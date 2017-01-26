«Руководить федерацией должен профессиональный человек!»

Отдать свой голос за Эдуарда Хусаинова готовы не только в России

1 февраля 2017 года состоится отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, в которой примут участие все региональные организации, отвечающие за развитие любительского бокса в субъектах Российской Федерации. Тем не менее, само понятие «любительский бокс», существовавшее испокон веков, нынешнее руководство Федерации бокса России решило заменить на другое. Теперь у нас есть профессиональный бокс и «олимпийский бокс». Должность президента Федерации бокса также хотят упразднить и ввести новую, генерального секретаря. Все специалисты в области бокса и уже даже неспециалисты, которые медленно потягивают чай, сидя на диване, понимают абсурдность ситуации в любительском боксе на сегодняшний момент.

Кто такой Хусаинов?

Ни для кого уже не является секретом, что основным фаворитом на победу на выборах, является мастер спорта международного класса Эдуард Хусаинов, ранее возглавлявший Федерацию бокса России с 2000 по 2007 годы. Именно этот целеустремленный , находчивый и ответственный человек в свое время творил в боксе чудеса, потому что в период его правления наша сборная привозила с крупнейших международных турниров по три олимпийских золотых медалей, не говоря уже о комплектах серебра и бронзы. Он держал в едином кулаке всех, и действующих спортсменов, и специалистов в области бокса. Представители СМИ его любили, потому что он всегда был лояльно настроен к прессе, приглашал на чествование в Федерацию таких известных спортсменов, как, например, трехкратный олимпийский чемпион Теофило Стивенсон, Альсидес Сагарра, крупных иностранных специалистов в области бокса, которые могли бы качественно улучшить российский бокс. В 2005 году Стивенсон подарил Хусаинову книгу о боксе, учебник бокса советского автора, переведенный на испанский язык, чтобы подчеркнуть связь между Кубой и Россией Тем не менее, Хусаинов поддерживал и развивал отечественную школу бокса, но не забывал, что работа с международными ассоциациями тоже требует ответственности и внимания. Он протягивал руку каждой стране, каждому ее представителю, лично общался со многими людьми. Именно поэтому, был выбран на должность президента Европейской ассоциации бокса ЕАБА, а в дальнейшем стал первым вице-президентом международной ассоциации любительского бокса АИБА. После скандальной ситуации в 2007 году, когда оппоненты Хусаинова, не желавшие его победы на выборах президента АИБА, решили его спровоцировать, обвинив в международном терроризме, Хусаинов судился с АИБА, суд выиграл, но в дальнейшем из бокса ушел. А Федерацию возглавили руководители, при которых любительский бокс в России упал на самое дно, о чем сегодня говорят все боксеры, но разговоры разговорами, а есть факты. Результаты молодежного чемпионата мира по боксу в Санкт-Петербурге , где Россия заняла «почетное» восьмое место.

Значительная поддержка в регионах и административный ресурс

Сама предвыборная кампания Эдуарда Хусаинова все это время носила запредельно неординарный характер. Для того, чтобы не пустить Хусаинова к власти, отчетно-выборную конференцию Федерации бокса России неоднократно переносили, в адрес кандидата в президенты и его сторонников неоднократно поступали угрозы различного характера. Когда 17 ноября 2016 года Хусаинов решил провести выборы в Олимпийском Комитете России, и на них приехали делегаты из различных регионов России в количестве, необходимом для кворума, было получено сообщение о заложенной в здании Олимпийского Комитета России бомбе. Тем не менее, когда бомба обнаружена не была, делегаты все равно проголосовали за Хусаинова, но выборы Федерация бокса России легальными не признала, назначив свою дату на 1 февраля 2017 года. А регионы продолжали испытывать давление административным ресурсом, потому что многим руководителям Федераций в Нижнем Новгороде, в Ростове-на-Дону, во Владимире, в Омске поступали звонки с требованием на выборах проголосовать правильно. Кто-то сломался и ушел на дно, но большинство осталось верными ранее принятому решению голосовать на выборах именно за Хусаинова. Интересно, что и представители прессы также почувствовали на себе давление административным ресурсом. Примечательно, что ИА «Национальная служба Новостей», где должна была пройти последняя перед выборами президента Федерации бокса России пресс-конференци я у Эдуарда Хусаинова, в последний момент отказывается от проведения мероприятия и требует привести на пресс-конференци ю в качестве поддержки Эдуарда Хусаинова депутатов Государственной Думы России Иосифа Кобзона и Николая Валуева.





