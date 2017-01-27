«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?

Защитник «Челси» Бранислав Иванович ведет переговоры о переходе в «Зенит» и сделка может быть оформлена до конца недели.

ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Что ж, это было бы символично. Большую европейскую карьеру 32-летний Иванович начал как раз в России, два сезона – 2006 и 2007 – отыграв в «Локомотиве», чьи болельщики до сих пор вспоминают серба с любовью. Примерно так же, как спартаковские – Неманью Видича. В январе 2008 года Иванович за 13 миллионов евро перешел в «Челси». В «Локомотиве» утверждали, что на тот момент это была самая крупная продажа в истории российского футбола.

Карьерой в Лондоне Иванович может гордиться – он стабильно играл при всех тренерах, проведя более 300 матчей за клуб. Девять трофеев, включая победу в Лиге чемпионов-2012. Победный гол «Бенфики» в финале Лиги Европы-2013. Он даже выводил «Челси» на поле с капитанской повязкой.

Но ничто не вечно под луной. Казалось, что Бано будет играть за «синих» и дальше, но в начале этого сезона «Челси» лихорадило. Переломным стало поражение от «Арсенала» в конце сентября – 0:3. После него главный тренер лондонцев Антонио Конте перестроил команду на схему 3-4-3, места в которой Ивановичу не нашлось. И «Челси» заиграл, одержав 13 побед подряд в премьер-лиге и выйдя в лидеры. А после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) последовали еще три выигрыша кряду.

От добра добра не ищут. Найдя победную формулу, Конте практически не менял стартовый состав. А уж линию обороны итальянец вообще не трогал. Три защитника – Аспиликуэта, Давид Луиз и Кэйхилл, а также фланговые игроки Мозес и Маркос Алонсо неизменно выходили в основе.

Можно сказать, что Иванович проиграл конкуренцию. Можно, что стал жертвой обстоятельств. И то и то будет верно. Так в футболе бывает. Например, нередко остается в запасе и такой мастер, как Фабрегас. Просто потому, что в центре поля справляются Канте и Матич. А испанец выходит, когда нужно добавить креатива. В этом смысле Ивановичу как защитнику сложнее. Конте иногда выпускает его на замену – на 8-10 минут в концовке. Но сербу наверняка хочется большего.

Показательно, что Иванович не попал в заявку на воскресный матч с «Халлом», хотя был полностью здоров. Такое случилось впервые в этом сезоне.

Иванович для массовки. Зачем «Зениту» столько игроков?

ОБОЮДОВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Контракт Ивановича с «Челси» истекает в конце этого сезона и переговоров о его продлении, по сути, не ведется. Как сообщила The Daily Mail, лондонцы вполне могут отпустить Бано свободным агентом – в благодарность за заслуги перед клубом. Или попросить за него символическую компенсацию.

«Зенит» – хороший вариант для серба. Хорошая европейская лига, сильный амбициозный клуб, возможность регулярно играть в Европе. Плюс – хороший личный контракт. По некоторым данным, Иванович может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ. К тому же питерцы предлагают Бано долгосрочное соглашение: по данным The Daily Mail – на три с половиной года. По другой информации – на два с половиной. В «Челси» же существует правило, что футболистам старше 30 лет предлагается однолетний договор с умеренными финансовыми условиями.

Резоны «Зенита» тоже понятны. Не секрет, что питерцы ищут сильного центрального защитника. Всю зиму в прессе мелькают самые разнообразные фамилии – Хачериди, Раноккья… Иванович же, пусть и потерял место в основе «Челси», по нашим меркам – элитный футболист. Сравнимый разве что с Чорлукой или, например, уехавшим Гараем.

К тому же Иванович с тем же успехом может сыграть и на правом краю обороны, который у «Зенита» в этом сезоне тоже иногда провисает. Смольников никак не наберет форму, что у него была в сезоне-2014/15, когда ему не было равных в России, а Анюков борозды не портит, но возраст берет свое.

В общем, сделка, если она состоится, будет выгодной для обеих сторон.