Рейтинг лучших букмекерских компаний России

«Советский спорт» составил собственный рейтинг букмекерских компаний и контор на основании нескольких десятков критериев



Зарабатывать на спорте сегодня могут не только владельцы команд и атлеты, но и простые болельщики. Ставки на спортивные события для очень многих из нас стали неотъемлемой частью жизни. Как и прогнозировалось экспертами «Советского спорта», букмекерский рынок охватывает настоящий бум. Но в одних случаях он сопровождается цивилизованным, в других – весьма себе хаотическим развитием.



Государственные органы пытаются навести порядок на рынке, введя обязательное лицензирование букмекерских компаний, работающих на территории России. Однако полному порядку мешают как минимум два фактора. Во-первых, наличие сертификата не всегда означает лояльность по отношению к клиентам. Во-вторых, россияне до сих пор часто пользуются услугами несертифицированных букмекеров, разными способами обходя препятствия в виде предупреждений со стороны надзорных органов и запретительные меры со стороны Роскомнадзора.



В конце статьи вы увидите два списка. Один – лицензированные букмекерские конторы. Второй – и такого вы точно больше не найдете нигде – нелицензированные. «Советский спорт» хочет, чтобы вы получили полную и взвешенную информацию – вне зависимости от того, с конторами из какого списка вы будете работать.



Щедрый топ-3

Здесь речь идёт о коэффициентах - этот критерий оценивает уровень коэффициентов, а следовательно и возможность получить максимальный выигрыш от одного и того же результата в разных компаниях

Надёжный топ-3

Один из самых важных критериев, который гарантирует сохранность денежных средств на счету игрока, а также порядочность в выплате причитающегося игроку выигрыша

Ассортиментный топ-3

Этот критерий учитывает широту охвата спортивных мероприятий и разнообразие событий, на которые букмекеры принимают ставки. Ведь вам может захотеться поставить не на счёт или исход, а на количество угловых, факт назначения или неназначения пенальти и на какие-нибудь совсем уж экзотические вещи.

Бонусный топ-3

Получай деньги за то, что играешь. Оценивается наличие бонусов и акций, направленных не только на привлечение новых игроков, но и на повышение лояльности и вовлеченности уже существующих клиентов.

Выездной топ-3

Это отдельная, но очень важная история, когда мы можем играть не только дома, у компьютера, но и в клубах:

Звёздный топ-3

Оценивается сотрудничество с медийными персонами и лидерами мнений (готовность компании привлекать к работе известных людей в спортивном мире и не только).

Выше приведены лишь некоторые критерии. При подведении общих итогов учитывался довольно широкий спектр критериев (линия в лайве - критерий, который учитывает широту линии не до старта, а во время события, например, по ходу футбольного матча; удобство платежей – в первую очередь имеется в виду разнообразие возможностей и быстрота зачисления денег на свой игровой счет; служба поддержки – оперативность работы службы поддержки букмекеров и её способность и готовность решать возникающие у клиентов проблемы; техническое оснащение клубов).

Разумеется, это далеко не полный перечень критериев, которые были учтены нами при составлении рейтинга. Мы обращали внимание на технологичность (наличие разнообразных способов ведения игры: интернет-портал, мобильные приложения, ставки в клубах, по телефону, текстовому сообщению и т.д.), информационную открытость (данный критерий оценивает готовность букмекера на общение с представителями прессы, полноту информации на официальном сайте и готовность предоставлять дополнительные сведения своим клиентам), а также проекты по поддержке и популяризации российского спорта (оценивается вовлеченность букмекера в проведение спортивных мероприятий, спонсорские проекты и другие активности, направленные на увеличение популярности и повышение уровня спорта в нашей стране).

Рейтинг официально зарегистрированных в России букмекеров

(осуществляют деятельность на основании лицензии ФНС России):

1. «Лига Ставок»

2. Winline

3. ЛЕОН

4. 888.Ру

5. 1ставка

6. Фонбет

7. Pari-Match

8. ОЛИМП

9. СпортБет

10. Балтбет

Рейтинг букмекеров, незарегистрированных в России:

1. William Hill

2. Bet365

3. Pinnacle

4. Марафон

5. Rivolo

6. Bet-at-Home

7. Bwin

8. Paddy Power

9. Бетсити

10. Bet MIRA

11. Tennisi

12. MAXLINE

13. Sbobet

14. Titanbet

15. WindBet

16. Betfair

17. Favbet

18. Unibet

19. Maxline

20. Cashpoint

21. Ladbrokers

22. Zenitbet

23. VillaBet

24. Nutsbet

25. Betmaster

26. FireBet

27. 10Bet

28. 5plusbet.com

29. Фортуна LIVE

30. 888Sport

31. Bwinner365