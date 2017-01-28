Беличик или Брэйди? Навстречу Супербоулу

Том Брэйди Источник: Reuters

«Советский спорт», подробно освещающий приближение Супербоула, рассказал подробно и об «Атланте Фэлконз», и начал рассказ о фаворитах предстоящего финала – команде «Нью-Инглэнд Пэтриотс».

Продолжим тему вот с какой стороны. Быстрота реакции важна и для квотербека, но данная позиция – это, прежде всего, голова, которая работает в режиме автомата, откликаясь на мельчайшие изменения в игре. Доли секунды, которые дает футбол на принятие решений, поиск опций, целей, в которые нужно бросать – все это, безусловно, работа квотербека. Кстати, главная задача игрока на этой позиции – делать лучше своих партнеров, и Брэйди прекрасно с этим справляется. Что вы скажете о финале конференции, где прекрасно сыграл доселе никому не известный Крис Хоган. Это парень, который в студенческие годы три первых сезона играл… в лакросс, и только сменив колледж, всего один сезон поиграл в футбол. Причем колледж был не самого высокого пошиба. И вот Хоган, после передач Брэйди ловит девять раз, набирает 180 (!) ярдов и все это превращается в два тачдауна Хогана на приеме.

Беличик важнее Брэйди

Впрочем, Хогану эти тачдауны вполне мог выдать и, скажем, Джимми Гаропполо. Забыли? Это второй квотербек команды. Чтобы понять, почему Беличик важнее всех в этом клубе, снова освежим в памяти дисквалификацию Брэйди. Ведь Гаропполо проводил первые два матча в качестве стартового квотербека. Парень из посредственного колледжа вдруг был задрафтован «Патриотами» пару сезонов назад. И вот когда Брэйди был отлучен даже от общения с игроками и тренерским штабом «Патриотов» (таковы условия дисквалификации), Гаропполо прекрасно отработал, выходя с первых минут матча. Однако он получил травму и на третий матч вышел Джакоби Бриссетт, которого задрафтовали только в преддверии этого сезона. Брисетт и пасовать толком-то не умеет, но даже с ним «Патриоты» смогли победить.

А если вспоминать, что основной игрок приема, тайтэнд Роб Гронковски смог из-за травм сыграть всего лишь восемь матчей, из которых только шесть он начал в стартовом составе. В плей-офф команде приходилось играть без Гронковски. Вот так появился Хоган, как основной принимающий, который выполнил свою задачу сторицей.

После этого сезона вполне можно говорить, что Беличик на сегодняшний день один из… Или нет, он – лучший тренер этого сезона. Практически на каждый из вызовов, которыми был полон для него этот чемпионат, Биличек находил ответ. Более того, я уверен, что будь у Брэйди дисквалификация на большее количество времени, Биличек придумал бы что-нибудь и в этом случае.

Что ни говори, но американский футбол это в большей степени тренерская игра. Игра тренерских штабов, которые вырабатывают стратегию перед матчем. Что-то меняют в тактике по ходу игры. Это характерно, как для защиты, так и для нападения. Под руководством Биличека, «Нью-Ингленд» имеет, наверное, самый мобильный и готовый к изменениям игровых ситуаций состав. Два матча, которые «Патриоты» проводили в плей-офф, ознаменовались крупными победами команды из Массачусетса. И все это потому, что Биличек смог найти необходимые ходы в процессе матча, даже отклоняясь от стратегической линии, а соперник перестроиться так и не удосужился.

Билл Беличик Источник: Reuters

Фавориты

Конечно, «Пэтриотс» – фаворит Супербоула. Как только завершились финалы конференций, букмекеры начали давать победу «Нью-Инглэнда» за (-3) очка. Однако если подходить к матчу не только с игровой точки зрения, можно болеть за «Патриотов» по одной простой причине. Эта команда не пользуется любовью у руководства лиги. Дисквалификацию для Брэйди в течении двух лет пробивал и пробил комиссионер Роджер Гуделл. Мне просто интересно увидеть лицо Гуделла, который будет вручать Брэйди, например, награду MVP этого матча. Да, «Нью-Инглэнд» есть за что не любить. Вспомним скандалы со шпионажем во время матчей, вспомним и причину дисквалификации Брэйди, которого наказали за спущенные мячи. И Биличека и Брэйди ненавистники называют «тандем списывальщиков», поскольку в данном кругу считается, что «Патриоты» выигрывают за счет чужого ума.

Однако, как бы ни называли команду из Новой Англии, нужно отдать должное великому тандему тренера и квотербека. Я не делаю выводов относительно того, кто же все-таки важнее в системе «Патриотов». Из того, что представлено выше, вы сами вполне сможете сделать этот вывод для себя. Однако интересно другое. Нам с вами несказанно повезло, ибо на наших глазах происходил процесс становления, а сейчас мы видим процесс легитимации величайшего в истории тандема тренера и квотербека.

Супербоул все ближе! До 5 февраля (в Москве будет уже 6-е) остается неделя с небольшим!