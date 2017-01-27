«Зенит» получит Ивановича бесплатно, Траоре уйдет из ЦСКА?

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ИВАНОВИЧ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ПЕРЕЙДЕТ В «ЗЕНИТ»

Английское издание Daily Mail утверждает, что защитник Бранислав Иванович получил разрешение от лондонского клуба на переговоры с «Зенитом». Ожидается, что сделка о переходе 32-летнего серба будет оформлена до конца недели. Питерцам футболист достанется бесплатно.

Напомним, что по слухам, Иванович будет получать с «Зените» около 5 миллионов евро в год.

ТРАОРЕ ПОКИНЕТ ЦСКА?

Нападающий Ласина Траоре может покинуть ЦСКА в ближайшее время. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik. В аренде форварда заинтересован «Бешикташ».

Напомним, что права на Траоре принадлежат «Монако». В российском клубе футболист выступает на правах аренды.

НОБОА ЗАМЕНИТ МАУРИСИО?

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа все еще может стать игроком «Зенита». По информации ТАСС, это случится с большой долей вероятности, если в «Халл Сити» из питерского клуба перейдет Маурисио.

«Ростов» готов отпустить эквадорца. Рассматривается вариант его обмена на Павла Могилевца с доплатой.

ЭБЕСИЛИО СТАЛ ИГРОКОМ АПОЭЛА

Бывший полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛ, сообщает пресс-служба кипрского клуба.

По информации источника, 25-летний футболист подписал контракт с новой командой до 2019 года. Эбесилио будет выступать за АПОЭЛ под шестым номером.

Напомним, что футболист покинул «Анжи» из-за финансовых проблем клуба из Дагестана.

«ЛОКОМОТИВ» ПРОСМАТРИВАЕТ ПРУДНИКОВА

На второй сбор «Локомотива» отправился нападающий Александр Прудников, который на днях расторг контракт с «Оренбургом».

Ожидается, что форвард пройдет весь сбор и примет участие в товарищеских матчах «железнодорожников».

Если переход состоится, то «Локо» станет 12-м клубом в карьере Прудникова.

Кроме этого, издание «Чемпионат» утверждает, что москвичи заинтересованы в услугах перуанского нападающего Джеферсона Фарфана. Переговоры с 32-летним игроком, который является свободным агентом, уже идут. Речь идет о контракте сроком на один год.

Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ.

«ОРЕНБУРГ» УСИЛИЛ НАПАДЕНИЕ

«Оренбург» объявил о трансфере нападающего Михала Дюриша, который выступал за «Виктории Пльзень» с 2010 года. Сумма перехода – 600 тысяч евро. Как сообщает ISport.cz, зарплата футболиста составит 56 тысяч евро в месяц.

За «Викторию Пльзень» форвард провел 211 матчей, забил 51 гол.