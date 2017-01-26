Боец ММА вылечил соперника, а потом отправил в нокаут (видео)

Поединок между Паатой Чхапелией и Петром Вроблевски мог закончиться через минуту, но грузин продлил его еще на пару минут.

Бой в легком весе на турнире немецкого промоушена Mannheimer Hafenkeilere состоялся еще 10 декабря. У Вроблевски в тот день был дебют, Чхапелия на ринг выходил уже четыре раза, трижды – победителем.

На 45-й секунде поляк нанес размашистый удар, не попал и вывихнул плечо. Пока врач не спеша шел к рингу, а потом выяснял, что произошло, Паата вправил его моментально.

Встреча сразу же продолжилась, но ненадолго: через три минуты Чхапелия вырубил Вроблевски ударом в челюсть и снова выиграл.

Закончилось все очень мило: поляк встал, поблагодарил оппонента за бой, а тот поднял его и пронес по рингу.

Видео поединка можно посмотреть ЗДЕСЬ.