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«За ромбик готовы здоровье класть». Фанаты «Спартака» и другие скандалы недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«За ромбик готовы здоровье класть». Фанаты «Спартака» и другие скандалы недели
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает собирать главные скандалы недели в российском и мировом спорте, надеясь, что рано или поздно для этой рубрики просто не будет материалов. Пока, правда, их в избытке.

«Это отмазки для телок»

Самый громкий околоспортивный скандал разгорелся вокруг хоккейного клуба «Спартак». Пока красно-белые, удивляя всех, шли в зоне плей-офф, фанаты пели им дифирамбы. Однако под конец регулярного чемпионата «Спартак» выдал удивительную серию без побед, практически лишившись шанса побороться за Кубок Гагарина.

Этого болельщики, изголодавшиеся по победам за долгие годы, вытерпеть не смогли. Перед матчем против ЦСКА фанаты решили нанести визит в раздевалку своих кумиров, чтобы «вправить им мозги». Вышло наоборот – за разговором в раздевалке последовал разгром на площадке – 1:6 от ЦСКА.

Подробнее с тем, что говорили фанаты, можно ознакомиться в статье Павла Лысенкова. Здесь речь болельщиков подвержена жесткой цензуре, как того и требует законодательство Российской Федерации применительно к СМИ. Если же вы действительно хотите услышать, что говорили фанаты хоккеистам, этот поток нецензурщины, то можете найти нужное видео по ссылке. Нервным и ранимым людям советуем это не смотреть.

«Я не могу ответить, как это попало в пробу»

Российских спортсменов продолжают постфактум лишать медалей Олимпийских игр. На этот раз под раздачу попала Татьяна Лебедева. Нашу спортсменку лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине.

Лишь одна из трех допинг-проб, взятых во время соревнований, показала положительный результат. Остальные – отрицательные. Разбираться, как такое произошло, никто не стал. Легче просто отобрать медаль, и все.

Если верить хакерам, на очереди бегунья Антонина Кривошапка. Самое страшное в том, что Кривошапка выиграла свою медаль в составе эстафетной команды. Это значит, что кроме нее медалей лишатся еще три девушки, чьи пробы были чистыми.

«Он видит Лондон в страшных снах»

На волне лишений россиян побед на Олимпийских играх, свой кусок решил урвать и знаменитый бразильский волейболист Жиба. Но он не хочет ждать. Вместо этого он решил сам отправиться в Швейцарию и во всем разобраться. Еще бы, ведь, если хоть у одного из российский волейболистов найдут запрещенный препарат, Жиба, как и вся сборная Бразилии, станут золотыми медалистами Олимпиады 2012 года.

«На этой неделе я отправлюсь в Швейцарию, в штаб-квартиру FIVB (Международная федерация волейбола – Прим. ред.), чтобы обсудить с антидопинговым и юридическим отделами заявления о допинговых проблемах у российских спортсменов в 2012 году и представить ответы комиссии спортсменов. Затем рассмотрим вопросы о наказании и перераспределении медалей Лондона», – написал Жиба на своей страничке в соцсети.

Чуть позже он дал разгромный комментарий итальянскому телевидению. Правда, на следующий день Жиба принялся брать свои слова назад, извиняясь перед россиянами и обвиняя журналистов в том, что они переврали его слова.

Все против нас, и даже Домрачева

Снова скандал и снова допинг. На этот раз речь идет о биатлоне. Для нас эта новость носит положительный характер: на внеочередном заседании IBU совместно с представителями спортсменов и команд было принято решение, что российские спортсмены пока за упомянутые в докладе Макларена случаи допинга наказаны не будут.

Реальность обвинений просто не удалось доказать. Но это решение вызвало резкое осуждение со стороны многих известных биатлонистов. Если от норвежцев и французов этого можно было ожидать, то осуждение со стороны белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой прогремело, как гром среди ясного неба.

«Я просто ухожу»

Одно из самых громких решений в мировом автоспорте – увольнение Берни Экклстоуна. То, о чем так давно говорили, произошло. Новые владельцы Формулы-1 выбросили человека, который сделал автоспорт таким, каким мы его знаем, на обочину.

«Я больше не руковожу Формулой-1. Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», – цитирует Экклстоуна Auto motor und sport.

Формула-1 больше никогда не будет прежней.

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