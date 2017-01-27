«Джанаева чуть не списали. а он ожил». Рейтинг Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал. На этой неделе он отмечает в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром» пятая серия – «Ростов».

«Зе Луиш – фигура номер один». Часть 1

«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Часть 2

«Дзагоев должен стать хозяином атаки ЦСКА». Часть 3

«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Часть 4

1. Кристиан НОБОА

Гражданство: Эквадор

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 13 матчей, 1 гол

– Мне вообще интересно, как «Ростов» будет играть в этом году. В прошлом команда прилично смотрелась в Европе, а в чемпионате немного сбавила. Возможно, такое впечатление создалось, потому что раньше к «Ростову» относились, как к команде, которая недавно стояла на вылет, а теперь выступает в другом статусе.

Если говорить о персонах, то, в первую очередь, обращаю внимание на Нобоа. Он вырос в хорошего игрока у Бердыева еще в Казани. Но в мэтра превратился в «Ростове», тоже с Бердыевым. Не случайно этот тренер собирает игроков, с которыми ранее пересекался. Тем более Нобоа, который так важен. Особенно меня восхищало, на каких скоростях эквадорец и Калачев бежали в атаку. Как будет после перерыва?

2. Сослан ДЖАНАЕВ

Гражданство: Россия

Амплуа: вратарь

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 13 матчей, 0 голов

– Когда Сослан пропустил нелепый гол за «Спартак» в матче с «Крыльями», я ему позвонил. И сказал, что когда-то Яшин пропустил от вратаря другой команды. И важно, как потом вратари реагируют: или становятся кремнями, как Яшин, как Акинфеев, или ломаются.

Джанаев в итоге был чуть ли не списан. Но начал оживать – кстати, в «Тереке», где в него поверил Стас Серчесов. Вот уж кто тоже кремень! А в «Ростове», насколько понимаю, Виталий Кафанов настоял, чтобы взяли Джанаева. И сейчас команда чувствует уверенность за своими спинами. А это много значит. Теперь важно понять, превратился ли Джанаев из мальчика в мужа?

3. Сердар АЗМУН

Гражданство: Иран

Амплуа: нападающий

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 14 матчей, 2 гола

– Важно, что Азмун молодым игроком попал в «Рубин». Мы же знаем, что Бердыев лучший тренер-доводчик. В смысле, из игрока, у которого есть задатки, может слепить футболиста.

Азмуна часто меняют во втором тайме. А Полоз, например, играет весь матч. Потому что Азмун взрывной. Если он набегался, становится бесполезным. И мне важно посмотреть, будет ли меняться психология Азмуна. Потому что игрок может догнать на рывке, например, уходящий мяч, сорвать аплодисменты. Но это все для кухарок. Так делает неумный игрок. Лучше сохранить силенки для действительно важного момента, голевого. Даже Пеле, как-то сказал: «Мы научились отдыхать на поле». Станет ли так играть Азмун? Буду смотреть за ним, потому что очевидно – чем больше устают соперники, тем большим преимуществом становится скорость Азмуна.

4. Александр ЕРОХИН

Гражданство: Россия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 12 матчей, 3 гола

– Как-то в аэропорту ко мне подошел человек, представился и сказал, что он – отец Александра Ерохина. Я удивился: «А кто это?». Ерохин тогда был в «Краснодаре» и не очень-то известен. Отец же его узнал меня, потому что я всегда приезжаю на турнир памяти Мишки Евдокимова на Алтай. А Ерохины родом оттуда.

К чему я это… Просто с того момента заинтересовался Ерохиным, стал за ним следить. И с того времени Ерохин вырос, конечно. Его счастье, что к хорошим тренерам попадает. Был у Муслина, потом у Тарханова, теперь у Бердыева. Ерохин определенно один из лидеров «Ростова». Хочу увидеть следующий его шаг.

5. Владимир ГРАНАТ

Гражданство: Россия

Амплуа: защитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 11 матчей, 0 голов

– Мне известно, как сыграют Навас, Мевля, который так понравился, едва перейдя в «Ростов». Интереснее понаблюдать будет за Гранатом. В «Динамо» в нем была видна перспектива, а потом была история с неподписанием контракта, дубль, переход в «Спартак». И там, в «Спартаке», я увидел, что парень не обучен. Сказал потом Диме Аленичеву, что Гранат из Улан-Удэ. Назовите хоть одного хорошего футболиста, вышедшего еще оттуда. Нет таких. Потому что учиться не у кого.

Вот сейчас Гранату есть, у кого учиться. И работа Бердыева видна сразу. И Гранат на моих глазах из защитника, виноватого в четырех голах от «Баварии», превращается в квалифицированного и надежного игрока.