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Крах фаворитов и заплетенные ноги. Чем запомнился групповой турнир Кубка Африки

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подводит итоги группового турнира Кубка африканский наций-2017.

Источник: Reuters

ТРЕНД

В сознании болельщиков укоренилась мысль, что Кубок Африки – это веселый, яркий, результативный турнир. Этакий карнавал. Красивые и забавные моменты действительно имеют место быть. Из фото болельщиков можно хоть каждый день делать галереи. Вот только с результативностью беда. После группового этапа она составляет всего 2,16 гола за игру. И вряд ли в дальнейшем сильно вырастет – просто из-за специфики матчей плей-офф, где высока цена каждой ошибки.

И это не какая-то аномалия, а сложившаяся тенденция. На Кубке Африки-2015 средняя результативность была примерно такой же – 2,13 гола за игру. В 2013 году – 2,16. При этом на Кубке Африки-2008 команды забивали в среднем по 3,09 мяча за матч. В 2010-м – вполне обычные по меркам футбола 2,45 гола.

В 2013-м году низкую результативность еще можно было объяснить ужасным качеством полей в ЮАР, где проходил турнир. Но и в 2015-м, и сейчас с инфраструктурой все порядке. Газоны хорошие, а голов все равно мало.

В первую очередь это связано с усреднением уровня футболистов. Самородков и самоучек все меньше. Многие – выпускники академий европейских клубов со стандартной техникой и приличной тактической выучкой, которые затем выбирают сборную своей исторической родины. Они знают, куда бежать и что делать в любой конкретной ситуации, и не проваливаются на ровном месте. Отсюда и снижение результативности.

И еще одно характерная деталь – 21 из 52 голов на турнире (то есть более 40 процентов) были забиты после «стандартов». Такая вот глобализация и стандартизация по-африкански.

ПРОВАЛ

После группового турнира Кубок Африки-2017 покинули сразу несколько команд, считавшихся фаворитами – Алжир, Кот-д’Ивуар, Габон.

Последний так вообще стал первой с 1994 года сборной – хозяйкой турнира, кто не вышел в плей-офф. Хотя соревнования с тех пор успели принять такие страны, как Буркина-Фасо или Экваториальная Гвинея, никогда не считавшиеся флагманами африканского футбола. Главная звезда габонцев Пьер-Эрик Обамеянг уже заявил, что причина неудачи – недостаточное время на подготовку.

Однако провал Алжира и Кот-д’Ивуара еще удивительнее. «Лисицы пустыни» имели самый мощный на турнире состав с Марезом, Слимани, Гуламом, Бенталебом, Браими. Многие из этой команды имели опыт успешного выступления на ЧМ-2014. На выходе – ни одной победы в группе. Алжир не смог одолеть даже Зимбабве, уйдя от поражения в концовке матча (2:2). Главным виновником неудачи считается главный тренер Жорж Леекенс, так и не сумевший слепить из этого набора индивидуальностей команду. Бельгиец уже подал в отставку.

Кот-д’Ивуар приехал в Габон в качестве действующего чемпиона. Без Дрогба, Яя и Коло Туре, Думбия и еще нескольких заслуженных ветеранов, но с Бони, Калу, Орье, Байи. И, как и Алжир, «слоны» не одержали ни одной победы. В решающем матче с Марокко, когда ивуарийцам нужна было непременно выиграть, они создали у ворот соперника полтора момента за все 90 минут.

Удивительно, но начиная с 2010 года над чемпионами висит злой рок. Египет и триумфатор-2013 Нигерия и вовсе не отбирались на следующий турнир, а победитель-2012 Замбия и вот сейчас Кот-д’Ивуар не смогли выйти из группы.

Источник: Associated Press

ГЕРОЙ

В древнегреческой мифологии был такой герой – царь Мидас, превращавший в золото все, к чему он прикоснется. Эрве Ренар – этакий африканский Мидас. Французский тренер, похоже, добивается успеха с любой сборной Черного континента, которую он возглавляет. В 2012 году он привел к победе на Кубку Африки беззвездную сборную Замбии, в которой играл хавбек «Урала» Чисамба Лунгу. На прошлом турнире добыл титул для Кот-д’Ивуара, к которому уже, казалось, навсегда приклеился ярлык вечного неудачника.

В Габон Ренар привез сборную Марокко. У «атласских львов» всегда имелись неплохие игроки, но результатов в последние годы не было. Совсем. Последний раз марокканцы играли в плей-офф Кубка Африки в 2004 году, когда добрались до финала, где уступили Тунису. И вот – прорыв. «Атласские львы» оставили за бортом турнира Кот-д’Ивуар, в решающем матче не дав сопернику ни единого шанса.

Помимо всех своих тренерских умений 48-летний Ренар еще и везунчик. И Замбия, и Кот-д’Ивуар в финалах побеждали в серии пенальти. Причем ивуарийцы в противостоянии с Ганой не реализовали два первых удара!

ЭКЗОТИКА

Но, несмотря на некоторую сухость, групповой турнир Кубка Африки подарил болельщикам экзотические моменты, характерные, пожалуй, только для Черного континента.

Отличились болельщики сборной Того. Недовольные игрой 38-летнего вратаря-ветерана Коси Агассы, они подожгли его дом в столице страны Ломе. Ущерб, к счастью, оказался несущественным. Но осадок, как говорится, остался. И Агасса, обидевшись, отказался выходить на поле в матче последнего тура с ДР Конго.

Запасной вратарь сборной Сенегала Хадим Ндиай в игре с Алжиром и вовсе устроил удивительный перфоманс. На последних минутах матча он, выполняя удар от ворот, сам себе заплел ноги и упал. Показал, что ему больно. На поле для оказания Ндиаю помощи вышла медицинская бригада.


Самое смешное, что тянуть время Ндиаю никакого смысла не было. Сенегал в любом случае выходил в четвертьфинал, и с Алжиром у «львов Теранги» играли резервисты. Какая муха укусила вратаря, непонятно. Но получилось смешно.

БОНУС

А еще на Кубке Африки забивают вот такие голы.


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