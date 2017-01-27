«Самюэль Это`О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак» и Черчесов

Красно-белые продолжают работать в двухразовом режиме: утром – тренажерный зал и пляж (не для отдыха), вечером – футбольное поле и тактика. Нагрузки остаются приличными. Так что не пугайтесь, если в завтрашнем контрольном матче не увидите свежести и легкости в движении игроков. На первом сборе это исключено.





Главный тренер сборной России Станислав Черчесов наблюдает за тренировками «Спартака», его бывшей, к слову, команды – и как игрока, и как главного тренера. Осенью в сборной было много представителей красно-белых, и интерес Черчесова понятен. Хотя днем ранее, напомним, он побывал в лагере «Краснодара». А скоро отправится в Испанию, где гостит почти вся премьер-лига.





«Зенит» и новички

Сегодня питерцы приступят к работе на втором сборе в Испании. И сегодня же проведут очередной контрольный матч – с норвежской «Волеренгой». «Матч ТВ», 20.25. А пока ждете, посмотрите интервью Молло.





Вчера появилась информация о переходе в «Зенит» защитника «Челси» Ивановича. Сообщается, что все уже решено. Если так, то серб станет шестым новобранцев команды в зимнее трансферное окно. На первом сборе участие в спаррингах приняли три десятка футболистов. Интересно, сколько будет на втором.

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ЦСКА и второй сбор

Армейцы прибыли в Испанию раньше «Зенита». Накануне прошла первая тренировка: игровые упражнения и занятия в тренажерном зале. В рамках второго сбора ЦСКА должен сыграть несколько матчей, правда, о соперниках пока ничего не известно. Ожидается, что на поле появятся те, кто по разным причинам на первом сборе занимался индивидуально или вообще выпал из тренировочного процесса: Дзагоев, Акинфеев и другие.





«Локомотив» и Прудников

В четверг железнодорожники провели одну тренировку в Марбелье. Второй сбор стартовал. Впечатляет заявка игроков – Юрий Семин пригласил 32 футболиста. Берут пример с «Зенита».

На самом деле в списке игроков очень много молодежи. И есть несколько футболистов на просмотре. Амир Натхо и Александр Коре работали с командой на первом сборе, и если первый ничем не запомнился, то второй забил два мяча. А еще на сбор прибыл Прудников. Тот самый. Александр расторг контракт с «Оренбургом» и уже удостоился лестных слов от Семина: «Это хороший русский нападающий». Никто и не спорит.





«Краснодар» и «Амкар»

«Быки» завершили первый сбор и получили три дня выходных. Второй сбор – и вновь в Испании – стартует 29 января. Очень плотный календарь – пять контрольных матчей, самый интересный из которых с «Рубином».

Вчера «Амкар», как модно выражаться, взорвал интернет. Каждый, зашедший на официальный сайт клуба, рисковал потерять дар речи. Первая новость – «Самюэль Это`О сегодня присоединился к «Амкару». Переходишь по ссылке, а там продолжение «… на обеде в одном из ресторанов в Анталье». Но кто ж новости-то читает?! Только заголовки! Поэтому эффект разорвавшейся бомбы вполне объясним. Сообщается, что Это`О пожелал пермякам удачи и выразил надежду, что скоро встретится с «Амкаром» вновь, но уже на футбольном поле.





В четверг состоялось два контрольных матча. «Рубин» обыграл болгарский ЦСКА (4:2) и завершил первый сбор. А «Терек» сыграл вничью с румынским клубом «Стяуа» (1:1). И тоже завершил первый сбор.

Ближайшие матчи

27.01. «Зенит» – «Волеренга», Норвегия

28.01. «Амкар» – «Вардар», Македония

28.01. «Ростов» – «Аустрия», Австрия

28.01. «Зенит» – «Легия», Польша

28.01. «Урал» – «Погонь», Польша

28.01. «Урал» – «Арис», Греция

28.01. «Спартак» – «Жилина», Словакия

29.01. «Локомотив» – «Осиек», Хорватия

29.01. «Крылья Советов» – «Шпорт», Словакия

29.01. «Томь» – «Динамо»