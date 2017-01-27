Тотал меньше. Команды три раза специально не забили «странные пенальти» (видео)

Источник: ФК "Погонь"

Польская «Погонь» и румынская «Астра» нашли способ борьбы со странным судейством.

В нынешнем межсезонье происходит что-то очень непонятное: на зарубежных сборах команды сталкиваются с тем, что не могут найти квалифицированных судей. Или честных?

«Уфе» в матче против ЧФР поставили невнятный пенальти на третьей добавленной минуте к первому тайму, а на поле разбираться выбежал даже Сергей Семак. Подробнее – тут.

Гаджи Гаджиев и вовсе хотел увести свою команду с поля после необъяснимых действий арбитра в первом тайме матча против румынского «Ботошани», где судья дал сопернику право даже на два пенальти. Второй, который был забит на 51-й минуте первого тайма, еще и попросил перебить. Подробнее – тут.

«Уфа» после того матча больше судей с Кипра не назначала. Скорее всего, их примеру последуют польская «Погонь» и румынская «Астра».

В товарищеском матче между этими командами сначала боковой арбитр придумал офсайд, которого не было даже близко (на видео с 0:20 - Прим.ред.), а потом уже главный назначил два пенальти: сначала в ворота «Погони» (на видео с 1:14 - Прим.ред), а потом и «Астры» (на видео с 1:57 - Прим.ред).

Футболисты «Астры» решили намеренно не забивать одиннадцатиметровый, поэтому игрок румынской команды просто катнул мяч в руки вратарю, но судья заставил перебить удар. После этого румыны пробили мимо ворот. Эту же процедуру проделал игрок «Погони», когда странный пенальти был назначен уже в ворота «Астры».

В первом тайме команды так и не забили, зато сделали это сразу четыре раза во втором – 3:1, победа поляков.

Многие уже в открытую обвиняют судей на сборах в том, что они ставят на матчи, которые обслуживают. Доказать это очень сложно, но фактов, указывающих на это, становится все больше и больше.