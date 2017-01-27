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Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не Ивановича

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не Ивановича
Источник: «Советский спорт»

Трансфер защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит», который только вчера уже казался делом практически решенным, сегодня оказался под угрозой срыва. Во всяком случае, об этом пишут итальянские СМИ, которые настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.

Дорого или глупо?

Итальянцы уверены, что приобретение итальянца Раноккья – личная инициатива главного тренера сине-бело-голубых румынского специалиста Мирчи Луческу. Наставнику необходим центральный защитник, а не правый игрок обороны, который в случае чего может сыграть и в центре. В игре с «Амкаром» и «Томью» подобная перестановка может и пройти, но в матчах еврокубков на высочайшем уровне имеют огромное значение даже такие мелкие детали.

Просто так настаивать на трансфере Луческу не будет. Для этого должны быть основания. Например, тренер может знать, что покупка игрока укладывается в обещанный ему бюджет. Возможно, он знает о желании футболиста перейти в «Зенит». Может, у него даже был личный разговор с Раноккья и его агентом.

Еще Мирча Луческу намного больше нашего знает о причинах, по которым трансфер итальянца может сорваться. Со стороны все выглядит так, что в «Зените» просто решили сэкономить и вместо Раноккья, за которого идут торги с английскими клубами на уровне 8-10 миллионов евро. Вместо игрока, ценник на которого «Интер» ни в какую не хочет снижать, нашли почти бесплатного правого защитника, который может сыграть в центре.

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Предложение, от которого нельзя отказаться

Привлекательность 32-летнего Ивановича в том, что он не будет стоить «Зениту» практически ничего. Срок действия его контракта с «Челси» истекает летом. Значит он уже сейчас может подписывать контракт и в июле переходить в любой клуб на правах свободного агента – за бесплатно. Даже сейчас «аристократы» готовы отпустить игрока с огромной зарплатой практически бесплатно, как ранее это сделал «Милан» в случае с Луисом Адриано. Просто надо чуть-чуть поднажать.

Для «Челси», который при Конте играет в три защитника, без фланговых игроков обороны, это будет отличной экономией на зарплате. А для «Зенита» – выгодной сделкой.

Но Луческу нужен качественный центральный защитник, который еще несколько лет будет играть на высоком уровне. Ему не нужен возрастной правый защитник, который в центре оказывается от случая к случаю, если туда больше некого поставить. Справа есть Смольников. Менять игрока сборной России на иностранца при лимите на легионеров будет странно.

Если «Зенит» так уж сильно хочет взять Ивановича, можно уже сегодня подписать с ним контракт и просто подождать 5 месяцев – до лета. Игрок приедет бесплатно. Сейчас же клубу, такому, каким его видит Луческу, нужен крепкий центр обороны, который Николас Ломбертс, по мнению румына, обеспечить не может.

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРОВ РФПЛ

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