошел в число лучших 11 игроков чемпионата. И был продан в «Байер» за 12 миллионов евро. На данный момент Арангис — один из важнейших игроков сборной, и если бы не травма, давно бы мог войти в список топ-футболистов чемпионата Германии.


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