Кстати, сам Валуев на свой странице в социальных сетях неоднократно высказывался в поддержку кандидатуры Хусаинова. Равно, как и известный корифей в боксерской теме журналист и Александр Беленький, признавшийся во время пресс-ланча у Хусаинова, что ему тоже поступали звонки с радиостанции, чтобы получить от него нужный ответ, конечно, не в поддержку Эдуарда Хусаинова. А он этот ответ не дал, потому что считает, что именно Хусаинов выведет российский любительский бокс из небытия и возродит славные советские и российские традиции побед на любительском ринге. О том, что Хусаинов сможет быть настоящим рабочим президентом, а не номинальным функционером бокса, неоднократно высказывался известный советский боксер, трехкратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР, двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр Виктор Рыбаков. С ним были солидарны двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, известный боксер-профессио нал Александр Поветкин и другие мастера кожаной перчатки. Мощную поддержку сегодня Хусаинов получает не только в России. За ситуацией с выборами внимательно наблюдают бывшие руководители Федераций бокса европейских стран. Румыния, Болгария, Молдавия, Грузия, Эстония, Латвия – все они поддерживают кандидатуру Хусаинова и считают, что именно он может стать президентом.

Спросите у европейских стран

О том, что у Хусаинова большая поддержка в Европе знали еще до начала предвыборной кампании 2016-2017 годов. Неоднократно специалисты в области любительского бокса вспоминают яркий случай, когда на выборах в ЕАБА за него проголосовало 46 из 47 европейских стран. О том, что Эдуард Хусаинов был действительно ярким и интересным лидером сегодня открыто говорят руководители Федераций бокса различных стран, даже те, кто сегодня уже не занимается развитием бокса, но помнит, на каком уровне велась эта работа, когда любительский бокс находился на подъеме. Марин Димитров, ранее возглавлявший Федерацию бокса Болгарии, считает, что только Эдуард Хусаинов может стать президентом Федерации бокса России, потому что он искренне болеет за российский бокс. «Я считаю, - говорит Марин, что президент АИБА Ву не имеет право влиять на выборы в России. Федерация бокса России – это общественная организация. Какое отношение к ней может иметь господин Ву? Никакого. Боксеры в России вправе сделать самостоятельный выбор. Что касается старого конфликта Ву с Хусаиновым, то Ву просто ревновал Эдуарда к должности президента АИБА, он же был первым вице-президентом , боялся его в хорошем смысле, потому что на выборах в АИБА он мог бы выиграть и возглавить эту международную организацию. А сегодня, я уверен, его поддерживают не только в России. Хусаинов безусловный лидер и для Румынии, и для Турции, и для Молдавии, и еще для целого ряда стран». Такую же позицию занимает и представитель Молдавии Константин Долту. Константин Долту был вице-председател ем Европейской ассоциации любительского бокса (ЕАВА) в период, когда этой организацией руководил Эдуард Хусаинов. Долту в Молдавии – человек известный, был префектом Кишинева, а затем генеральным секретарем Государственной канцелярии правительства страны. Он неоднократно подчеркивал в своих интервью, что «Эдуард Хусаинов – это единственный человек в российском любительском боксе, кто действительно может вывести бокс из затяжного кризиса». «Я видел, как во время своего президентства Эдуард Хусаинов искренне и эмоционально болел за выступления наших боксеров на международных аренах, - говорит Долту. В ЕАБА я увидел настоящего бойца, человека, который знал, что делает в Европе не понаслышке. Сейчас я вижу колоссальный спад в работе Федерации бокса России. И еще один важный момент. Судейство. Оно стало очень субъективным, а для любого боксера это же существенный психологический момент, колоссальный. Команда на Олимпиаде была недружной, об это все специалисты говорили. А раньше наши боксеры болели друг за друга». Представитель Грузии Владимир Ахалкаци, бывший генеральным секретарем Федерации бокса Грузии в период правления Эдуарда Хусаинова также не скрывает своих эмоций по поводу предвыборной кампании в России «Хусаинов – это душа-человек, он не только профессиональные вопросы умел решать, он досконально знал семейную ситуацию каждого, стремился помочь. Я считаю, что это просто Божий дар. Понимаете? Откуда столько человеческих возможностей? Он был создан для бокса. Но его оболгали в свое время, куда это годится? Сейчас я читаю в прессе, что хотят упразднить эту должность. Но руководить Федерацией должен профессиональный человек! Я желаю, чтобы Хусаинов создал команду единомышленников , боксеров, профессионалов своего дела, чтобы боксом больше не руководили дилетанты. Я ему уже говорил о том, что если необходимо, я приеду поддержать его на выборах». Позицию Грузии разделяют Бельгия, Македония, Великобритания, Германия, Италия, Венгрия, Чехия, Эстония, Латвия, и еще целый ряд стран, которые в период правления Хусаинова были вовлечены в интенсивную работу с Россией. Сегодня эти традиции утеряны. Но все ждут 1 февраля, когда свое веское слово должно сказать боксерское сообщество.

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