Боец ММА вылечил соперника, а потом отправил в нокаут (видео)
Поединок
между Паатой Чхапелией и Петром Вроблевски мог закончиться через минуту, но
грузин продлил его еще на пару минут.
Бой в легком весе на турнире немецкого промоушена Mannheimer Hafenkeilere состоялся еще 10
декабря. У Вроблевски в тот день был дебют, Чхапелия на ринг выходил уже четыре
раза, трижды – победителем.
На 45-й секунде поляк нанес размашистый удар, не попал и вывихнул плечо. Пока врач не спеша шел к рингу, а потом выяснял, что произошло, Паата вправил его моментально.
Встреча сразу же продолжилась, но ненадолго: через три минуты Чхапелия вырубил Вроблевски ударом в челюсть и снова выиграл.
Закончилось все очень мило: поляк встал, поблагодарил оппонента за бой, а тот поднял его и пронес по рингу.
Видео поединка можно посмотреть ЗДЕСЬ.