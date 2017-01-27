«Карякин сейчас играет по-карякински, он в полном порядке»

Гроссмейстер Сергей Смагин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» подводит промежуточные итоги турнира в Вейк-ан-Зее.



– Итак, в 9-м туре наконец победил Карлсен, но победа была трудовая.

– Правильно вы ее охарактеризовали – именно трудовая, – говорит Сергей Смагин. – Магунс победил явного аутсайдера Люка ван Вели. И победа ему далась непросто. Груз крайне неудачных двух последних партий без сомнения на него давил. Видно было по партии, что Магнус боялся продешевить. Он исключал форсированные продолжения, которые могут привести к ничьей. Всю партию он держал позицию, в которой имел небольшое, но стабильное преимущество. В конце концов, выиграл пешку и реализовал ее. Хотя ван Вели мог защищаться и лучше, но в данном случае в виду разницы в классе это не представлялось возможным.

Эта партия дала возможность Карлсену прийти в себя, он получил важнейшее очко и продолжает бороться за первое место. Впереди три тура, но Магнус в лидирующей группе, хотя и отстает от лидера на очко.

– Вот я и хотел поговорить о лидере. Уэcли Со так и не дает к себе приблизиться, уверенно играет.

– Как мы уже с вами говорили, сильная сторона Со – подобрать все, что ему дают. Никто в мире сейчас так эффективно не умеет пользоваться этим оружием. Если ему предоставляется небольшой шанс, он его забирает, а сам ничего не отдает. При этом сам часто попадает в сомнительные позиции, но всегда предельная концентрация за доской, головы не теряет, хорошо все оценивает. Отсюда и такой высокий результат - +4 в таком турнире за три тура до конца. И нет никаких оснований считать, что он где-то провалится в последних турах.

– Финальная позиция в партии Со – Войташек получилась красочная.

– Согласен, хотя по дебюту у Со было даже по хуже. Но он чувствует, кого может обыграть и делает это.

– Переходим к нашим парням. В среду Карякин додавил в эндшпиле Андрейкина.

– Когда Сергей играет в своем карякинском стиле – солидно, накапливая преимущество, терпеливо, то у него все получается. Партия с Андрейкиным как раз из этой оперы. У Сергея было небольшое преимущество, затем соперник немного ошибся и преимущество увеличилось. Может быть не до решающего, но, тем не менее, такую позицию было трудно защитить. По этой партии у меня появилось ощущение, что вот сейчас Сергей уже в порядке.

– Ну про Андрейкина и Непомняшего говорить сложно, все проиграно...

– Для ребят турнир фактически закончен, нужно лишь напоследок постараться хлопнуть дверью.

– У нас вчера с коллегами возник диспут: почему в Вейк-ан-Зее нет многих игроков из Топ-10, Топ-20? Их приглашали, а они отказались?

– Мне трудно сказать, кого там приглашали, а кто отказался, это организаторы знают. Но у турнира в Вейк-ан-Зее такая традиция: они приглашают молодых шахматистов, состав получается разношерстым, но интересным. У них нет задачи приглашать сильнейших по рейтингу. Таков их фирменный стиль: собрать максимально сильный, интересный по составу турнир и с этой задачей они справляются.

Вчера на турнире был выходной, а сегодня пройдет 11-й тур. Заключительный, 13-й тур, состоится в воскресенье, 29 января.

Состав Tata Steel Masters: Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780), Аниш Гири (Нидерланды, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Пентала Харикришна (Индия, 2766), Павел Эльянов (Украина, 2755), Радослав Войташек (Польша, 2750), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Вэй И (Китай, 2706), Рихард Раппорт (Венгрия, 2702), Люк ван Вели (Нидерланды, 2695), Башкаран Адхибан (Индия, 2653).

Результаты 10-го тура. Со – Войташек 1-0, Карякин – Андрейкин 1-0, Аронян – Раппорт 1-0, Эльянов – Вэй И, Харикришна – Карлсен, Адхибан – Непомнящий, ван Вели – Гири ничьи.

Положение после 10 туров. 1. Со – 7; 2-6. Аронян, Карякин, Вэй И, Эльянов, Карлсен – по 6; 7. Адхибан – 5,5; 8-9. Харикришна, Гири – по 4,5; 10-12. Андрейкин, Непомнящий, Войташек – по 4; 13. Раппорт – 3,5; 14. ван Вели – 2.



Пары 11-го тура. Андрейкин – Со, Вэй И – Карякин, Карлсен – Адхибан, Непомнящий – Эльянов, Войташек – Аронян, Гири –Харикришна, Раппорт – ван Вели.