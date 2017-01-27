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«Это просто фантастика!» Вся правда о том, как Нестерова обменяли в «Монреаль»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Нестеров
Никита НестеровИсточник: Associated Press

Минувшей ночью защитник Никита Нестеров был обменян из «Тампы» в «Канадиенс». Рассказываем, как это было.

История началась, можно сказать, 4 января 2017 года. А если точнее, то еще раньше.

В заметке от этой даты я изложил, что происходило с Никитой Нестеровым.

В двух словах, игрок хороший, перспективный. Но места в «Тампе» ему пока нет, а держать хоккеиста на лавке нет смысла.

«Несколько недель назад я встречался в Тампе с генеральным менеджером клуба Стивом Айзерманом, - рассказывает агент защитника Дэн Мильштейн. – Он пообещал, что если Никита не будет играть постоянно, то он отнесется к нему по-человечески и обменяет.

И вот вчера я летел в самолете в Лос-Анджелес, где пройдет «Матч звезд».. Должен был там встретиться с Павлом Дацюком. И вот во время полета мне позвонил Айзерман. Трубку снять не мог, но пришло сообщение о том, что Нестерова обменяли в «Монреаль»…»

«Тампа» взамен получила 23-летнего защитника Джонатана Расина (сейчас выступает в АХЛ) и право выбора в шестом раунде драфта-2017.

«Никита узнал об обмене перед самым началом матча в Майами, против «Флориды», - продолжает Мильштейн. – Конечно, он не принял участия в игре. Генеральный менеджер «Монреаля» сказал, что вел Нестерова два месяца и теперь доволен, что получил этого защитника».

Вот так «Монреаль» стал самым русским клубом лиги. В атаке там играет Александр Радулов, иногда поднимают Никиту Щербака. А в защите сразу четверо наших! Это просто фантастика!

Андрей Марков, Алексей Емелин, Никита Нестеров, на подходе Михаил Сергачев, который должен быть в основе в следующем году. Правда, не факт, что останется ветеран Марков. Сейчас он травмирован, а после этого сезона контракт ($4,25 млн) подходит к концу. Но даже трое наших защитников – это сильно.

«Нестерова видят в третьей паре «Монреаля» с перспективой дорасти до топ-4, - говорит Мильштейн. – Никита на седьмом небе от счастья, когда случился обмен. Сейчас он не присоединится к команде, потому что в лиге объявлен перерыв. Но прилетит в воскресенье и уже во вторник будет играть дома против «Баффало».

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