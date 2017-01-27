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Три крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждение

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Три крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждение

Продолжаем разговор о финише регулярного чемпионата КХЛ. И перемещаемся на Восток, где главным сюрпризом сезона стал «Куньлунь».

СКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдоте

Вот хоть ты лопни, хоть ты тресни, а чемпион на первом месте! И ничего удивительного в этом нет. Пока ударное звено «Магнитки» во главе с лучшим бомбардиром КХЛ Сергеем Мозякиным на ходу, на Востоке у него серьезных соперников нет.

И отчасти это даже предопределяет победу уральцев в первых трех раундах плей-офф. Но сами они в этом, конечно, даже себе никогда не признаются. Боком может выйти такая самоуверенность, да и соперников дополнительно мотивировать.

Интересно, что определились и следующие за «Металлургом» команды. «Ак Барс» может стать вторым на Востоке по набранным очкам. Но в таблице «Авангард» не обойдет – у омичей первое место в своем дивизионе и потому гарантированное второе в конференции.

А вот «Трактор» удивил в этом сезоне очень приятно. Я бы в первую очередь поздравил руководство челябинского клуба – за то, что не занервничали после прошлого сезона, оставили у руля команды Анвара Гатиятулина. И вот вам результат спокойной работы уверенного в своем будущем тренера. Не звездная и даже по нынешним российским меркам скромная команда очень ровно прошла по регулярному чемпионату. И сейчас уже чуть ли не обеспечила себе почетное четвертое место на Востоке, позволяющее начать поход за Кубком Гагарина в родном городе.

Вот ниже очень интересно!

Там все наоборот. Четыре команды находятся примерно в одной и той же очковой зоне. И, наверное, не раз еще будут меняться местами до самого финиша регулярки.

Самый нестабильный и непредсказуемый клуб из этого квартета, как ни странно, «Салават Юлаев». В распоряжении Игоря Захаркина великолепное ударное звено с Кириллом Капризовым на острие. Но при этом людей, чтобы собрать полноценный состав, из-за травм катастрофически не хватает! Да и оборона в целом, мягко говоря, внушает большие опасения. Помочь атаке защитники готовы. А вот выполнять свои прямые обязанности… С этим гораздо хуже.

Не сомневаюсь, что в зоне плей-офф уфимцы останутся. Ну а на то, чтобы подготовиться к кубковому раунду – февральская пауза им в помощь.

Сегодня, кстати, «юлаевцам» уже пришлось уступить пятую строчку «Барысу». И это еще одна тренерская победа. Эдуард Занковец смог поднять казахстанцев на привычное высокое место после неудачного прошлого сезона.

А вот «Адмиралу» специалисты еще недавно прочили более высокое место. Сейчас же «морякам» дай бог остаться на восьмой позиции. Уж очень тяжелый у них календарь – шесть последних матчей в «регулярке» дальневосточники проведут в гостях. Это непростое испытание для любой команды.

Но самый главный сюрприз на Востоке, конечно, «Куньлунь». Очень трудная задача была поставлена перед главным тренером команды Владимиром Юрзиновым и спортивным директором китайского клуба Владимиром Кречиным. И уже можно констатировать – российские специалисты справились с ней блестяще.

Пекинский клуб с ходу прорвался в плей-офф. За спиной у него остались такие известные команды, как «Сибирь», «Автомобилист», «Нефтехимик»… И это первое китайское предупреждение! Но будут и другие.

А ведь формировать новичка КХЛ начали только в июле, когда все команды уже приступили к тренировкам.

Конечно, тон в «Куньлуне» задают легионеры из Европы. Но я бы и тут напомнил, что в китайский клуб приглашали уже тех, кто не нашел работу ранее в других клубах КХЛ. Перекупать кого-то денег не было.

В общем независимо от того, как команда Владимира Юрзинова выступит в плей-офф, она тянет на негласную премию «Прорыв года». Отличная работа!

Ну и еще стоит упомянуть группу из трех команд, которые продолжают борьбу за плей-офф, находясь за пределами «восьмерки».

Шансы, что кто-то из них прорвется выше невелики. Но отработать их придется до конца.

Странно видеть в этой компании «Сибирь», которую мы привыкли в последние годы считать одним из лидеров Востока. Но похоже, что светлая полоса в Новосибирске подходит к концу. Грядут большие перемены. А вместе с ними – неизвестность.

Хотя на самом деле календарь на остаток чемпионата у новосибирцев как раз такой, что все возможно. Точнее, все в их руках! Почти половину поединков они проведут с прямыми конкурентами в борьбе за место в восьмерке – «Автомобилистом», «Куньлунем», «Адмиралом»… Да и остальные соперники «Сибири», как говорится, по зубам.

Еще два клуба, на мой взгляд, сами виноваты в том, что немного не дотянули до плей-офф.

В «Нефтехимике» уволили за год трех тренеров – Крикунова, Попихина и Соловьева. Последнему дали поработать с командой всего месяц! Ну и зачем, спрашивается, приглашали? Если бы команда этот месяц провела под руководством Андрея Назарова, возможно, сейчас была бы по другую сторону границы.

Такая же ситуация и в «Автомобилисте». Осенью Андрей Разин чуть ли не открыто говорил на пресс-конференциях, что его собираются уволить. Но тяжелая ситуация в команде тянулась и тянулась. И вот сейчас новый наставник Владимир Крикунов вроде бы привел уральцев в норму. Вон как они уверенно разобрались в четверг с «Йокеритом»! Но времени на погоню за восьмым место уже осталось совсем мало…

Попробую и тут спрогнозировать расстановку лучших команд по итогам «регулярки».

1. «Металлург» Мг

2. «Авангард»

3. «Ак Барс»

4. «Трактор»

5. «Барыс»

6. «Салават Юлаев»

7. «Куньлунь»

8, 9*. «Сибирь»

8, 9. «Адмирал»

10. «Автомобилист»

11. «Нефтехимик»

* - Думаю, выше в итоге окажется команда, которая победит 2 февраля в очной ставке между «Сибирью» и «Адмиралом».

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