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Свадьбы наперегонки. Роналду женится вслед за Месси

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с сыном
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с сыномИсточник: Reuters

Они что? Сговорились? «Золотой мяч» получают только они последние восемь лет, все рекорды по числу голов бьют исключительно эти двое. Но они и в личной жизни они идут ноздря в ноздрю (разве что Месси себя геем никогда не называл, в отличие от Роналду).

Не успел Лионель Месси сообщить, что нынешним летом женится (сообщил вчера – и «Советский спорт» сразу же об этом красочно рассказал), так сразу же не остался в стороне и Роналду.

Издание «Correio da Manha» утверждает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду летом 2018 года запланировал свадьбу. Избранницей португальца станет модель Джорджина Родригес, с которой футболист встречается с декабря минувшего года. Как известно, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес.

Из всех прежних девушек Роналду больше всего говорили о нашей соотечественнице Ирине Шейк (настоящая фамилия – Шайхлисламова). Да и были они вместе (по сравнению с другими возлюбленными португальца) довольно продолжительное время – пять лет. За несколько лет девушка прошла гигантский путь – от победы в челябинском конкурсе красоты до обложек и множества рекламных контрактов. С Роналду Шейк познакомилась в 2010 году на съемках для Armani, после чего все и завертелось. Но два года назад отношения их испортились: девушка не приехала на день рождения мамы Роналду. Вскоре Шейк не оказалось и на церемонии вручения «Золотого мяча». А потом девушка и вовсе повела себя некрасиво, смешав Роналду в прессе… ну, сами придумайте, с чем именно.

«Мой идеальный мужчина должен быть верным и честным, быть джентльменом, знающим, как нужно вести себя с женщинами. Я не верю в людей, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными, поскольку они мальчики, а не мужчины. Я полагала, что нашла идеального мужчину, но всё оказалось совсем не так. Думаю, любой женщине будет неприятно, когда рядом с ней не тот мужчина. Так вот, мне было неприятно и небезопасно», – злословила Шейк в интервью испанскому изданию «Hola».

Роналду недолго горевал. Практически моментально он стал предавать огласке совместные фото с 26-летней Луссией Виллалон. Что за девушка! Два высших образования – юриспруденция и журналистика. Лусия брала интервью у Роналду – она является ведущей клубного телеканала «Реала». Ну и закрутилось-завертелось.

Были потом и другие – например, украинская модель Яра Хмидан (любит все-таки португалец девушек с постсоветского пространства, надо признать), но Джорджина Родригес, наверное, оказалась в нужное время в нужном месте. Узнав, что Месси опять хочет обскакать конкурента в борьбе за все мировые футбольные награды, Роналду подумал-подумал да и тоже объявил о свадьбе. Только вот случится она летом будущего, а не нынешнего (как у Месси) года.

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