Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спорта

Чемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в остальных видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?

САННЫЙ СПОРТ

Что: Чемпионат мира

Где: Иглс (Австрия)

На кого рассчитывать: На всю нашу мужскую сборную в полном составе. Роман Репилов и Семен Павличенко лидируют в общем зачете Кубка мира, одержали по две победы на этапах, плюс Павличенко в начале года взял второе в своей карьере золото чемпионата Европы. Есть еще и Степан Федоров, также бывший в призах (в Винтерберге) и идущий 6-м в абсолюте. В Иглс россияне прибыли фаворитами, так что цель у наших лидеров одна – только победа. Да и Татьяна Иванова явно набрала форму, взяв золото (спринт) и серебро на последнем этапе Кубка в Сигулде. Там же первую бронзу на взрослом уровне выиграла Виктория Демченко. План нашей Федерации – по словам президента Наталии Гарт – три медали (у мужчин, женщин и в эстафете). Причем есть шанс - и вполне хороший! - что его можно перевыполнить.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что: Этап Кубка мира

Где: Фалун (Швеция)

На кого рассчитывать: В прошлом году в Фалуне мужская сборная России собрала отличный урожай наград, выиграв все три гонки – Никита Крюков стал лучшим в спринте (классикой), Максим Вылегжанин – в гонке на 10 км (Александр Бессмертных здесь же был вторым), а Сергей Устюгов – в масс-старте на 15 км. Превзойти или хотя бы повторить этот результат теперь не выйдет – программа этапа слегка сокращена. Остался только спринт (на этот раз – свободным стилем) и масс-старт (теперь – на 30 км и классикой). Плюс нет в команде Вылегжанина, временно отстраненного от соревнований. Тем не менее, будем рассчитывать, что россияне выжмут максимум из ситуации. Крюков постепенно набирает форму после травмы спины (правда, классикой он бегает лучше, чем коньком), Устюгов должен был отдохнуть после пропуска предыдущего этапа в Ульрисехамне. Плюс Сергею надо сокращать отрыв от Мартина Сундбю в общем зачете Кубка мира. Ну и держим в уме, что две недели назад в Тоблахе наша женская сборная в спринте взяла два золота – может, Наталья Матвеева сумеет принести еще одно?

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что: Этап Кубка мира

Где: Кеингзее (Германия)

На кого рассчитывать: Именно в Кенигзее пройдет отобранный у Сочи чемпионат мир-2017, так что предстоящий этап – своеобразная репетиция главного старта года. У скелетонистов за медали вновь будут бороться Александр Третьяков и Никита Трегубов, который неделю назад впервые попал в призы на Кубке мира (стал третьим в Сенкт-Морице). Александр там остался 4-м, что для него равнозначно поражению – по ходу сезона он регулярно оказывался в тройке. Не стоит сомневаться, что на этот раз олимпийский чемпион сделает все, дабы исправить ситуацию. Хотя дать бой набравшему хороший ход Мартинсу Дукурсу, выигравшему последние два старта и возглавившему общий зачет, конечно, будет непросто. У девушек ситуация куда печальнее – Юлия Канакина и Мария Орлова лишь раз по ходу сезона попадали в топ-10, Елена Никитина (бронзовый призер Сочи) не была даже в числе 15-ти лучших… Вряд ли в Кенигзее случится какой-то прорыв.

У бобслеистов ситуация иная. Александр Касьянов удерживает лидерство в общем зачете четверок, но последний раз он попадал в призы еще в начале января (два серебра в Альтенберге). Неделю назад в Швейцарии лидер нашей команды остался 8-м в четверках и 9-м – в двойках. Кризис? Спад? Просто неудачный уик-энд? Старт в Кенигзее покажет, готов ли Касьянов вернуться в борьбу за победы.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что: Этап Кубка мира

Где: Берлин (Германия)

Руслан Мурашов Источник: Reuters

На кого рассчитывать: Предыдущий этап Кубка мира прошел почти два месяца назад – 9-11 декабря в Херенвене. Там же последний раз видели на льду Павла Кулижникова. Травма и проблемы со здоровьем вывели лучшего спринтера последних лет из строя – он пропустил чемпионаты России и Европы, не поехал в Берлин и пропустит оба первенства планеты (на отдельных дистанциях и в спринтерском многоборье). Впрочем, не Павлом одним жива наша команда. Денис Юсков – по-прежнему лучший в мире на любимой «полуторке», Руслан Мурашов уже давал бой Кулижникову на 500 и 1000 м, а серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина на том же ЧЕ в начале января дважды взяла малое золото на «пятисотке» и стала 3-й по сумме многоборья в спринте. В общем, у нас есть кому бороться в Берлине за награды и без Кулижникова.

СНОУБОРД

Что: Этап Кубка мира

Где: Рогла (Словения)

На кого рассчитывать: Андрей Соболев лидирует в общем зачете слаломных дисциплин, но именно слалом-гигант (только этот вид будет представлен в программе словенского этапа) ему дается хуже, чем обычный. Недавний чемпионат России Соболев проиграл – золото в Казани досталось Станиславу Деткову. За ним стоит последить отдельно. Плюс Алена Заварзина, подтвердив статус лучшей сноубордистки страны, попробует завоевать в Рогле свою медаль Кубка мира в сезоне. Пока в ее активе всего одна бронза, добытая на старте сезона в итальянской Карецце.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ

Что: Этап Кубка мира

Где: Виллинген (Германия) – мужчины, Раснов (Румыния) – женщины

На кого рассчитывать: На Ирину Аввакумову. Вообще, меньше недели на перелет из Японии и подготовку к старту в Румынии – наверное, мало, чтобы быть в оптимальной форме. С другой стороны – все соперницы находятся в равных условиях. На счету Аввакумовой в текущем сезоне – уже три награды Кубка мира, включая бронзу, добытую недавно в Дзао. В общем зачете Ирина держится на 4-й строчке и явно хочет поняться выше. Для этого надо стабильно залетать в призы. Посмотрим, что получится у нее в Раснове.