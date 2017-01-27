Хозяева футбола. Красно-белая империя Алишера Усманова

В рубрике «Хозяева футбола» мы уже рассказывали и о необычных бизнесменах из Малайзии и о семье Аньелли, но пора обратить внимание и на наши широты.

Широты с футбольной точки зрения, может, и не совсем наши. Люди – наши.

По правде сказать, сегодня главным героем нашей еженедельной рубрики «Хозяева футбола» должен был стать другой человек. Однако небольшая английская неразбериха заставила нас пересмотреть свои планы и написать о российском олигархе Алишере Усманове.

Настоящий мушкетер

Прошлое 63-летнего миллиардера, состояние которого, по оценкам экспертов, составляет порядка 12,5 миллиардов долларов, очень противоречиво. Он занимался фехтованием и даже входил в состав сборной СССР, учился в МГИМО, являлся научным сотрудником Академии наук СССР, старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана, работал генеральным директором Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира.

Однако в 1980 году он был осужден на 8 лет лишения свободы по трем статьям уголовного кодекса СССР. Выйти на свободу Усманов смог лишь в 1986 году «ввиду искреннего раскаяния» и «за примерное поведение». Позже, в 2000 году, уже после развала СССР, суд Узбекистана реабилитировал Усманова, назвав все дело против него сфабрикованным.

Вскоре после освобождения Усманов перебирается в Россию, где открывает свой первый бизнес – цех по производству полиэтиленовых пакетов. Он также начинает организовывать поставки табака. В 1997 году Усманов окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Банковское дело». К тому моменту он уже был заместителем председателя правления МАПО-банка.

По мере того как росло его состояние, разрасталась и империя. Вскоре он стал владельцем заводов, газет, пароходов. Причем все это действительно так. В его холдинги входили и действующие заводы и газеты с телеканалами.

Пришествие в футбол

В 2007 году компания «Red and White Holdibng», наполовину принадлежащая Усманову, приобретает 14,58% акций компании «Arsenal Holdings» – владельца лондонского футбольного клуба «Арсенал». На эти цели Усманов по оценкам потратил порядка 150 миллионов долларов.

Быстро Усманов довел размер своего пакета акций сначала до 21%, а потом увеличил и до 23%. С тех пор скупка акций продолжилась, но продвигалась очень маленькими шажками. Сегодня структуры Усманова владеют пакетом примерно в 30% акций лондонской команды.

В 2007 году «Арсенал» нанял частного детектива, который должен был расследовать прошлое Алишера Усманова в связи с тревожными слухами по поводу уголовного дела и происхождения его состояния. Однако отправившийся на родину олигарха детектив вернулся ни с чем. Ему показалось, что власти Узбекистана всеми силами старались замедлить и запутать расследование.

До сих пор Усманов старается увеличить свою долю в английском клубе. Этому активно мешает другой крупный акционер английского клуба – американский магнат Стэн Кренке.

Второй клуб?

Уже упомянутая неразбериха в Англии началась с того, что в феврале 2016 года бизнесмен Фархад Моошири приобрел 49,9% акций «Эвертона», фактически став новым владельцем клуба. Сделку сначала связали с Алишером Усмановым.

Дело в том, что Фархад Моошири является владельцем 11% акций холдинга USM. Как вы думаете, кто является самым крупным акционером холдинга? Конечно Алишер Усманов, которому принадлежит 48% акций.

По правилам Английской федерации футбола, человеку, владеющему более чем 10% акций одной английской команды, запрещено покупать акции другого клуба. Это может вызвать конфликт интересов.

Тогда российскому бизнесмену удалось откреститься от покупки «Эвертона». Однако в январе этого года разговоры в Англии возобновились с новой силой. Дело в том, что 6 января стало известно о спонсорском контракте, заключенном между холдингом USM и клубом «Эвертон».

Во-первых, англичан удивило, что копания, принадлежащая одному из совладельцев «Арсенала», спонсирует одного из соперников «канониров» в чемпионате Англии. Во-вторых, разговоры вызвал тот факт, что компания, частично принадлежащая владельцу клуба, становится его спонсором. Это может не понравиться УЕФА, помешанной на своих правилах финансового фэйр-плей.

В общем, у англичан есть очень много вопросов к Усманову. Но на все вопросы и он, и подконтрольные ему компании, разводят руками и говорят, что все спонсорские контракты – это просто бизнес и ничего личного.