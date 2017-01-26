Эй, регбист, готовься к бою! Превью к Кубку шести наций

Все ближе и ближе начало главного зимнего регбийного события — Кубка шести наций. Самое время занести важные даты в свой ежедневник.

Турнир стартует 4 февраля матчем сборных Шотландии и Ирландии. Соревнование будет традиционно длиться до середины марта, когда 18 марта ирландцы и англичане закроют турнир очной встречей.

Нововведения Кубка шести наций-2017

С нынешним розыгрышем Кубка шести наций связан ряд изменений в правилах регби. Стоит отдать должное этому виду спорта, который постоянно изменяется для повышения зрелищности игры и безопасности самих регбистов. В рамках Кубка-2017 будет введена определенная система начисления бонусных очков, которой надо уделить особое внимание:

1.​ В отличие от предыдущих лет, за победу в матче будут давать четыре очка, а не три.

2.​ Если команда сумеет занести четыре или более попыток в одном матче, то за победу получит пять очков.

3.​ Как обычно, за проигранный матч не получают ничего, ноль очков.

4.​ Но в случае, если команда проигрывает с отрывом в семь очков и меньше или сумеет занести четырех или более попыток, то все же заработает один балл.

5.​ Если же проигравшие сумеют и проиграть с отрывом семь и менее очков, и занести четыре и более попыток, то получат уже два балла даже за проигранный матч.

6.​ За ничейный результат обе команды получат по два очка.

7.​ Однако, если кому-то удалось занести четыре и более попыток в ничейном матче, то получать дополнительный балл, то есть три очка за ничью.

8.​ И, наконец, правило Grand Slam: если одна из команд выигрывает все свои пять матчей, то получает дополнительно три очка в общий зачет.

Новый регламент определенно направлен на стимулирование атакующих действий команд, на борьбу до последних минут. Конечно, регби не славится игрой «спустя рукава», но подобные меры должны еще больше увеличить накал борьбы. А значит, сделать просмотр матчей увлекательнее, ведь в любом случае есть шанс заработать очки.

Фавориты и аутсайдеры

Бесспорным фаворитом нынешнего турнира является сборная Англии. «Красные розы» не только завоевали Кубок в прошлом году, но и, по сути, не заметили своих соперников. Выиграв все матчи розыгрыша, англичане завоевали Grand Slam. Эдди Джонс, главный тренер сборной Англии, намерен повторить прошлогодний успех. Кроме того, у его подопечных уже есть в активе 14 побед подряд, и в случае триумфа в Кубке шести наций «Красные розы» смогут побить рекорд Новой Зеландии (18 побед). Догнав в мировом рейтинге все тех же новозеландцев, им просто необходимо успешно выступить в этом турнире. Сборная Англии естественно, максимально на это мотивирована, несмотря на обилие травм и своеобразный тренировочный процесс. Их шансы оцениваются как 4/5. В то время как следом идут Ирландия с 5/2 и Уэльс с 6/1. Не очень большие надежды возлагают на сборную Франции и Шотландии. Прогнозы на их победу свелись к 11/1 и 20/1 соответственно. Ну а главным аутсайдером (и, пожалуй, заслуженно) считается команда с Аппенинского полуострова. За невообразимую, на данный момент, победу итальянцев предлагается коэффициент 1000/1. Шансов нет?

Они заслуживают особого внимания

Каждый год Кубок шести наций, как на дорогом блюде, преподносит миру регби новую звезду, раскрывает молодые таланты, дает шанс проявить себя. На кого стоит обратить внимание в этом розыгрыше?

Корнель дю Пре, Шотландия

Во время вызова в стан сборной на осенние тестовые матчи Корнель дю Пре так и не смог продемонстрирова ть свои лучшие качества. Похоже, Кубок шести наций станет для игрока отправной точкой. Выступающий за «Эдинбург» игрок третьей линии нападения может надеть футболку с шестым, восьмым и даже седьмым номером. Будучи уроженцем ЮАР,

дю Пре по силам доказать своей малой родине, что та потеряла отличного регбиста. Для этого достаточно сыграть на том стабильном уровне, который Корнель показывает в своем нестабильном «Эдинбурге». Его манера игры может стать кошмаром для любой защиты не только из-за выносливости и по-настоящему умного преодоления оборонительных эшелонов, но и благодаря четкому и высокому ведению мяча двумя руками.

Эллис Джейндж, Англия

Юный 21-летний «столб с открытой головой» уже получал свой шанс в составе национальной сборной на Твикенхэме в тестовом матче против Уэльса. Это не отменяет того факта, что Джейнджу не хватает международного опыта. Однако, если основной «номер один» сборной Англии Джо Марлер не сможет помочь своей команде, то его место займет Эллис Джейндж. Регбист играет за «Лестер», но, несмотря на невнятное выступление своего клуба, уверенно действует на персональном уровне. Мощный, с хорошим контролем мяча, Джейндж как минимум может рассчитывать на появление на поле со скамейки запасных в Кубке шести наций. Даже в случае участия в игре сборной Англии Джо Марлера с первого матча.

Ниэлл Сканелл, Ирландия

Неожиданно для многих в состав сборной Ирландии на Кубок шести наций попал Ниэлл Сканелл. Во многом на такое решение тренера повлиял тот факт, что 24-летний Ниэлл прочно завоевал себе место основного хукера в «Мюнстере». А, учитывая травму Шона Кронина и смазанное выступление Рори Беста, Сканелл может надеяться на удобное место между Магра и Фурлонгом. На эту позицию в компанию к своим одноклубникам по «Ленстеру» претендует и Джеймс Трэйси. Поэтому борьба за футболку с номером два будет нешуточная. Прекрасно подходящий под концепцию первой линии нападения сборной Ирландии атлетичный Ниэлл Сканелл вполне может выйти из соперничества с Трэйси и Бестом победителем.

Расписание матчей (время мск)

Тур 1

04.02. 17:25 Шотландия - Ирландия

04.02. 19:50 Англия - Франция

05.02. 17:00 Италия - Уэльс

Тур 2

11.02. 17:25 Италия - Ирландия

11.02. 19:50 Уэльс - Англия

12.02. 18:00 Франция - Шотландия

Тур 3

25.02. 17:25 Шотландия - Уэльс

25.02. 19:50 Ирландия - Франция

26.02. 18:00 Англия - Италия

Тур 4

10.03. 23:00 Уэльс - Ирландия

11.03. 16:30 Италия - Франция

11.03. 19:00 Англия - Шотландия

Тур 5

18.03. 15:30 Шотландия - Италия

18.03. 17:45 Франция - Уэльс

18.03. 20:00 Ирландия – Англия