Секс, наркотики, Фараон! Дочь Кафельникова опубликовала постельное фото (18+)

Еще недавно 18-летняя Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки Евгения Кафельникова, была помолвлена с сыном ресторатора Аркадия Новикова, которого уже называла своим мужем. Сегодня она выкладывает в сеть постельное видео с новым бойфрендом – 20-летним Глебом Голубиным, более известным под псевдонимом Фараон.

One Фото опубликовано Pharaoh Coldsiemens (@mironov_gleb) Янв 18 2017 в 2:29 PST

В постели с Фараоном

Сегодня Фараон известен на всю страну. Его рэп слушают сотни тысяч подростков, а концерты собирают полные залы. Он выпускает скандальные клипы с постельными сценами, алкоголем и намеком на наркотики в кадре, сверкая телом, испещренным татуировками.

Мало кто знает, что в недавнем прошлом 20-летний Глеб, который 30 января станет совершеннолетним по американским законам (ему стукнет 21 год), был футболистом.

Он – сын известного в футбольных кругах человека, менеджера и агента Геннадия Голубина. Не удивительно, что отец пытался организовать своему отпрыску футбольное будущее в стране, где игроки получают в тысячи раз больше средней зарплаты.

Фото опубликовано Pharaoh Coldsiemens (@mironov_gleb) Дек 7 2016 в 5:30 PST

Парень до 13 лет скитался по футбольным школам практически всех московских клубов: ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Стать игроком не вышло. Однако футбол манил парня. Он попытал счастья в судействе. Два года учился на арбитра и обслуживал детские соревнования. В конце концов Глеб понял, что это не его.

Так появился Фараон – скандальный рэппер, кумир пацанов и мечта школьниц старших классов.

Гейм, секс и мат

Вполне возможно, что одну из песен Фараон посвятит и своей новой девушке. Дочь теннисиста выложила в сеть фотографию, на которой она, почти обнаженная, в постели, восседает верхом на известном рэппере.

Чуть ранее по сети гуляли фотографии, на которых Алеся держит самокрутку, весьма напоминающую «косяк» с марихуаной. После того, как фотография облетела все СМИ, девушка удалила из своего «секретного» аккаунта большинство подписчиков. Но кто-то продолжает «сливать» снимки в интернет.

До этого россиян возмущали фотографии на которых видны шрамы на руке Алеси, сделанные то ли в попытке покончить с собой, то ли с целью получить странное, если не сказать извращенное, удовольствие.

А совсем недавно сеть взорвало видео, в котором Алеся, ожидая рейса в аэропорту Лондона, на английском языке признается, что ненавидит Россию. Она удивляется, почему люди вместо того, чтобы восхищаться ей, моделью, работающей в Англии, поливают ее грязью и распространяют о ней всякие слухи.

Что по этому поводу думает известный отец подрастающей модели? Евгений Кафельников утверждает, что находится в курсе всего происходящего в жизни его дочурки.

