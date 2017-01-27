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Грабитель Овечкин забил супергол в день рождения брата. Как это было (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Грабитель Овечкин забил супергол в день рождения брата. Как это было (видео)

А еще Александр Овечкин забросил свою 548-ю шайбу, взойдя на 28-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен.

Как ты начнешь матч, так он и сложится.

А эта игра в Ньюарке, между «Нью-Джерси» и «Вашингтоном», началась с отличного гола Александра Овечкина. В этом эпизоде он сыграл как настоящий грабитель, отобрав шайбу у зазевавшегося защитника Кайла Куинси (вообще непонятно, что он хотел сделать в той ситуации). Ови выскочил на вратаря Кита Кинкейда, сделал размашистый финт и забил красивый гол, подняв шайбу под перекладину.

Это было здорово.

Когда забивает Овечкин, на нас всякий раз обрушивается тонна статистики. Вот и сейчас сообщим, что Александр Великий забил свой 548-й гол за карьеру в НХЛ. Он взошел на 28-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, догнав Мишеля Гуле. Еще одна шайба, и Овечкин сравняется с Роном Фрэнсисом (549), а следующая цель – Джонни Бьюсик (556). Ну и не забудем о Ги Лефлере (560), тоже очень крутой ориентир.

Если говорить о гонке снайперов этого сезона, то там Овечкин идет четвертым (23), прилично отставая от Сидни Кросби (28). Но развязка в борьбе за «Морис Ришар Трофи» нас ждет уже после «Матча звезд», куда Ови вылетает незамедлительно.

И еще. Сразу после матча Саша поздравил своего брата Михал Михалыча:

«Сегодня день рождения у моего брата! Пождравляю, люблю тебя…»

Вот прям так, через «ж», и написано.

Что было дальше в этом матче?

«Вашингтон» вел 3:1, но «Нью-Джерси» отчаянно сопротивлялся. Пока за дело не взялся Евгений Кузнецов.

Эта атака в большинстве началась как раз с Овечкина. А когда Кузя получил пас, то он забил очень красивый гол, элегантно отправив шайбу в ворота «дьяволов».

Кузнецов сделал дубль за две минуты до конца матча, когда хозяева по счете 2:4 зачем-то сняли вратаря. Чего они хотели добиться? Теперь Евгений выступил в роли грабителя, отобрал шайбу и как на массовом катании на ВДНХ объехал всех, забив еще один классный гол.

Итак, «Вашингтон» уходит на звездный перерыв, занимая первое место в таблице НХЛ.

Как вы помните, в Лос-Анджелес на «Матч звезд» кроме Овечкина также полетят Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский, Никита Кучеров. Был и Евгений Малкин, но он снялся из-за травмы.

Матч

Нью-Джерси - Вашингтон - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы:

Овечкин 6:14 (0:1). Бураковски 18:28 (0:2 - бол.). Ноэсен (Йозефсон, Заха), 23:19 (1:2). Эллер (Орлов, Бураковски), 28:29 (1:3). Кузнецов (Овечкин, Орлов), 30:19 (1:4 - бол.). Хенрик (Каммаллери, Паренто), 38:16 (2:4 - бол.). Кузнецов 58:07 (2:5 - п.в.).

Место и дата

27 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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