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Почему «Матч ТВ» не покажет ближайшие контрольные матчи «Спартака»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки "Спартака"
Игроки "Спартака"Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» обратился к руководству «Матч ТВ» с просьбой прокомментировать отсутствие в сетке программ контрольных матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ. При наличии там матчей «Зенита». И получил ответ.

 Вот что сообщил нам Сергей Акулинин, продюсер тематических каналов «ГПМ Матч»:

– Хотим внести ясность по поводу появления в сетке вещания футбольных товарищеских матчей. Контрольные игры не являются частью официальных турниров, поэтому для показа каждого матча нужно договариваться с каждым клубом и организаторами матча отдельно. Это многосторонний и не всегда оперативный процесс.

Мы сначала общаемся с клубом, потом с организаторами, с техническими службами, которые отвечают за телевизионный сигнал и так далее. Ведь иногда бывает даже так, что сама команда предпочитает готовиться в «закрытом» режиме и не заинтересована показывать свои тренировочные игры в прямом эфире. Места проведения товарищеских матчей могут быть разного «уровня пригодности» для телетрансляции, некоторые из игр, например, проходят на тренировочных полях и маленьких стадионах. Наша задача - сделать так, чтобы телезритель увидел качественную трансляцию и был заинтересован смотреть такие игры далее.  

Кроме всего прочего, даты проведения товарищеских матчей не всегда заранее известны. Например, клубом контрольный матч запланирован, а ясность – с кем и в какое время - может появиться за несколько дней до его проведения. Нам нужно учитывать, что данный матч должен быть в первую очередь интересен телезрителям - и потому занесен в программу заранее.

Как правило, когда телепрограмма уходит в печать, не всегда даже клуб знает, с кем и когда предстоит играть.

Хотим выразить признательность многим клубам и организаторам игр за оперативность в информировании и подтверждении дат, технических условий, за готовность идти навстречу в изменени времени начала матчей, чтобы подстроиться под нашу эфирную сетку. В частности, на прошлой неделе мы оперативно получили подтверждение и всю необходимую информацию от ФК «Зенит» и ФК «Локомотив» – их контрольные матчи уже можно увидеть и в телепрограмме, и в эфире.

Наше объективное желание – как можно шире и разнообразнее осветить подготовку наших команд ко второй части сезона. Поэтому со всеми командами также проводим переговоры. Но у некоторых матчей есть нюансы, которые не зависят от нас - и в условиях со стороны клуба, и в техническом оснащении, и в финансово-правовом аспекте.

Ваш вопрос касался показа контрольных матчей ФК «Спартак». Можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только совместно придем к приемлемому для всех решению, сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач – она может меняться очень оперативно.


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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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