Как правильно разогревать мышцы: урок от одного из лучших теннисистов
Источник: Reuters
Чтобы не остыть, перед решающим сетом полуфинала Australian Open Стэн Вавринка провел тренировку прямо на центральном корте.
Швейцарец ждал, пока его соперник Роджер Федерер вернется на корт, больше шести минут: ненадолго отлучился сам, потом укутался в полотенца.
Скриншот эфира телеканала «Евроспорт»
На седьмой минуте он не выдержал: принял вот такой упор.
Скриншот эфира телеканала «Евроспорт»
И сделал несколько повторов упражнения, на обе ноги:
Скриншот эфира телеканала «Евроспорт»
А за ними наклоны вперед со скрещиванием ног.
Скриншот эфира телеканала «Евроспорт»
Выиграть матч у Вавринки в итоге не получилось, в финал Australian Open вышел Федерер. Возможно, во время медицинского тайм-аута за пределами корта он делал еще более полезные упражнения.
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