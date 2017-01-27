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«Луису Адриано в «Спартаке» будет тяжело». Психолог о новичках красно-белых

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: ФК «Спартак»

То, как игрок вольется в команду, зависит не только от его мастерства, но и от психологии. Не зря многие клубы обзавелись штатными психологами. Этой зимой наиболее активным на трансферном рынке был «Спартак». Вот «Советский спорт» и решил поинтересоваться мнением специалиста в области спортивной психологии, как звезда Луис Адриано, возвращенец Александр Самедов, молодой Александр Селихов и горячий Георгий Джикия смогут влиться в коллектив.

На вопросы нашего журналиста Степана Чаушьяна ответил Валерий Соколюк – психолог-конфликтолог, специалист в области спортивной психологии.

«Луис Адриано может недооценить чемпионат России»

- Трансфер Адриано в «Спартак» интересен мне не только как любителю спорта, но и с профессиональной точки зрения. Мне очень интересно, как «Спартак» и Массимо Каррера будут работать с психологической точки зрения с этим футболистом.

- Ему будет тяжело?
- Конечно! И это нормально. Любой человек, приходя в новый коллектив, должен найти свое место. А от Адриано будут ждать лидерства, он должен стать главной ударной силой, от него будет зависеть результат. Плюс он впервые в жизни оказался в такой ситуации. Интересно проверить этого парня на самообладание. 

- Почему впервые? Он переходил в «Шахтер», а потом в «Милан»…
- Стоп… Приходя в «Шахтер», он доказывал, что достоин играть на серьезном европейском уровне. Потом «Милан», там ему тоже надо было доказывать, что он способен играть в таком сильном чемпионате, как Серия А. А в «Спартак» он приходит в новой роли, в роли звезды. Быть амбициозным и перспективным проще, чем неприкасаемым лидером. Возможно, эта роль ему подходит больше, поэтому мне интересно за ним наблюдать.

- Что надо сделать «Спартаку», чтобы игрок с такой огромной зарплатой тут «не скучал»?
- Я работаю с несколькими баскетбольными клубами и в том числе разрабатываю специальные программы для новичков. Тут к каждому подход индивидуальный. Уверен, что у красно-белых моральной подготовки игроков уделяют должное внимание. Судя по тому, как они выходили на поле в последнем матче с «Рубином» у них в этом вопросе все в порядке. Может, и сам Каррера интуитивно правильно подводит ребят к матчам, каждый хороший тренер, немного психолог.

- Ваш прогноз по Адриано. Заиграет?
- Я могу судить о том, что вижу из отрывков в интернете. По ним заметил, что он веселый парень, но не очень общительный. Такие парни открываются и доверят только самым близким людям. Много будет зависеть от Фернандо. Не удивляйтесь, но именно Фернандо, по моему мнению, является неформальным лидером в команде, среди легионеров точно. И вот как они будут себя настраивать к матчам, вот над этим надо работать. Есть опасение, что Адриано недооценит наш чемпионат. На Украине «Шахтеру» надо было сыграть всего несколько серьезных матчей в чемпионате, а в России больше сопротивления даже от аутсайдеров. У нас вообще очень плотный и ровный чемпионат, вот это Фернандо и Каррера должны до Адриано донести. На «чистых» мячах тут много голов не назабиваешь.

- Это опасения, а прогнозы?
- В 13 последних матчах чемпионата он забьет 4 гола (смеется). Это минимум. А если серьезно – тренерам предстоит непростая работа по адаптации этого нападающего. Но если у них получится его «завести» это будет топ. 

«Самедов – очень непростой человек»

- Давайте перейдем к другим новичкам. Селихову будет точно непросто быть первым номером…
- А с чего вы решили, что он будет первым номером? Я уверен, что Каррера не бросит парня сразу в бой. Даст ему время оглядеться, плюс Ребров выступал уверенно. Думаю, первый матч «Спартак» начнет с Ребровым. Это будет правильно с точки зрения мотивации и психологии. Вратари очень сложные по своей натуре люди, с ними надо как с детьми работать. Тут, кстати, у тренерского штаба будет тяжелая ситуация…

- А Самедов? Ему как входить в новый коллектив?
- Уверен на 100%, что Каррера попросит Глушакова, капитана, помогать Самедову первое время. Мне со стороны кажется, что Самедов – очень непростой человек. Он профессионал и много требует не только от себя, но и от партнеров. Плюс не любит проигрывать, а значит на тренировках будет биться до конца. А вот мнение болельщиков он быстро поменяет, люди с таким характером всегда показывают высокие результаты под сильным давлением. Ему эта шумиха вокруг трансфера будет не нравиться, но играть он будет от этого только лучше.

- А Джикия – горячий парень? 
- По нему мне сложно что-то говорить. Просто мало видел с ним интервью, а игру как защитника должны оценивать профессионалы. Видно, что не признает авторитетов, молодым игрокам это свойственно…

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