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СКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдоте

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
СКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдоте
Источник: «Советский спорт»

Чемпионат КХЛ – на финишной прямой. Поговорим о командах, которые продолжат борьбу в плей-офф. И начнем с Запада.

Команды Западной конференции сейчас можно легко разделить на три основных группы.

1. СКА и ЦСКА

Тут как в старинном анекдоте про Вовочку. Помните, пришли его родители забирать из детского сада. Ищут группу, читают надписи на дверях…

Там написано: «Умницы», «Хорошие дети», «Шалуны», «Хулиганы», «Малолетние преступники»…

Сына нигде нет! И, наконец, последняя дверь, на которой висит табличка - «Вовочка».

Вот так и армейские клубы. В первую очередь – СКА. Чемпионат отдельно, а они – отдельно. Выясняют отношения между собой. Да и тут все, похоже, ясно. Не вижу особых причин, по которым питерцы согласятся отдать первое место в регулярке.

2. Московское «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо»

Вот в середине восьмерки спуртанувшее в январе «Динамо» подарило нам дополнительную интригу. Спасибо!

Торпедовцы еще недавно, казалось, прочно занимавшие третье место в таблице, скатились аж на пятое! Правда, у нижегородцев есть игра в запасе. Побеждай в ней и возвращай утраченные позиции. Вот только победить в основное время нужно СКА. И в это верится с трудом. Автозаводцы в последнее время чаще очки теряют.

А тут еще и календарь у них аховый – два поединка со СКА, один с ЦСКА. Две битвы подряд с ХК Сочи, который также бьется за попадание в восьмерку. Единственный плюс – два матча с армейцами пришлись на самый конец регулярки. Возможно, что лидерам в этих матчах вообще уже ничего не нужно будет. Тогда они могут поберечь ведущих игроков. Выставить на поединок, условно выражаясь, «второй состав». И это шанс для «Торпедо».

Однако у их соперников календарь все равно куда проще. И, обратите внимание, абсолютно идентичный!

И «Динамо», и «Локомотив» совершат короткое турне по Европе. А потом примут дома гостей с Дальнего Востока и из Китая. Мечта, а не календарь.

Москвичи в этой тройке выглядят предпочтительнее. Им бы прямо сейчас плей-офф и начать! Так что главным соперником бело-голубых станет 12-дневная февральская пауза. В каком состоянии они из нее выйдут – зависит от тренеров. Но суть в том, что не больно она динамовцам сейчас и нужна. Мэта Робинсона за это время на ноги все равно не поставишь. Врачи обещают вернуть защитника-бомбардира в строй только в начале марта. А для этого надо еще первый раунд Кубка Гагарина пройти.

А вот «Локомотив» как раз нуждается в передышке. В последних матчах пошли поражения.

В общем борьба за третье место предстоит отчаянная. Поскольку эта позиция дарует более высокие шансы на успех в первом раунде плей-офф. Два других клуба сразу начнут битву за выживание в очной ставке.

3. Минское «Динамо», «Витязь», ХК «Сочи», «Йокерит», «Слован»

На пять клубов – всего три путевки в пле-офф. Вот такой жестокий расклад. Потому что недостойных Кубка Гагарина команд в этом списке просто нет.

Без «Йокерита» в плей-офф как-то странно. Еще недавно знаменитый финский клуб считался чуть ли не претендентом на Кубок Гагарина. И вдруг пике за пределы восьмерки? Думаю, финны вернутся в нее уже в ближайших поединках.

«Слован» сегодня споткнулся в Пекине, прервав семиматчевую победную серию. Кстати, началась она аккурат после поражения от «Куньлуня». И вот эта потеря пяти очков в матчах с равным соперником может стоить Милошу Ржиге и его команде места в плей-офф.

Мне лично кажется, что в Кубок Гагарина в этом году не пробьется и ХК Сочи. Уж очень тяжелые поединки предстоят команде Вячеслава Буцаева – СКА, ЦСКА, «Торпедо» - которая выступает неровно в нынешнем сезоне.

А вот «Витязь», напротив, главный сюрприз Запада! Очень боеспособную и стрессоустойчивую команду удалось создать в Подольске Валерию Белову.

Победить в январе «Ак Барс», «Магнитку» и «Салават». Это класс! Тут можно только молча снять шляпу. Впереди у подмосковной команды менее мощные соперники. И все зависит теперь только от нее.

За минчан волнений особых нет. Мало того, что у них очков больше всех в этой «группе риска». Так еще и 10 матчей в запасе. А не 6-8, как у конкурентов. Надо только особенно серьезно отнестись к битвам с «Витязем» и «Йокеритом». На всякий случай.

Думаю, что на финише регулярки первая десятка Запада будет выглядеть так:

1. СКА
2. ЦСКА
3. «Динамо» М
4. «Локомотив»
5. «Торпедо»
6. «Динамо» Мн
7. «Йокерит»
8. «Витязь»
9. ХК «Сочи»
10. «Слован»

Впрочем, мы еще наверняка вернемся к ее обсуждению. А в следующей моей заметке поговорим уже о раскладе сил на Востоке.

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