«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)

Футболисты «Зенита» поздравили Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и других жителей Китая с годом петуха. А может, просто учат язык для переезда.



Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни с улыбками на лицах желают китайцам хорошего года петуха, который наступает 28 января.

Кстати, перед сезоном Кокорин заверил, что пока что в Китае играть не хочет.

А Доменико Кришито после того, как главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро в инстаграме поприветствовал Акселя Витселя, в комментариях спросил, не нужен ли китайскому клубу защитник.

Данни про Китай ничего не говорил, но его контракт с «Зенитом» заканчивается совсем скоро, надо думать о продолжении карьеры.

Странно, что в ролике участия не принял Артем Дзюба, на которого претендуют сразу два китайских клуба.