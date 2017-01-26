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Жиба курит в сторонке. Бразильский волейболист как антигерой недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жиба курит в сторонке. Бразильский волейболист как антигерой недели
Источник: Associated Press

Уличенный в употреблении марихуаны бразильский волейболист Жиба требует отобрать у сборной России медали из-за мифических обвинений в допинге.

Жиба – один из лучших волейболистов за всю историю. Со сборной Бразилии он выиграл все, что только можно было выиграть: в 2004 году он был Олимпийским чемпионом; в 2002, 2006 и 2010 годах становился чемпионом планеты; в 2007 году выигрывал Панамериканские игры. С 2007 по 2009 год Жиба выступал в составе российского клуба «Искра».

Бес в ребро

В 35 лет он завершил карьеру, но продолжал следить за событиями в волейболе. И во время своей карьеры, и после ее окончания, все знали Жибу, как здравомыслящего, уравновешенного и дружелюбного человека. Вряд ли кто-то мог ожидать того, что произошло на этой неделе.

«На этой неделе я отправлюсь в Швейцарию, в штаб-квартиру FIVB (Международная федерация волейбола – Прим. ред.), чтобы обсудить с антидопинговым и юридическим отделами заявления о допинговых проблемах у российских спортсменов в 2012 году и представить ответы комиссии спортсменов. Затем рассмотрим вопросы о наказании и перераспределении медалей Лондона», – написал Жиба на своей страничке в соцсети.

Но это было еще не все. После такого громкого заявления в социальных сетях, телефон Жибы буквально оборвали бразильские и иностранные журналисты. В интервью он высказывался еще более радикально.

«Я собираюсь посмотреть, как проходит проверка заявлений Ричарда Макларена. Согласно его докладу, тысяча российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга, некоторые из них, конечно, представляют волейбол. Семь, десять, двадцать, я не знаю сколько. Поэтому и хочу лично прилететь в Швейцарию и посмотреть, что делается федерацией», – говорил Жиба.

«Он видит Лондон в страшных снах»

Естественно, такие серьезные и неожиданные обвинения не могли не вызвать ответную реакцию со стороны российского волейбола.

«Это бред полный. Не знаю, что произошло, чтобы он такое сказал, наверное, перегрелся на солнце. Не представляю, что может заставлять человека, который хорошо знает российских игроков и всегда сохранял с ними хорошие отношения, безосновательно обвинять нашу сборную», – категоричен Александр Волков в интервью ТАСС.

«Ты играл в России и знаешь, что мы думаем о допинге. Кому нужен риск получить дисквалификацию? И как допинг может помочь в волейболе? Если только пить водку, чтобы не дрожали руки. Ты знаешь меня, Тетюхина, Волкова, Абрамова, уверен, что хочешь обвинить нас в чем-либо? Вы выиграли в Рио, потому что были сильнее всех. Сборная России победила в Лондоне по той же причине. Парни верили до последнего, Тетюхин верил до конца! А вы стали слишком рано праздновать победу, вы знаете, что это так. Ты хочешь сказать, что Тетюхин выиграл из-за допинга или Волков с его коленом?! Странно услышать это от тебя, мой друг», – написал бывший партнер Жибы по команде Алексей Вербов прямо на его страничке в социальных сетях.

«Может, у него осталась какая-то обида на россиян? Как раз при его непосредственном участии финальный матч перевернулся с ног на голову. Наверняка те эпизоды снятся Жибе в страшных снах», – предположил Тарас Хтей в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Марихуаны обкурился?

Наибольший резонанс вызвала реакция Владимира Алекно, который руководил сборной России на той самой Олимпиаде в 2012 году, когда бразильцы во главе с Жибой проиграли нашей команде в финале в пяти сетах.

«Жиба – не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает, – посоветовал бразильцу в интервью «Р-Спорту» главный тренер россиян на играх в Лондоне Владимир Алекно.

А ведь действительно, в 2002 году в организме Жибы были обнаружены следы запрещенной Всемирным антидопинговым агентством марихуаны. Волейболист был отстранен от игр. Казалось, что его карьере наступил конец. Однако игрок принял решение встать на путь исправления. Вместо того чтобы придумывать какие-то отговорки, Жиба признался в употреблении, но пообещал прекратить курить. Он даже принял участие в акции спортсменов против наркотиков.

Теперь его место – на кухне

Видимо, поняв, что перегнул палку, Жиба тут же принялся брать свои слова обратно. Написанное в сети, конечно, изменять было поздно. Но журналистов он обвинил в перевирании его слов, а российских акул пера – в многочисленных и очень грубых ошибках в переводе его слов.

«Прошу прощения у российских игроков, но прощу прощения от лица тех газет, что совершенно неправильно перевели мои слова. Президент федерации мне позвонил, сказал: «Жиба, знаю, что ты не такой. Это не в твоем характере». Так и есть! Я играл в России, люблю эту страну, у меня тут друзья. Думаете, я бы мог просто так взять и обвинить игроков?» – сказал Жиба в интервью Юлии Яковлевой из «Советского спорта».

Вполне вероятно, что Жиба просто решил привлечь к себе таким образом внимание. Он сейчас – шоумен. Волейболист ведет кулинарное шоу. Вполне возможно, что экс-игрок всеми силами старается увеличить аудиторию своей кухни.

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