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Спор двух столиц. Кто и как спорил за Ивановича

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спор двух столиц. Кто и как спорил за Ивановича
Источник: Associated Press

Стали известны подробности переговоров о трансфере знаменитого защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Выясняется, что давнишняя российская дилемма – Москва или Санкт-Петербург – оказалась актуальна и здесь.

Пушкин писал, что перед новою столицей померкла старая Москва. Мериться столичным статусом городу с берегов Москвы-реки с провинциальным городом с берегов Невы, наверное, не с руки. Но вот иногда Москва и в самрм деле статус столицы – по крайней мере, футбольной – Питеру уступить готова.

В борьбу за 32-летнего серба, без которого сегодня невозможно представить оборону лондонского клуба, вели два российских клуба – «Спартак» и «Зенит».

При этом, как отмечают специалисты и все, кто близок был к этой сделке (или по крайней мере, к ходу переговоров), красно-белые с самого начала в этом споре казались явными фаворитами. При этом они еще и рассматривали параллельно вариант прекращения сотрудничества с защитниками Сердаром Таски и Сальваторе Боккетти.

Иванович для массовки. Зачем «Зениту» столько игроков?

Как стало известно российским СМИ, итальянский главный тренер «Спартака» Массимо Каррера летал в Лондон, чтобы лично провести переговоры с Ивановичем. Как проводил и проводил ли – мы в деталях рассказать пока не имеет возможности. Но точно известно одно: сделка не состоялась, потому что все уперлось в сумму сделки. Дело в том, что торги начались на отметке 2,5 млн евро – это вписывается в декларированную не раз «Спартаком» планку в 3 млн евро за любого игрока. Однако цифры выросли в процессе сделки до 5 млн евро. «Спартак» вышел из переговоров.

В связи с эти надо отметить, что цена на Ивановича падает не по дням, а по часам. Это transfermarkt может традиционно писать, что стоит игрок 8 млн, но как там формируется ценник – одному богу известно. А вот с учетом скорого завершения контракта Ивановича с «Челси», цвета которого серб защищает с 2008, его цена падает с каждым днем. Но Питер за ценой не стоит. Денег в «Зените» не считают. В итоге клуб решил заплатить за бывшего любимца болельщиков «Локомотива» (в Москве Бранислав провел два сезона – 2006 и 2007 годы) 5 миллионов. Так была реализована мечта бывшего главного тренера – Андре Вилаша-Боаша. Правда, не радоваться ему теперь за «Зенит» – уехал давно в Китай.

Для справки: Иванович забил в «Челси» 33 гола в 375 матчах, завоевал два титула чемпиона Англии, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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