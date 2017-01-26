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«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?

– После вчерашних побед Логинова и Старых в индивидуальных гонках на чемпионате Европы робкие призывы «Логинова и Старых – на ЧМ!», переросли уже в некое общественное движение. Итак, надо везти их в Хохфильцен?
– По их нынешнему состоянию, надо брать на чемпионат мира и Логинова, и Старых.

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– Но Старых недавно сказала, что пока не готова выступать на таком уровне, как этапы Кубка мира и уж тем более на чемпионате мира.
– Я читал это ее высказывание. Думаю, это следствие той негативной атмосферы, которая сейчас сложилась вокруг нашей сборной из-за допинг-скандалов и этих коллективных писем. Видимо, на нее все это психологически давит. Логинов, похоже, к этому относится проще, а Старых сильно переживает. Ирине неудобно из-за того, если ее включат в состав команды на чемпионат мира, то на нее в Хохфильцене будут косо смотреть. Ей надо немного обвыкнуться в пелотоне, и чтоб к ней все привыкли после долгого отсутствия. У девочек более тонкая душевная конструкция.

– Мне кажется, что эти слова еще произнесены, чтобы немного снять давление и с нашего тренерского штаба, чтобы избежать ненужных разговоров. Если Ирину не возьмут на ЧМ, тренеры могут мотивировать это тем, что она пока не готова, о чем сама же и заявила.
– Вполне возможно.

– Итак, возвращаемся к нашему главному вопросу. Плевать на мировое общественное мнение, а Логинов и Старых должны выступить на чемпионате мира.
– Думаю, да. Они отбыли дисквалификацию, как говорится – на свободу с чистой совестью. Иностранные спортсмены тоже возвращаются после отбытия наказания в большой спорт, но такого ажиотажа и негатива по этому поводу нет.

– Пусть шепчутся за спиной – плевать…
– Ну да. Они же ничего не нарушают. Вернулись, показывают хорошие результаты. И если заслужили быть в сборной на чемпионате мира, значит, должны туда ехать. Лишь бы не повторили судьбу Юрьевой и не попались по второму разу.

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– Мы тут как-то с Дмитрием Васильевым перебирали возможных кандидатов, и если не брать в расчет Алексея Волкова, то Логинов как раз может заполнить седьмую, последнюю вакансию в заявку на ЧМ.
– Я скажу, что Логинов функционально самый сильный в нашей команде, даже посильнее Шипулина. Эх, если б у Логинова эти два года не выпали…

– Ну а уж Старых в первой сборной никак не помешала бы, учитывая нынешние результаты нашей женской команды…
– Ну она не так ходом ярко выглядит, как, например, Логинов. И не надо забывать, что уровень чемпионата Европы ниже этапов Кубка мира. На чемпионате мира совсем другая конкуренция будет.

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