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Супербоул все ближе. Кто главный в «Нью-Инглэнд Пэтриотс»?

Дмитрий Донской
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Супербоул все ближе. Кто главный в «Нью-Инглэнд Пэтриотс»?
Источник: Reuters

«Советский спорт», подробно освещающий приближение Супербоула, уже упоминал о геополитической подоплеке предстоящего финала. Продолжаем знакомиться подробнее с некоторыми звездами игры, намеченной на 5 февраля.

Если для «Атланты Фэлконз», о которой мы рассказали в одном из недавних материалов, предстоящий Супербоул – лишь второй в истории и первый в этом веке, то для «Нью-Инглэнд Пэтриотс», начиная с нового тысячелетия – это уже шестой матч за титул. Вполне можно говорить о том, что «Патриоты» этого века – это команда-династия. Есть главные составляющие, история которых проходит красной нитью через историю НФЛ. Сначала это был тренер Билл Беличек, который до этого носил репутацию не самого удачливого наставника. В начале 90-х он пять лет проработал с «Кливленд Браунз», но соотношение его побед и поражений выглядит, как у тренера-лузера (36-44). Второй составляющей этой династии стал квотербек Том Брэйди, который был выбран «Патриотами» на драфте под 199-м номером, то есть в шестом раунде. Будучи студентом, Брэйди играл за «Мичиган», где стал стартовым квотербеком лишь на третьем и четвертом курсах. Кстати, его выбрали вполне прилично: седьмым среди квотербеков.

Все могло быть иначе

А ведь могло получиться и так, что Брэйди не сыграл бы ни одного матча в НФЛ, или начал карьеру в другой команде. Однако, как это бывает, было бы счастье да несчастье помогло. Из-за травмы тогдашнего стартового квотербека, к слову, самого (на тот момент) высокооплачиваемого футболиста, Брэйди вышел на поле. Было это в далеком уже 2001 году. Тогда Брэйди и Беличик выиграли свой первый Супербоул, и после этого начался счастливый союз, который продолжается по сей день.

Конечно, «Патриоты» – фавориты предстоящего Супербоула. Возможно, что это будет пятый титул для Тома Брэйди, как игрока и шестой для Билла Биличека, как тренера. Однако, как и в любом, подобного рода союзе, стоит задаться вопросом: а чья роль важнее. Вот, например, многие коллеги в США говорят, что Том Брэйди – это лучший квотербек на сегодняшний день, и что Брэйди значит для команды куда больше чем Биличек. Есть и обратное мнение. Давайте попробуем разобраться на примере этого сезона, тем более, что сейчас «Пэтриотс» в зените славы, и в шаге от нового титула.

Брэйди важнее Биличека

Прежде всего, нужно вспомнить, что Брэйди отыграл не весь сезон, поскольку пропустил первые четыре матча из-за дисквалификации. Эта дисквалификация с ногами, растущими из позапрошлого чемпионата, горячо оспаривалась, но все-таки была наложена, чем вызвала огромную радость у всех тех, кто Тома ненавидит. В такие моменты обычно все ненавистники выходят на свет со своими твитами, сообщениями, постами в фейсбуке и т.д. Оказалось, что Брэйди – едва ли не самый ненавидимый игрок в НФЛ. Он просто не оставляет к себе другого отношения: его можно любить или ненавидеть. Равнодушие в отношении Брэйди – это все равно что равнодушие к самому футболу.

Дело в том, что Брэйди выигрывает куда чаще, чем проигрывает. Вот и в этом первенстве он вышел лишь в пятом матче, но тут же провел блестящие четыре матча, где бросал с потрясающими 73,1 процентами реализации передач. Кроме того, в этом отрезке у Брэйди 12 тачдаунов и ни одного (!) перехвата. Всего же у Брэйди 28 тачдаунов и только два перехвата в регулярном первенстве, что стало лучшим соотношением за всю историю профессионального футбола, если брать один, отдельно взятый сезон.

Возраст против цифр и психологии

Конечно, нельзя забывать и тот факт, что Брэйди в этом, неполном для себя чемпионате, перешагнул несколько психологических рубежей, продолжая вписывать свою фамилию среди лучших игроков позиции на все более и более высокие строчки. При этом личности, которые принимают его мячи, постепенно меняются. Все-таки, что ни говори, а позиция принимающего – это позиция для довольно молодых игроков, у которых есть физические данные, скорость, реакция. Все это уходит с годами.

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